Crime’s Kerch Bridge endommagé, les réservoirs de carburant en feu après l’explosion

Un camion piégé samedi a provoqué un incendie et l’effondrement d’une section d’un pont reliant la Crimée annexée à la Russie, ont déclaré des responsables russes, endommageant une artère d’approvisionnement clé pour l’effort de guerre défaillant de Moscou dans le sud de l’Ukraine.

Le président du parlement régional de Crimée soutenu par le Kremlin a immédiatement accusé l’Ukraine, bien que le Kremlin n’ait pas blâmé. Les responsables ukrainiens ont menacé à plusieurs reprises de frapper le pont et certains ont salué l’attaque, mais Kyiv n’a pas revendiqué la responsabilité.

L’attentat à la bombe est survenu un jour après que le président russe Vladimir Poutine a eu 70 ans, lui infligeant un coup humiliant qui pourrait le conduire à monter la barre dans sa guerre contre l’Ukraine.

Le Comité national antiterroriste russe a déclaré que le camion piégé avait provoqué l’incendie de sept wagons transportant du carburant, entraînant un “effondrement partiel de deux sections du pont”.

La péninsule de Crimée a une valeur symbolique pour la Russie et est essentielle au maintien de ses opérations militaires dans le sud. Si le pont était rendu inutilisable, il serait beaucoup plus difficile de transporter des approvisionnements vers la péninsule. Alors que la Russie s’est emparée des zones au nord de la Crimée au début de l’invasion et y a construit un corridor terrestre le long de la mer d’Azov, l’Ukraine lance une contre-offensive pour les récupérer.

Le pont a des sections de train et d’automobile. Le Comité national antiterroriste russe a précisé que l’explosion et l’incendie ont entraîné l’effondrement des deux tronçons d’un des deux maillons du pont automobile, tandis qu’un autre maillon était intact.

Le ministère russe de l’Énergie a déclaré que la Crimée avait suffisamment de carburant pour 15 jours, ajoutant qu’il travaillait sur les moyens de reconstituer les stocks.

Les autorités ont suspendu la circulation des trains de voyageurs sur le pont jusqu’à nouvel ordre. Poutine a été informé de l’explosion et il a ordonné la création d’un panel gouvernemental pour faire face à l’urgence.

Lien essentiel

Le pont de 19 kilomètres sur le détroit de Kertch reliant la mer Noire et la mer d’Azov a ouvert ses portes en 2018 et est le plus long d’Europe. Il a fourni un lien essentiel avec la péninsule de Crimée, que la Russie a annexée à l’Ukraine en 2014.

Le projet américain de 3,6 milliards de dollars est un symbole tangible des revendications de Moscou sur la Crimée. C’était le seul lien terrestre de la Russie avec la péninsule jusqu’à ce que les forces russes s’emparent de plus de territoire ukrainien à l’extrémité nord de la mer d’Azov lors de violents combats, en particulier autour de la ville de Marioupol, construisant un couloir terrestre vers la Crimée plus tôt cette année.

Une fille écrit sur un drapeau ukrainien alors que les gens regardent une exposition de chars et d’équipements militaires exposés à côté du monastère Saint-Michel au dôme doré à Kyiv, en Ukraine, vendredi. (Ed Ram/Getty Images)

Le président du parlement régional de Crimée, soutenu par le Kremlin, a accusé l’Ukraine d’être responsable de l’explosion, mais a minimisé la gravité des dégâts et a déclaré qu’ils seraient rapidement réparés.

“Maintenant, ils ont de quoi être fiers : en 23 ans de gestion, ils n’ont rien réussi à construire en Crimée digne d’attention, mais ils ont réussi à endommager la surface du pont russe”, a déclaré Vladimir Konstantinov, président. du Conseil d’Etat de la République, a écrit sur Telegram.

