«  Cringe  »: des téléspectateurs peu impressionnés critiquent la vidéo du vaccin Covid soutenue par le football dans la campagne du gouvernement britannique avant la finale de la FA Cup (VIDEO)

Dans un court métrage mettant en vedette l’ancien manager de la Premier League Harry Redknapp et l’expert de Sky Sports Chris Kamara, les meilleurs défenseurs de la saison 2020/2021 à ce jour sont choisis, avec le jab pour la vaccination contre Covid-19 en tête.

L’ancien patron de West Ham et de Tottenham, Redknapp, qui était autrefois considéré comme un candidat sérieux pour le poste en Angleterre, a décidé de comparer le capitaine de Manchester United Harry Maguire au vaccin dans le cadre de la curieuse campagne soutenue par des responsables du gouvernement britannique.

« La défense de Maguire est peut-être assez bonne mais le jab est meilleur », suggéra-t-il. «J’encourage tout le monde à accepter l’offre du vaccin quand on les appelle.

Tasses. – Anthony Walker DHSc (@ AntWalker01) 15 mai 2021

«J’ai maintenant mes deux vaccins – ils étaient si simples et je ne me sentais même pas eux. Ce n’est pas une douleur mais beaucoup à gagner. Le NHS [National Health Service] a fait un travail fantastique en déployant le vaccin et c’est incroyable que nous commençons à voir les résultats.

Contribuant à ce que ses employeurs appelaient un « discours passionné », Kamara a admis qu’il avait hâte de voir 20 000 personnes regarder la pièce maîtresse à Wembley dans le cadre d’une foule restreinte alors que les mesures de santé publique continuent de diminuer en Angleterre.

«Il est incroyable que nous soyons arrivés aussi loin dans la pandémie et que le déploiement réussi du programme de vaccination ait conduit à ce moment». l’ancien milieu de terrain de Leeds et Sheffield United a jailli.

«J’encouragerais tous ceux à qui on offre le jab à faire un pas en avant pour le prendre – je l’ai déjà fait et c’était si facile.

Grimacer. – Landlock (@ Escaflowne2001) 15 mai 2021

« C’est la meilleure façon de revenir à faire les choses que nous aimons – notamment de revenir à regarder le football tel que nous le connaissons. »

Le secrétaire britannique à la Santé, Matt Hancock, a remercié le casting, qui comprenait également l’ancienne attaquante anglaise Eniola Aluko, le manager de Nottingham Forest Chris Hughton, l’ancien attaquant anglais Carlton Cole et le présentateur Jules Breach.

« Lorsqu’ils sont proposés, il est essentiel que les gens réservent leur jab – ils sont vraiment notre meilleure défense contre Covid-19 et nous aideront à ramener encore plus de fans à regarder les sports qu’ils aiment »,

Malgré sa tentative d’encourager le public à se faire vacciner, la campagne semble s’être retournée contre lui dans certains milieux, faisant l’objet de nombreuses critiques en ligne.

Certains ont appelé le casting « tasses » et « grimacer », comme un critique a déclaré que cela lui rappelait les escrocs tandis qu’un autre a déclaré: « Les experts du football – sont-ils pertinents à ce sujet? »

Pourquoi oh pourquoi avons-nous constamment besoin d’un barrage de célébrités de la liste D pour nous promouvoir une idée? Nous ne sommes pas tous stupides, la plupart d’entre nous pouvons bizarrement décider de ce que nous faisons sans écouter ce twittage condescendant. – Strezl (@strezl) 15 mai 2021

Les gens qui ont besoin de quelqu’un d’autre qu’un scientifique pour se faire vacciner devraient peut-être être encouragés à ne pas en obtenir. 🤷‍♂️ « Oh, j’étais si réticent jusqu’à ce qu’un Redknapp me le dise! » 🤣 – AI (@ AI85426741) 15 mai 2021

Un téléspectateur a écrit: « C’est comme le soi-disant film d’information gouvernementale à la télévision: une propagande qui fait vomir. »

Un autre a demandé: «Pourquoi oh pourquoi avons-nous constamment besoin d’un barrage de célébrités de la liste D pour nous promouvoir une idée?

« Nous ne sommes pas tous stupides. La plupart d’entre nous, bizarrement, pouvons décider de ce que nous faisons sans écouter ce twittage condescendant. »