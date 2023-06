Les talibans se disent prêts à aider les forces de l’ordre australiennes à enquêter sur les crimes de guerre en Afghanistan, à condition qu’ils estiment que l’enquête était « honnête ».

Le groupe militant extrémiste, lui-même sous enquête internationale pour crimes de guerre et crimes contre l’humanité, affirme également qu’il veillerait à .

Mais un avocat d’origine afghane et militant des droits de l’homme prévient que le versement d’une indemnisation ferait des victimes les principales cibles de la « » – faisant référence aux talibans – et exhorte plutôt le gouvernement albanais à faire venir des victimes en Australie.

Le Bureau de l’enquêteur spécial (OSI) et la police fédérale australienne (AFP) enquêtent lié à l’Afghanistan, bien que l’OSI ait averti que le régime taliban signifiait que les enquêtes sur le terrain n’étaient pas possibles.

Le porte-parole des talibans, Zabihullah Mujahid, photographié en train de parler à SBS News, a déclaré que le groupe militant pourrait autoriser les enquêteurs australiens à entrer en Afghanistan. Maintenant, un haut responsable taliban a déclaré à SBS News et SBS Pashto que le groupe pourrait autoriser les enquêteurs australiens à accéder au pays.

L’OSI a gardé les détails de ses enquêtes en cours étroitement gardés.

Mais le porte-parole des talibans, Zabihullah Mujahid, a insisté sur le fait que les autorités australiennes devraient expliquer qui faisait l’objet d’une enquête avant que l’accès ne soit accordé.

« Si l’Émirat islamique pense que l’organisme d’enquête enquête sur les crimes avec honnêteté, il envisagera de participer à l’enquête. Mais nous n’avons pas encore la confiance », a-t-il dit, s’exprimant en pachto à l’émission pachto de la radio SBS.

Les talibans se désignent eux-mêmes comme l’émirat islamique d’Afghanistan.

« Une fois que nous serons d’accord et que nos départements gouvernementaux en seront conscients, nous faciliterons l’équipe d’enquêtes », a ajouté Mujahid.

Les talibans réagissent au jugement du procès en diffamation de Ben Roberts-Smith

Le rapport Brereton 2020 a révélé commis par les forces spéciales australiennes (SAS) en Afghanistan – les allégations ravivées par une décision de diffamation de la Cour fédérale la semaine dernière selon lesquelles des articles de presse affirmant que le récipiendaire de la Croix de Victoria Ben Roberts-Smith avait assassiné des civils non armés étaient essentiellement vraies.

Mujahid a déclaré que le régime avait « observé l’affaire » mais a qualifié le jugement Ben Roberts-Smith de « symbolique ».

Il a déclaré que les incidents concernaient plus d’un « seul soldat ».

« Si cet acte est pour la justice et pour enquêter sur les crimes qui sont révélés, et qu’il permet également aux gens de le savoir, c’est un bon acte », a-t-il déclaré.

Enquêtes en Afghanistan « difficiles mais possibles »

Le rapport Brereton n’a nommé aucun soldat australien comme criminel de guerre présumé, bien que les journaux Nine aient rapporté que M. Roberts-Smith est l’un des trois anciens officiers des forces spéciales faisant l’objet d’une enquête de l’OSI.

Rawan Arraf, directeur exécutif et avocat principal du Centre australien pour la justice internationale, a déclaré que l’accès aux scènes de crime potentielles était difficile avant même l’arrivée au pouvoir des talibans.

« L’examen d’incidents survenus il y a des décennies est toujours une complication… [but] il existe d’autres moyens pour les enquêteurs d’obtenir une meilleure image », a-t-elle déclaré.

Rawan Arraf dit que les enquêtes sur les crimes de guerre sont « difficiles » mais pas impossibles. Crédit: La défense Mme Arraf a été « encouragée » par la création de l’OSI, qui, selon elle, gagnait en expertise et traitait les allégations avec sérieux.

