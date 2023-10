La résolution permet de sortir de l’impasse à l’ONU concernant la réponse à la crise israélo-palestinienne qui a éclaté le 7 octobre et où les États membres du Conseil de sécurité ne sont pas parvenus à un accord sur quatre projets de résolution.

Résultat du vote

Le résultat du vote enregistré, réalisé peu avant 16 heures (heure de New York), comprenait 120 membres pour et 14 contre, avec 45 abstentions. [One UN member country, citing technical difficulties, changed its vote after the vote was recorded, so the final tally was 121 in favour to 14 against, with 44 abstentions.]

Comme l’a décidé l’Assemblée générale plus tôt dans la journée, la résolution exigeait une majorité des deux tiers des membres présents et votants pour être adoptée.

Protéger les civils et les humanitaires

Dans la résolution « protection des civils et respect des obligations juridiques et humanitaires », l’Assemblée a également exigé que toutes les parties « se conforment immédiatement et pleinement » aux obligations découlant du droit international humanitaire et des droits de l’homme, « en particulier en ce qui concerne la protection des civils et des civils ». objets.”

Il a également exhorté à protéger le personnel humanitaire, les personnes hors de combat et les installations et biens humanitaires, et à permettre et faciliter l’accès humanitaire aux fournitures et services essentiels pour atteindre tous les civils dans le besoin dans la bande de Gaza.

En outre, la résolution appelle à l’annulation de l’ordre donné par Israël, « la puissance occupante », aux civils palestiniens, au personnel de l’ONU et aux travailleurs humanitaires d’évacuer toutes les zones de la bande de Gaza au nord de Wadi Gaza et de se réinstaller vers le sud.

Libérez tous les civils

L’Assemblée générale a également appelé à la « libération immédiate et inconditionnelle » de tous les civils illégalement détenus en captivité, exigeant leur sécurité, leur bien-être et leur traitement humain, conformément au droit international.

Il a également réaffirmé qu’une « solution juste et durable » au conflit israélo-palestinien ne peut être obtenue que par des moyens pacifiques, fondés sur les résolutions pertinentes de l’ONU et conformément au droit international, ainsi que sur la base de la solution à deux États.

L’Assemblée décide également d’ajourner temporairement la dixième session extraordinaire d’urgence et d’autoriser le Président de l’Assemblée générale, lors de sa session la plus récente, à reprendre sa réunion à la demande des États membres.

Échec de l’amendement

Avant de donner suite à la résolution, un amendement proposé par le Canada n’a pas été adopté, car il échoué pour atteindre la majorité requise des deux tiers.

Cet amendement aurait « rejeté sans équivoque[ed] et condamner[ed] les attentats terroristes du Hamas qui ont eu lieu en Israël à partir du 7 octobre 2023 et les prises d’otages ».