« Criminel de guerre » : les Arabes américains rejettent la campagne de sensibilisation de Biden sur Gaza | Guerre d’Israël contre Gaza Actualités

Les Arabes américains sont en colère.

Et ils l’ont fait savoir au président américain Joe Biden lorsqu’ils ont évité sa directrice de campagne alors qu’elle se rendait dans le Michigan pour tendre la main à leurs communautés cette semaine.

De nombreux élus arabo-américains, notamment des dirigeants municipaux et des législateurs d’État, ont refusé de rencontrer Julie Chavez Rodriguez, arguant que tant qu’il y aura des massacres à Gaza, ils ne discuteront pas des élections.

“Il est inconcevable à l’heure actuelle que nous essayions de parler de politique électorale alors qu’un génocide est en cours”, a déclaré Abdullah Hammoud, maire de Dearborn, une banlieue de Détroit.

« Ce n’est pas le moment de parler de politique. C’est le moment de reconnaître notre humanité et de nous asseoir avec les décideurs et les décideurs politiques pour discuter d’un changement de cap par rapport à ce qui se passe à l’étranger. Et cela n’arrive pas avec le personnel de campagne.»

Des responsables locaux arabo-américains du sud-est du Michigan ont déclaré à Al Jazeera que leurs électeurs étaient furieux et frustrés face à la politique de Biden à Gaza – une colère qui pourrait s’avérer préjudiciable aux chances de réélection du président.

Dearborn – qui abrite d’importantes communautés palestiniennes, libanaises, yéménites et irakiennes – est connue comme la capitale de l’Amérique arabe. Hammoud a noté que les quatre pays sont bombardés par les États-Unis et leurs alliés israéliens.

Le maire a ajouté que les Arabes américains et la communauté plus large de Dearborn se sentent « trahis » par le soutien indéfectible de Biden à Israël.

« J’ai des habitants qui ont dû déterrer leurs grands-mères sous les décombres après que les avions de combat israéliens ont bombardé leurs maisons », a déclaré Hammoud à Al Jazeera.

« Nous avons des résidents originaires de Sheikh Jarrah à Jérusalem, qui fait l’objet d’un nettoyage ethnique. Qu’est-ce que je leur dis ? Quel est le message pour eux ?

L’importance du Michigan

La réunion organisée entre les dirigeants arabo-américains et Chavez Rodriguez a ensuite été annulée suite aux réticences de la communauté, ont déclaré plusieurs responsables à Al Jazeera.

Les Arabes américains de Dearborn et d’autres villes du Michigan pourraient jouer un rôle démesuré dans les élections présidentielles américaines, où le système repose sur la victoire des États individuels.

Le Michigan, qui abrite plus de 10 millions d’habitants, est un « État swing » clé – il n’est pas garanti de voter républicain ou démocrate – et il est souvent gagné avec de fines marges.

En 2016, l’ancien président Donald Trump a battu son adversaire démocrate Hillary Clinton dans l’État du Midwest par moins de 11 000 voix. Ainsi, les centaines de milliers d’Arabes-Américains du Michigan pourraient influencer le résultat des élections.

Au cours des récents cycles électoraux, les candidats à la présidentielle, en particulier les démocrates, ont commencé à reconnaître l’importance du vote arabe : en diffusant des publicités en arabe, en rencontrant des défenseurs de la communauté et en répondant aux préoccupations spécifiques des Arabes américains.

En 2020, Biden a publié une plate-forme pour les communautés arabo-américaines, promettant de reconnaître l’égalité des Palestiniens et des Israéliens et de protéger les droits civils dans leur pays. Il a également envoyé son épouse Jill Biden et sa colistière Kamala Harris à Dearborn pour y sensibiliser la communauté arabe.

Malgré les griefs suscités par son soutien indéfectible à Israël, les électeurs arabes ont semblé soutenir massivement Biden. Par exemple, dans les bureaux de vote à majorité arabe de Dearborn, Biden a remporté plus de 80 % des voix, selon les données de la ville. Ce soutien l’a aidé à reconquérir le Michigan au profit des démocrates.

Mais alors que nous nous dirigeons vers les élections de 2024 en novembre, qui seront probablement une revanche entre Biden et Trump, la popularité de Biden parmi les Arabes américains chute..

Un sondage de l’Arab American Institute réalisé en octobre a montré que le soutien des Arabes américains à Biden a chuté à 17 % après la guerre et certains militants soupçonnent qu’il a peut-être encore diminué depuis lors.

Tandis que les défenseurs arabo-américains soulignent que leurs communautés ne sont pas motivées par un seul problème, ils affirment que l’ampleur du carnage à Gaza et le rôle intransigeant de Biden dans celui-ci rendent difficile, voire impossible, de soutenir à nouveau le président de 81 ans.

« Les Arabes américains ne voteront pas pour Joe Biden, quoi qu’il arrive. C’est ça. Ils en ont fini avec Biden », a déclaré à Al Jazeera Sam Baydoun, un commissaire du comté de Wayne qui a également refusé de rencontrer Chavez Rodriguez.

« C’est l’essentiel. Joe Biden ne parviendra pas à regagner la confiance de la communauté arabo-américaine.»





Le soutien de Biden à Israël

Biden a apporté un soutien politique et financier inconditionnel à Israël depuis le début de sa guerre contre Gaza le 7 octobre. Le président demande plus de 14 milliards de dollars d’aide supplémentaire pour l’allié américain et la Maison Blanche travaille toujours avec le Congrès pour obtenir les fonds.

De plus, les défenseurs des droits palestiniens l’ont accusé de contribuer à la déshumanisation des Palestiniens. En octobre, Biden a décrit les milliers de morts civiles à Gaza comme « le prix de la guerre ».

