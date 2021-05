«Nous ne voulons pas et ne tolérerons pas la haine des Juifs – peu importe par qui – dans notre pays», Le président allemand Frank-Walter Steinmeier a déclaré jeudi à Bild, commentant une série d’attaques visant des synagogues dans plusieurs villes allemandes.

«Rien ne justifie la menace contre les Juifs en Allemagne ou les attaques contre les synagogues dans les villes allemandes», dit le président. Plus tôt cette semaine, l’Allemagne a vu une série d’attaques contre les maisons de prière juives qui ont provoqué l’indignation parmi les juifs, les chrétiens et les responsables allemands.

Mardi soir, un drapeau israélien a été brûlé devant une synagogue dans la ville de Munster, dans l’ouest de l’Allemagne. Dans une autre ville de l’ouest, Bonn, l’entrée d’une synagogue a été bombardée par des pierres. La police a arrêté les auteurs présumés dans les deux cas. Certains des détenus ont déclaré à la police que leurs actions avaient été provoquées par le «Conflit actuel en Israël».

À Düsseldorf, des individus non identifiés ont allumé un feu sur une pierre commémorative marquant un endroit où une synagogue était autrefois construite. Steinmeier pense que les auteurs de l’attaque cherchent à masquer leur haine et leur antisémitisme derrière un droit de protestation.

Quiconque brûle des drapeaux avec l’étoile de David dans nos rues et crie des slogans antisémites non seulement abuse de la liberté de manifester, mais commet également des crimes qui doivent être poursuivis.

Le gouvernement allemand a également critiqué les attaques, ajoutant qu’elles n’avaient rien à voir avec un droit légitime de protester.

«Quiconque manifeste devant une synagogue, qui attaque une synagogue, qui endommage des symboles juifs, montre qu’il ne s’intéresse pas à critiquer un État ou la politique d’un gouvernement, mais à l’agression et à la haine contre une religion et contre ceux qui en font partie. à lui. Et nous nous y opposons de toute la puissance de notre État constitutionnel démocratique ». un porte-parole du gouvernement, Steffen Seibert, a déclaré vendredi lors d’une conférence de presse.

Kanzlerin #Merkel verurteilt die Raketenangriffe gegen #Israël und antisemitische Vorfälle in Deutschland scharf. Antisemitische Kundgebungen wird unsere Demokratie nicht dulden. pic.twitter.com/QNnfo6CplU – Steffen Seibert (@RegSprecher) 14 mai 2021

Il a également déclaré que la chancelière Angela Merkel condamnait les attaques à la roquette lancées par les militants palestiniens du Hamas contre Israël. «Il n’y a aucune justification à cette violence. Israël a le droit de se défendre contre ces attaques », il a dit.

La ministre allemande de la Justice, Christine Lambrecht, a qualifié les attaques contre les synagogues de «Une honte », en ajoutant que «Les auteurs doivent être identifiés et tenus pour responsables.» Auparavant, l’ambassadeur israélien en Allemagne Jeremy Issacharoff avait appelé Berlin à agir. Il a déclaré que Tel Aviv était très préoccupé par la montée des incidents antisémites en Allemagne, ajoutant que le conflit au Moyen-Orient n’avait rien à voir avec les communautés juives locales.

Le ministre allemand des Affaires étrangères, Heiko Maas, a déclaré que «Il ne peut y avoir de tolérance zéro pour les attaques contre les synagogues dans notre pays», ajoutant que les autorités «Doit garantir la sécurité des synagogues sans si ni mais».

Il a également appelé les deux parties à cesser immédiatement les hostilités et à parvenir à un «Solution à deux États» par le biais de négociations. Le ministre a également rejeté l’idée d’imposer des sanctions à n’importe quel camp. « Dans une telle situation, les punitions n’aident pas, » il a dit.

Maas a également imputé la responsabilité de l’escalade en cours aux militants palestiniens du Hamas en disant que « L’escalade la plus récente a été délibérément provoquée » par le groupe.

Les développements sont survenus au milieu d’une impasse violente entre Israël et les militants palestiniens à Gaza. Le conflit a été déclenché par des tensions à Jérusalem-Est suite à la décision d’un tribunal israélien d’expulser plusieurs familles palestiniennes d’un quartier proche de la vieille ville.

Les tensions ont d’abord dégénéré en une vague de violence de rue et d’émeutes arabo-israélienne dans plusieurs villes à population mixte arabo-israélienne, y compris Jérusalem. Elle a été suivie d’une attaque massive à la roquette lancée par le Hamas. Environ 2000 roquettes ont été lancées depuis Gaza vers le sud et le centre d’Israël depuis lundi, ont indiqué les Forces de défense israéliennes.

Certaines des roquettes ont été détruites par le système de défense aérienne israélien Iron Dome, mais d’autres ont frappé diverses zones israéliennes et coûté la vie à neuf personnes, selon les médias locaux. Israël a répondu en lançant une frappe aérienne massive contre Gaza qui a entraîné la mort d’au moins 119 Palestiniens, dont 27 enfants, selon les responsables locaux de la santé.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!