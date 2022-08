Crimes haineux présumés dans les vols de femmes asiatiques de Sacramento

SACRAMENTO, Californie (AP) – Un homme et un adolescent arrêtés en lien avec des vols qui visaient des femmes asiatiques à Sacramento font maintenant face à des allégations de crimes haineux, a annoncé la police.

Les procureurs du comté de Sacramento ont ajouté cette semaine une amélioration des crimes de haine aux accusations de vol qualifié déposées contre les deux suspects, qui sont en détention depuis juin, a annoncé mercredi le département de police de Sacramento dans un communiqué de presse.

Les vols ont eu lieu au milieu d’une vague d’agressions contre des Américains d’origine asiatique en Californie et dans tout le pays qui a commencé lorsque la pandémie de coronavirus s’est installée aux États-Unis.

Les crimes ont eu lieu en avril et en mai alors que les femmes quittaient les centres commerciaux. Les victimes ont été blessées lors d’agressions physiques et des milliers de dollars en espèces, bijoux et autres biens ont été volés.

La police a localisé un véhicule suspect et une perquisition a révélé des preuves liées aux vols, a indiqué la police.

Les détectives ont ensuite identifié deux suspects et arrêté un homme de 17 ans à Berkeley le 15 juin et Latravion Mccockran, 20 ans, à Sacramento le 22 juin.

“Les détectives ont poursuivi leur enquête après les arrestations et ont trouvé des preuves supplémentaires indiquant que les victimes étaient ciblées en raison de leur race”, indique le communiqué.

Lundi, le bureau du procureur du comté de Sacramento a ajouté l’amélioration des crimes de haine aux accusations de vol qualifié, a indiqué la police.

On ne savait pas immédiatement si Mccockran avait un avocat qui pourrait commenter les allégations. Les dossiers de garde en ligne ont montré qu’il était détenu dans une prison de comté jeudi au lieu d’une caution de 50 000 $.

Le jeune de 17 ans n’a pas été identifié. La police a noté que lorsqu’il a été arrêté, deux autres personnes avec lui ont été arrêtées pour possession illégale d’armes de poing.

The Associated Press