Kyiv réagit à l’explosion

Samedi, le leader parlementaire du parti du président Volodymyr Zelenskyy n’a pas affirmé que Kyiv était responsable de l’incident, mais a semblé le considérer comme une conséquence de la prise de contrôle de la Crimée par Moscou et des tentatives d’intégration de la péninsule au continent russe.

“La construction illégale russe commence à s’effondrer et à prendre feu. La raison est simple : si vous construisez quelque chose d’explosif, tôt ou tard, il explosera”, a écrit David Arakhamia, le chef du parti Serviteur du peuple, sur Telegram.

“Et ce n’est que le début. De toutes choses, la construction fiable n’est pas quelque chose pour laquelle la Russie est particulièrement célèbre”, a-t-il déclaré.

D’autres responsables ukrainiens étaient plus festifs tout en s’arrêtant avant de revendiquer la responsabilité. Le secrétaire du Conseil national de sécurité et de défense de l’Ukraine, Oleksiy Danilov, a publié une vidéo sur son Twitter avec le pont de Kertch en feu sur le côté gauche et une vidéo avec Marilyn Monroe chantant son célèbre Joyeux anniversaire monsieur le président sur le côté droit.

Un conseiller de Zelenskyy, Mykhailo Podolyak a tweeté : “La Crimée, le pont, le début. Tout ce qui est illégal doit être détruit, tout ce qui a été volé doit être restitué à l’Ukraine, tout ce qui est occupé par la Russie doit être expulsé.

A Moscou, la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a déclaré que “la réaction du régime de Kyiv à la destruction des infrastructures civiles montre sa nature terroriste”.

En août, la Russie a subi une série d’explosions dans une base aérienne et un dépôt de munitions en Crimée, ce qui a souligné sa vulnérabilité.

L’explosion sur le pont s’est produite quelques heures après que des explosions ont secoué la ville de Kharkiv, dans l’est de l’Ukraine, tôt samedi, envoyant d’imposants panaches de fumée dans le ciel et déclenchant une série d’explosions secondaires.

Une femme est aidée par un pompier ukrainien à quitter un abri après un bombardement russe à Kharkiv, en Ukraine, tôt samedi. (Francisco Seco/Associated Press)

Le maire de Kharkiv, Ihor Terekhov, a déclaré sur Telegram que les explosions matinales étaient le résultat de frappes de missiles dans le centre de la ville. Il a déclaré que les explosions avaient déclenché des incendies dans l’un des établissements médicaux de la ville et dans un immeuble non résidentiel. Il n’y a pas eu de rapports immédiats de victimes.

Attaques concentrées

Les explosions sont survenues quelques heures après que la Russie a concentré ses attaques dans son invasion de plus en plus troublée de l’Ukraine sur des zones qu’elle a annexées illégalement, tandis que le nombre de morts lors de frappes de missiles antérieures sur des immeubles d’habitation dans la ville méridionale de Zaporizhzhia est passé à 14.

Vendredi, le comité Nobel norvégien a décerné le prix Nobel de la paix à des organisations de défense des droits de l’homme en Russie et en Ukraine, et à un militant emprisonné en Biélorussie, allié de Moscou.

Berit Reiss-Andersen, présidente du comité, a déclaré que l’honneur était revenu à “trois défenseurs exceptionnels des droits de l’homme, de la démocratie et de la coexistence pacifique”, bien qu’il ait été largement considéré comme un reproche à Poutine et à sa conduite du pire conflit armé en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale. Guerre.

Poutine a signé mercredi des documents pour revendiquer illégalement quatre régions de l’Ukraine comme territoire russe, dont la région de Zaporizhzhia qui abrite la plus grande centrale nucléaire d’Europe, dont les réacteurs ont été arrêtés le mois dernier.

Cette décision a été annoncée par l’annexion de la Crimée par la Russie en mars 2014, qui a été réalisée après que Moscou a prétendu que les habitants de la péninsule avaient voté pour se joindre à la Russie. Cette décision a été largement condamnée et a entraîné des sanctions de la part des États-Unis et de l’Union européenne.