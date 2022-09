Cris déchirants d’un homme de 20 ans alors qu’il a été piqué par des abeilles 20 000 FOIS et en a avalé 30 après avoir accidentellement coupé le nid

Un homme de 20 ANS est hospitalisé après avoir accidentellement coupé dans un nid d’abeilles, ce qui lui a valu d’être piqué plus de 20 000 fois.

Austin Bellamy a avalé 30 abeilles lors de l’attaque d’horreur qui a eu lieu après avoir découpé un nid d’abeilles tueuses africaines en taillant un citronnier le 26 août, a déclaré sa mère Shawna Carter.

Austin Bellamy était en train de tailler un citronnier lorsqu’il a coupé un nid d’abeilles Crédit : FOX 19

Il a été piqué plus de 20 000 fois, selon sa mère Crédit : FOX 19

Austin devrait se rétablir complètement malgré son séjour à l’hôpital Crédit : FOX 19

Sur l’étendue de ses blessures, sa mère a déclaré: “Alors il avait des abeilles à l’intérieur de lui, et ils ont aspiré des abeilles jusqu’à dimanche matin” Crédit : Facebook

Sa grand-mère et son oncle se tenaient au pied de l’arbre et n’ont pas pu aider Austin car ils ont également été attaqués.

“Quand il a commencé à les couper, c’est à ce moment-là que les abeilles sont sorties, et il a essayé de s’ancrer, et il n’a pas pu”, a déclaré sa grand-mère Phyllis Edwards à FOX19.

“Il criait : ‘Au secours ! Aide-moi! Aider!’ Et personne ne voulait l’aider.

“J’allais essayer de gravir les échelons pour arriver à Austin”, a-t-elle déclaré.

“J’ai vu à quel point il était haut… mais je ne pouvais pas l’atteindre parce que j’étais entouré d’abeilles.”

Elle a ajouté qu’il était impossible de se rendre à Austin à travers l’essaim d’abeilles qui l’attaquait.

Les intervenants d’urgence ont appelé l’Université de Cincinnati Air Care pour transporter Austin à l’hôpital.

“Quand j’ai reçu l’appel, je me suis évanouie”, a déclaré maman Shawna.

“C’était trop pour moi à supporter.

“On aurait dit qu’il avait une couverture noire sur la tête jusqu’au cou, jusqu’aux bras.”

À propos de l’étendue des blessures d’Austin, elle a déclaré: “Donc, il avait des abeilles à l’intérieur de lui, et ils l’ont aspiré jusqu’à dimanche matin.”

Elle a également noté qu’Austin avait des bosses rouges couvrant son corps.

Sa grand-mère, Phyllis, a été transportée à l’hôpital par ambulance.

Austin reste dans un coma médicalement provoqué et sous ventilateur au centre médical de l’Université de Cincinnati.

Il se battait initialement pour sa vie après l’attaque, a déclaré Shawna.

Cependant, on s’attend à ce qu’il se rétablisse complètement.

‘UNE SAUVEGARDE’

Austin a eu 20 ans le 7 août, quelques jours seulement avant l’incident tragique.

Shawna a déclaré à FOX19 qu’il y avait un premier intervenant avec le service d’incendie de Ripley, Craig, à qui elle attribue le mérite d’avoir sauvé la vie de son fils.

“Quand je pense à Craig, Craig est une bouée de sauvetage”, a-t-elle déclaré.

« C’est l’ange d’Austin.

“Il a sauvé la vie d’Austin.”

Shawna a mis en place un GoFundMe pour aider aux dépenses médicales alors qu’Austin continue de se rétablir.

Plus de 4 500 $ sur l’objectif de 10 000 $ ont été amassés jusqu’à présent.

“Je veux juste lui dire que je l’aime et qu’il me manque et qu’il est mon garçon”, a déclaré l’oncle d’Austin, Dustin Edwards.