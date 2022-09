Les responsables de la police de la province de Mpumalanga en Afrique du Sud ont été déconcertés lorsqu’un criminel qui était en fuite depuis sept ans est entré par hasard dans le poste de police un jour. Non, il ne s’est pas rendu mais est venu s’enquérir de sa candidature à une campagne de recrutement de la police et a finalement été attrapé. Cela lui a maintenant valu le titre de “criminel le plus stupide d’Afrique du Sud”, a rapporté The Mirror.

Thomas Ngcobo a été accusé d’avoir volé des produits matériels d’une valeur de plus de 1 000 £ (environ 91 700 Rs) en 2015. Il était censé livrer l’envoi à un client mais s’est enfui avec. Ngcobo a détourné les produits vers d’autres adresses et n’en a pas informé les propriétaires.

La fraude a été découverte lorsque le directeur de l’entreprise a vérifié les factures. “Les sales tours du suspect ont été découverts une semaine plus tard après que le directeur a décidé de vérifier les factures”, a déclaré le porte-parole de la police de Mpumalanga, le brigadier Selvy Mohlala.

Le porte-parole a ajouté que deux factures ont été trouvées manquantes tandis que d’autres produits matériels ont été livrés à de mauvaises adresses. Bientôt, un cas a été enregistré au Bethal South African Police Service (SAPS) et le nom de Ngcobo a été ajouté à la liste des personnes recherchées.

Après avoir fui avec l’envoi, Ngcobo a réussi à rester en fuite pendant sept ans. Cependant, sa poursuite avec la police a pris fin le 15 août de cette année lorsque Ngcobo lui-même s’est approché des flics.

Selon le porte-parole, Ngcobo avait postulé pour une campagne de recrutement de la police et s’était rendu au poste de police pour faire le point sur sa candidature. Une fois son identité établie, Ngcobo a été arrêté, à la grande surprise des policiers. Les médias locaux ont rapporté que Ngcobo est depuis en garde à vue et a été qualifié de “criminel le plus stupide” du pays pour son acte.

S’exprimant sur l’arrestation de Ngcobo, le commissaire provincial du SAPS à Mpumalanga, le lieutenant-général Semakaleng Daphney Manamela, a averti les suspects en fuite qu’ils ne pouvaient pas échapper à la loi. Elle a ajouté que la police ne peut pas créer un environnement sûr à moins que d’autres suspects ne soient également arrêtés.

Mots-clés – Criminel le plus stupide, Afrique du Sud, Police, Vol.

