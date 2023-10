11 h 01 HE, le 30 octobre 2023

Les forces israéliennes lancent une opération nocturne contre des groupes armés palestiniens en Cisjordanie



De Andrew Carey de CNN



Israël a signalé dans la nuit de nouvelles opérations contre des groupes armés palestiniens en Cisjordanie occupée, le ministère palestinien de la Santé ayant déclaré que quatre hommes avaient été tués lors d’une opération aérienne et terrestre israélienne à Jénine.

Les quatre hommes s’appelaient Amir Sharbji, 25 ans ; Nawras Bajawi, 28 ans ; Wiaam Hanoun, 27 ans ; et Mousa Jabarin, 23 ans. Cinq autres personnes ont été blessées, dont deux dans un état critique, ont indiqué les autorités sanitaires. Israël a déclaré que Hanoun était un membre éminent du Jihad islamique.

L’armée israélienne a déclaré que l’opération de Jénine était l’une des nombreuses opérations menées en Cisjordanie. D’autres ont eu lieu à Hébron et dans divers villages du territoire.

Dans des vidéos séparées obtenues par CNN, on peut voir un bulldozer israélien entrer à plusieurs reprises dans un bâtiment en essayant apparemment d’abattre la façade du rez-de-chaussée.

Une autre vidéo montre les portes cintrées à l’entrée du camp en train d’être détruites alors qu’un bulldozer avance et avance dans la structure.

Dans un communiqué lundi matin, des responsables israéliens – utilisant des termes bibliques pour faire référence à la Cisjordanie – ont déclaré : « À la fin d’une vaste opération d’arrestation visant à contrecarrer le terrorisme et à confisquer les armes ce soir, 51 personnes recherchées ont été arrêtées en Judée-Samarie, dont 38. étaient des membres de l’organisation terroriste Hamas.

Le communiqué indique que les forces israéliennes ont localisé et détruit ce qu’elles disent être un poste d’observation piégé, ainsi qu’un véhicule dans lequel « des munitions et du matériel militaire ont été trouvés ».

Le bureau des affaires humanitaires de l’ONU affirme que ce chiffre représente plus d’un tiers de tous les Palestiniens tués en Cisjordanie par des soldats ou des colons depuis le début de 2023.

Un peu de contexte : Jénine se situe au nord de la Cisjordanie occupée par Israël et est officiellement sous l’administration de l’Autorité palestinienne depuis 1993.

La ville abrite une population dense Camp de réfugiés, qui a été au centre des raids de cette semaine. Il a été créé en 1953 pour les Palestiniens qui ont été déracinés de leurs foyers après la création d’Israël en 1948. Des décennies plus tard, c’est maintenant une zone bâtie avec des maisons, des magasins et des écoles, mais elle a l’un des taux de pauvreté les plus élevés de tous les pays. Camps de réfugiés de Cisjordanie, selon l’ONU.