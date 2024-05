Cris, chaos, sang sur le sol : les passagers décrivent les terrifiantes turbulences du vol SQ321 | Singapour

jeLe voyage s’est déroulé sans incident depuis Heathrow. Après 10 heures de vol, le vol SQ321 de Londres à Singapour n’était qu’à quelques heures de sa destination, au-dessus du bassin de l’Irrawaddy au Myanmar, lorsque l’avion s’est largué. Les passagers ont déclaré que cela s’était produit en un instant, avec peu de temps pour répondre aux avertissements leur demandant d’attacher leur ceinture de sécurité. Les passagers qui n’étaient pas attachés ont été projetés dans le plafond et à travers les allées lorsque l’avion a heurté une zone de fortes turbulences.

À ce moment-là, les agents de bord servaient le petit-déjeuner. Du café et des tasses d’eau ont été jetés en l’air, des téléphones, des chaussures et des coussins ont été projetés partout.

« Tant de blessés. Lacérations à la tête, oreilles qui saignent. Une dame hurlait de douleur et avait mal au dos. Je n’ai pas pu l’aider, je lui ai juste apporté de l’eau », a écrit un passager, Andrew Davies de Londres, sur les réseaux sociaux. Il y a eu très peu d’avertissements, a-t-il déclaré. « Le signal de ceinture de sécurité s’est allumé, j’ai tout de suite mis ma ceinture de sécurité puis l’avion s’est posé. »

Des photographies de l’intérieur de la cabine montraient des masques et des panneaux à oxygène suspendus au plafond, ainsi que le sol couvert de nourriture et de boissons, avec des bagages éparpillés. Des taches de sang tachaient les tapis des cabines. Un passager a déclaré à Reuters que les panneaux en plastique du plafond avaient été brisés par l’impact de la tête de personnes qui les ont frappés..

« Passer complètement à l’horizontale » : les passagers d’un vol de Singapore Airlines touchés par des turbulences – vidéo

Jerry, 68 ans, un Britannique voyageant en Australie pour le mariage de son fils, a déclaré à la BBC qu’il n’y avait eu aucun avertissement avant le largage de l’avion. « Je venais d’aller aux toilettes, je suis revenu, je me suis assis, un peu de turbulence et d’un coup l’avion a plongé. Je ne sais pas jusqu’où, mais c’était un long chemin », a-t-il déclaré. Lui et sa femme se sont cognés la tête contre le plafond.

« Certains pauvres qui se promenaient ont fini par faire des culbutes. C’était terrible. Et puis tout d’un coup, ça s’est arrêté et c’était à nouveau calme.

« Le personnel a fait de son mieux pour soigner les blessés – ils sont nombreux. Et certains membres du personnel ont eux-mêmes été blessés et ont donc fait un excellent travail », a déclaré Jerry.

L’intérieur du vol SQ321 de la Singapore Airline après avoir subi de graves turbulences. Photographie : obtenue par Reuters/Reuters

Singapore Airlines a déclaré que le vol avait rencontré « des turbulences soudaines et extrêmes au-dessus du bassin de l’Irrawaddy à 37 000 pieds » environ 10 heures après le départ. Le pilote a déclaré une urgence médicale et a dérouté l’avion. Il a atterri mardi à Bangkok à 15h45, heure locale.

Un homme de 73 ans, nommé Geoffrey Kitchen, de Thornbury, Gloucestershire, est décédé dans l’incident. Le professionnel de l’assurance à la retraite voyageait avec sa femme à Singapour en route pour des vacances en Australie. Selon les autorités thaïlandaises, il souffrait d’une maladie cardiaque et aurait probablement eu une crise cardiaque. Au total, 71 personnes, dont six grièvement blessées, ont été transportées à l’hôpital. Beaucoup d’entre eux avaient été blessés à la tête, selon les autorités thaïlandaises.

« Certaines personnes se sont cogné la tête contre les cabines à bagages au-dessus de leur tête et l’ont cabossée, elles ont heurté les endroits où se trouvent les lumières et les masques et l’ont traversé directement », a déclaré à Reuters Dzafran Azmir, un étudiant de 28 ans à bord du vol.

Après l’atterrissage à Bangkok, les équipes médicales se sont précipitées à bord de l’avion, transportant les blessés les plus graves sur des civières. Le Boeing 777 transportait 211 passagers – pour la plupart originaires d’Australie, de Grande-Bretagne, de Nouvelle-Zélande ou de Singapour – et 18 membres d’équipage. Sur les 71 personnes hospitalisées à l’hôpital Samitivej Srinakarin, 26 ont été légèrement blessées, 39 ont été légèrement blessées et six ont été grièvement blessées.

Teandra Tukhunen, qui faisait partie des personnes soignées à l’hôpital et dont le bras gauche était en écharpe, a déclaré à Sky News UK qu’elle dormait lorsque les turbulences ont frappé.

« Je me suis réveillé à cause des turbulences, et puis quand ils ont mis la pancarte de ceinture de sécurité, presque immédiatement, juste après, j’ai été jeté sur le toit, avant même d’avoir eu le temps de mettre ma ceinture de sécurité, malheureusement », a déclaré Tukhunen, un homme de 30 ans. -ans de Melbourne, a déclaré.

Des ambulances transportent mardi des passagers blessés sur un vol Londres-Singapour. Photographie : Rungroj Yongrit/EPA

« Parce que c’était si rapide, ils n’ont eu aucun avertissement », a-t-elle déclaré. « C’était tellement rapide, en quelques secondes seulement, et puis vous êtes juste choqué. »

Elle a remercié le pilote, qui, selon elle, « nous a sauvé la vie », en disant : « Nous sommes en vie, donc c’est tout ce qui compte en fin de compte ».

Davies a également décrit le personnel de la compagnie aérienne comme « stoïque », même si certains ont eux-mêmes été blessés. « L’un des membres d’équipage de Singapore Airlines a déclaré que c’était de loin le pire de ses 30 années de vol », a-t-il écrit. « La leçon est la suivante : portez une ceinture de sécurité à tout moment. Toute personne blessée ne portait pas de ceinture de sécurité.»

Mercredi matin, 131 passagers et 12 membres d’équipage sont arrivés à Singapour à bord d’un vol de secours. Singapore Airlines a déclaré qu’elle coopérait pleinement avec les autorités. Le Bureau d’enquête sur la sécurité des transports de Singapour a déclaré qu’il enquêtait sur l’incident et qu’il allait déployer des enquêteurs à Bangkok.