Mais sans indication claire sur l’accès, elle a déclaré que toute enquête criminelle était susceptible de s’appuyer fortement sur les témoignages d’anciennes forces spéciales « courageuses ».

« Nous [also] sachez que dans certains de ces incidents particuliers, vous aviez des séquences vidéo… et au moins dans le procès en diffamation de Ben Roberts-Smith, nous avons vu des preuves vraiment convaincantes de témoins afghans », a-t-elle déclaré.

« C’est difficile, mais je pense que c’est possible. »

L’OSI a déclaré à SBS News qu’il ne commentait pas les questions opérationnelles. Un porte-parole de la Défense a déclaré que le ministère soutenait l’enquête de l’OSI, qui, selon eux, était indépendante.

L’indemnisation pourrait faire des victimes une « cible talibane »

Le rapport Brereton recommandait d’indemniser les victimes afghanes sans attendre que la responsabilité pénale soit établie, ce que le gouvernement australien n’a pas encore fait.

Ce processus a été compliqué par le retour au pouvoir des talibans, bien que Mujahid ait affirmé que le groupe veillerait à ce que l’indemnisation australienne parvienne aux victimes afghanes.

« L’équipe qui donne l’indemnisation pourrait se rendre directement dans la province d’Uruzgan, et nous assurerons leur sécurité », a-t-il déclaré, faisant référence à la province afghane dans laquelle les troupes australiennes étaient basées.

Arezo Zoe Safi, avocate et militante des droits de l’homme basée à Sydney, prévient qu’il est trop dangereux d’indemniser les victimes présumées de crimes de guerre pour le moment. Mais Arezo Zoe Safi, avocate et militante des droits de l’homme basée à Sydney, a déclaré que le groupe militant n’avait « aucune crédibilité » et a averti qu’offrir une compensation était trop dangereux en vertu de sa règle « avide d’argent ».

« Nous sommes maintenant dirigés par une organisation terroriste… Ils vont localiser ces familles. Ils sauront qu’il y a une compensation financière. Ils viendront les chercher, les tueront, les persécuteront et obtiendront ces fonds », a-t-elle déclaré à SBS News.

Mme Safi a exhorté le gouvernement fédéral à offrir à la place aux familles des victimes une route vers l’Australie via son programme humanitaire.

« C’est probablement le mieux qu’il puisse faire pour ces familles qui seront les principales cibles », a-t-elle déclaré.

Mme Arraf a déclaré qu’il y avait eu un « silence assourdissant » de la part de la Défense sur l’indemnisation, qui, selon elle, ne devait pas nécessairement être monétaire.

« Il pourrait y avoir d’autres types de recours et de réparations dont les victimes pourraient avoir besoin… une façon consiste à mémoriser les incidents des événements qui se sont produits », a-t-elle déclaré.

« Il existe d’autres formes de réparations disponibles pour les victimes là-bas, et elles doivent être consultées sur ce qu’elles préféreraient. »

Les talibans font eux-mêmes l’objet d’une enquête de la Cour pénale internationale (CPI) pour crimes de guerre et crimes contre l’humanité, une enquête qui examine également des plaintes contre d’anciens responsables du gouvernement afghan et des forces étrangères.

Mais la CPI a annoncé l’année dernière qu’elle accorderait la priorité aux allégations contre les talibans, qui incluent des homicides illégaux, des disparitions forcées et d’autres abus graves – ciblant en particulier les femmes, les anciens responsables gouvernementaux et les journalistes.

Mujahid s’est abstenu de s’engager à coopérer avec les enquêtes internationales, ce qui, selon lui, pourrait faire partie d’un « complot… pour favoriser une partie particulière ».

Les membres des Forces de défense australiennes peuvent accéder à la ligne d’assistance téléphonique de la Défense au 1800 628 036 ou Open Arms fournit des conseils et un soutien gratuits et confidentiels aux membres actuels et anciens de l’ADF et à leurs familles au 1800 011 046.