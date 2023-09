Cris, bagarres et arrestations en Nouvelle-Écosse à propos de la pêche au homard autochtone

Les tensions liées à la pêche au homard par les pêcheurs autochtones de la baie St. Marys, en Nouvelle-Écosse, ont éclaté au cours du week-end avec des cris, des bagarres et deux arrestations sur un quai utilisé par la Première Nation Sipekne’katik.

Des pêcheurs et sympathisants autochtones et non autochtones se sont rassemblés samedi au quai de Saulnierville.

La GRC a arrêté puis relâché deux hommes lors d’agressions distinctes – l’un pour avoir poussé et l’autre pour avoir attrapé quelqu’un par le cou.

La police a déclaré que personne n’avait été blessé et que l’identité des hommes arrêtés n’avait pas été dévoilée.

« Les enquêteurs ont parlé avec les victimes, qui ont déclaré qu’elles ne voulaient pas que des accusations criminelles soient portées. Les hommes de 34 et 39 ans ont ensuite été relâchés et ont présenté leurs excuses aux victimes », a déclaré le porte-parole de la GRC, le cap. » a déclaré Guillaume Tremblay dans un communiqué dimanche.

« Aucune accusation criminelle n’est prévue pour le moment. »

Plus tôt samedi, des pêcheurs commerciaux se sont rassemblés dans la ville voisine de Meteghan après un appel anonyme sur les réseaux sociaux pour « proposer un plan » pour lutter contre le « braconnage » dans la région.

La Première Nation Sipekne’katik pratique une pêche alimentaire, sociale et cérémoniale autorisée par le ministère des Pêches et des Océans avec un quota de 45 000 livres, soit environ 20 000 kilogrammes. Ils ont rejeté le quota, affirmant qu’il avait été fixé sans consultation adéquate.

« Le MPO doit faire respecter la loi »

Les pêcheurs commerciaux se plaignent depuis des semaines du fait que les membres de la Première Nation pratiquent une pêche commerciale à grande échelle hors saison, qui n’est pas autorisée par le gouvernement. La saison de pêche commerciale au homard dans la région débutera officiellement plus tard cet automne.

« C’est un problème qui doit être stoppé et il doit être réglementé. Le MPO doit faire respecter la loi », a déclaré Jason LeBlanc, pêcheur de la zone de pêche au homard 34, qui comprend la baie St Marys.

« Je veux dire le [food, social and ceremonial] nous le reconnaissons, mais vous ne pouvez pas attraper 10 000 livres par nuit avec une étiquette FSC. Il n’y a pas moyen. Vous voyez ce qui s’est passé en 2020 », a déclaré LeBlanc samedi à Radio-Canada.

Cet incident est le dernier point chaud en date concernant la pêche des Premières Nations.

Rejeter l’autorité du gouvernement canadien

La Première Nation Sipekne’katik n’accepte pas le pouvoir du gouvernement fédéral de réglementer le droit issu de traités de pêcher pour gagner sa vie convenablement. Le droit issu d’un traité a été confirmé par la Cour suprême du Canada, qui a également confié la responsabilité finale au ministre des Pêches et des Océans de gérer les stocks de poisson.

Le conflit a éclaté en émeutes en 2020 après que le Sipekne’katik a lancé sa propre pêche commerciale « de subsistance modérée » dans la baie de St. Marys. Le ministère a ensuite publié un décret selon lequel la pêche de subsistance modérée ne serait autorisée qu’avec des plans qu’il approuve pendant les saisons commerciales.

En juillet, les Sipekne’katik ont ​​de nouveau lancé une pêcherie régie par un traité visant à assurer des moyens de subsistance modérés dans la baie St Marys.

Le MPO a saisi des casiers et Sipekne’katik a répondu en intentant une poursuite contre le ministère, affirmant qu’il violait ses droits issus de traités.

« Exercer notre droit issu d’un traité »

La conviction que le Canada n’a pas le droit d’intervenir dans la pêche à des fins de subsistance convenable est devenue un article de foi pour de nombreux pêcheurs des Premières Nations – quelle que soit la décision de la Cour suprême.

« Nous pêchons par traité. Nous pêchons avec un permis de consommation alimentaire et cérémonial social qui nous est fourni par la bande Sipekne’katik. Nous essayons simplement de fournir de la nourriture à notre peuple, de gagner un peu notre vie et d’exercer notre traité. C’est l’essentiel d’être ici », a déclaré samedi Keagan Sack, membre de Sipekne’katik, à Saulnierville.

« Nous essayons ici d’offrir un avenir à nos enfants et un avenir à nos familles », a déclaré Sack.

Lundi, le cap. Chris Marshall a déclaré que la GRC patrouille, s’engage auprès des communautés et est prête à faire appel à des renforts d’autres détachements si nécessaire.

Il a déclaré que samedi, des agents de la GRC de Meteghan, de Digby, de Yarmouth Town, du district d’Annapolis de la GRC, du district de Kings, de Barrington et des services de la circulation de la GRC étaient présents au quai de Saulnierville.

« C’est quelque chose que nous continuons de faire et qui fait partie de notre planification opérationnelle à cet égard. La chose la plus importante à retenir est donc que nous avons les ressources nécessaires pour essayer de continuer à promouvoir la sécurité publique et à tenter de gérer les problèmes. avec tous les problèmes à mesure qu’ils surviennent », a déclaré Marshall. « Le plus important, c’est que la violence et toute activité criminelle ne seront pas tolérées. »

Situation de surveillance du MPO

Tim Kerr, directeur de la conservation et de la protection du MPO dans les Maritimes, a déclaré que le ministère surveillait la pêche légale et illégale au homard dans la baie St. Marys.

La pêche légale à des fins alimentaires, sociales et cérémoniales pratiquée par les Premières Nations ne permet pas la vente des prises.

« Nous travaillons également pour vérifier que le homard n’est pas vendu par les individus qui participent à la pêcherie FSC. Nous avons donc une vérification de la partie pêche de cette pêcherie sur l’eau et sur terre. Et puis nous sommes également Nous travaillons également pour déterminer où le homard est transformé », a déclaré Kerr lundi.

Il a déclaré que cette année, le niveau d’activité de pêche était similaire à celui des années précédentes.

La chef Sipekne’katik Michelle Glasgow se trouvait à Saulnierville lors de l’incident, mais a refusé de commenter.

Lundi, Ellen Marshall, responsable des communications de la Première nation Sipekne’katik, a déclaré : « Il n’y a aucun commentaire pour le moment. »