Dans une déclaration marquant le 100e jour du conflit au début du mois, le président américain s’est concentré sur les captifs israéliens à Gaza, omettant de mentionner les Palestiniens.

L’administration Biden a également opposé son veto à deux résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies appelant à la désescalade à Gaza, où plus de 26 000 Palestiniens ont été tués.

Cette semaine, l’administration Biden a également suspendu le financement de l’agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens (UNRWA) sur la base d’allégations israéliennes non confirmées selon lesquelles certains employés de l’UNRWA auraient participé à l’attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre.

Dans le même temps, Washington a catégoriquement exclu de suspendre ou de conditionner l’aide à Israël, même après que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a ouvertement défié Biden en rejetant la solution à deux États.

Pourtant, l’administration Biden affirme qu’elle pousse Israël à minimiser les pertes civiles et à tenter d’augmenter le flux d’aide humanitaire vers Gaza, où la population est au bord de la famine selon les groupes de défense des droits.

Abraham Aiyash, le leader de la majorité à la Chambre des représentants du Michigan, a rejeté les affirmations de Washington selon lesquelles il tentait d’aider la population de Gaza.

« Les « tentatives » ont conduit à près de 30 000 morts, à une destruction massive des infrastructures civiles et à un gouvernement fasciste d’extrême droite plus enhardi en Israël. Donc, si les États-Unis « essayent », j’aurais peur de ce qui se passerait s’ils n’essayaient pas », a déclaré à Al Jazeera Aiyash, d’origine yéménite.

La campagne Biden n’a pas répondu à la demande de commentaires d’Al Jazeera au moment de la publication.





‘Criminel de guerre’

Osama Siblani, l’éditeur du journal basé à Dearborn Actualités arabo-américainesa rencontré Chavez Rodriguez cette semaine pour lui délivrer un message cinglant, a-t-il déclaré.

« Biden dit à Israël : « Voici l’argent ; voici des munitions ; voici le pouvoir politique ; voici tout ce dont vous avez besoin, allez tuer. C’est un criminel de guerre. C’est comme ça que nous voyons les choses », a déclaré Siblani au directeur de campagne.

Il a ajouté qu’il avait reçu des dizaines d’appels téléphoniques lui demandant d’annuler la réunion, mais qu’il estimait qu’il était nécessaire d’affronter la campagne de Biden.

« Je lui ai dit que je voulais vous rencontrer, mais je voulais transmettre un message très fort : si cet homme veut notre vote, il doit faire plus que Jésus-Christ – ramener à la vie beaucoup plus de morts. Le sang de milliers de personnes est sur ses mains », a déclaré Siblani à Al Jazeera.

Au-delà de la crise à Gaza, Siblani a déclaré que Biden n’avait pas tenu ses promesses plus larges envers la communauté arabe.

Dans son programme de 2020, le président américain a déclaré qu’il rouvrirait un consulat pour les Palestiniens à Jérusalem. Cela ne s’est pas produit.

Il a également promis de protéger la liberté d’expression malgré son opposition au mouvement de Boycott, Désinvestissement et Sanctions (BDS). Mais son administration n’a pas fait grand-chose pour remédier à la répression au niveau de l’État contre les partisans des droits des Palestiniens.

Siblani a déclaré que les Arabes américains s’étaient également vu promettre une place à la table des négociations, mais qu’ils avaient été largement mis à l’écart par l’administration. « C’est exactement pour cela que les gens sont en colère. Ils sont en colère parce qu’il n’a pas respecté notre vote. Il s’en fichait. Il s’en fiche toujours.

Aiyash, qui est l’un des plus hauts responsables arabes et musulmans du pays, a déclaré que ni la Maison Blanche ni le Parti démocrate ne lui avaient demandé son avis depuis le début de la guerre.

Le législateur a déclaré que le mépris de la Maison Blanche envers ceux qui appellent à un cessez-le-feu à Gaza est « mal avisé » et « irrespectueux ».

“Cela me choque – étant donné l’importance du Michigan et le travail fourni par les communautés arabe et musulmane en 2020 pour garantir la victoire du président Biden”, a déclaré Aiyash à Al Jazeera.





Et Trump ?

Interrogés sur le vote arabe et musulman, Biden et ses collaborateurs ont évoqué la perspective d’un retour de Trump à la Maison Blanche, suggérant que le président américain reste une bien meilleure option que son prédécesseur, qui a imposé une interdiction de voyager à plusieurs Arabes et musulmans. pays majoritaires. Ils ont également fait valoir que d’ici novembre, Gaza pourrait ne plus être un problème majeur.

Biden a expliqué cette justification plus tôt ce mois-ci, en déclarant : « L’ancien président veut interdire aux Arabes d’entrer dans le pays. Nous veillerons à comprendre qui se soucie de la population arabe, premièrement. Deuxièmement, nous avons un long chemin à parcourir pour régler la situation à Gaza.

Baydoun, le commissaire du comté, a rejeté les deux arguments. “Nous n’oublierons pas. C’est un génocide”, a-t-il déclaré. « Nous ne pouvons plus accepter le moindre mal. »

Les démocrates traditionnels, y compris les commentateurs libéraux, les membres du Congrès et les gouverneurs, ont souligné la nécessité de voter pour Biden pour arrêter Trump, qui, selon eux, constitue une menace pour la démocratie.

« Donald Trump est une menace pour la démocratie », a déclaré le gouverneur du Minnesota, Tim Walz, à CNN au début du mois. “C’est pourquoi nous devons réélire Joe Biden, et c’est exactement ce que nous allons faire”, a-t-il ajouté.

Cependant, le maire Hammoud a déclaré que la question de la préservation de la démocratie contre Trump devrait être…