Crime violent dans l’esprit des candidats à la mairie de Louisville

LOUISVILLE, Ky. (AP) – La criminalité dans la plus grande ville du Kentucky a occupé le devant de la scène dans la course à la mairie, et elle a été mise en évidence par la tentative de meurtre d’un des candidats à la mairie plus tôt cette année.

Le démocrate Craig Greenberg, homme d’affaires et nouveau venu en politique, affrontera le républicain Bill Dieruf, maire d’une petite ville constituée à Louisville, lors des élections de mardi. Quelqu’un portant une arme de poing a tiré sur Greenberg à l’intérieur de son bureau de campagne cette année, une balle effleurant son pull.

Greenberg a déclaré que l’horrible épisode avait rappelé la nécessité de freiner la violence armée à Louisville et renforcé sa détermination à se présenter à la mairie.

Greg Fischer, un démocrate, quitte le bureau du maire après trois mandats. Il a présidé l’une des périodes les plus turbulentes de l’histoire de la ville, alors qu’une pandémie a vidé le quartier des affaires du centre-ville et que des manifestants sont descendus dans la rue pendant des mois après le meurtre par la police de Breonna Taylor en 2020. Plus tôt cette année, le ministère américain de la Justice accusé trois officiers de Louisville d’avoir conspiré pour mettre de fausses informations dans le mandat utilisé pour perquisitionner l’appartement de Taylor. Un quatrième officier a été accusé d’avoir tiré par imprudence sur son appartement.

Les deux candidats ont déclaré que l’amélioration de la sécurité publique est une priorité dans la ville d’environ 630 000 habitants, qui n’a pas eu de maire républicain depuis la fusion de la ville et du comté en 2000. Les crimes violents ont grimpé en flèche à Louisville ces dernières années, avec des homicides record en 2020. et 2021.

Dieruf, 67 ans, maire de Jeffersontown, a déclaré que l’augmentation de la taille des forces de police de la ville améliorera la sécurité et permettra une plus grande cohérence dans les patrouilles. Il a dit qu’il aimerait voir de meilleurs efforts de police communautaire, en plaçant des agents dans des zones où ils peuvent apprendre à connaître les résidents et comprendre les besoins.

“Nous devons avoir plus d’officiers dans la rue”, a déclaré Dieruf, décrivant les officiers qu’il a rencontrés comme “démoralisés”.

“Ils n’ont aucune confiance dans leur travail”, a-t-il déclaré. Deiruf a déclaré qu’en tant que maire, il amènerait le chef de la police de Jeffersontown avec lui pour un rôle encore à définir au sein du département de police du métro de Louisville.

Greenberg, 49 ans, a également mis l’accent sur la sécurité publique dans une interview et a déclaré que Louisville peut avoir le “service de police le mieux formé, le plus transparent et le plus fiable”, mais qu’une partie de son plan pour améliorer la sécurité publique consiste à investir dans les quartiers négligés et à construire abordable. logement.

“Avoir une maison sûre, abordable et de haute qualité est le fondement de la sécurité, de la santé et des opportunités”, a-t-il déclaré.

Greenberg a présenté un plan visant à rendre les armes à feu saisies par la police inutilisables avant qu’elles ne soient remises aux enchères à la police de l’État du Kentucky. La loi de l’État exige que les armes confisquées soient vendues aux enchères, et le produit est utilisé pour acheter du matériel pour la police. Greenberg a déclaré que les contribuables dépensent des millions pour retirer les armes illégales de la rue, mais que beaucoup finissent entre les mains de criminels.

Le contact de Greenberg avec des crimes violents en février l’a secoué mais ne l’a pas dissuadé de se présenter à la mairie. Il a échappé à la fusillade indemne après que l’homme a tiré plusieurs coups de feu à l’intérieur de son bureau de campagne au centre-ville. Un militant local de la justice sociale qui se présentait au conseil municipal a été accusé de tentative de meurtre et reste sous garde fédérale.

Dieruf a vanté un programme local qu’il a lancé dans sa ville et qui permet aux personnes toxicomanes de se rendre afin qu’elles puissent recevoir un traitement au lieu d’être inculpées. Le programme est calqué sur celui du Massachusetts.

“Si vous avez un problème de dépendance, vous pouvez entrer dans le service de police et dire” j’ai besoin d’aide “”, a déclaré Dieruf.

Aucun des deux candidats ne s’est engagé à garder l’actuel chef de la police de Louisville, Erika Shields, qui a pris ses fonctions au début de 2021, alors que les retombées de la fusillade de Taylor étaient encore brûlantes. Shields a annoncé la semaine dernière que les crimes violents dans la ville avaient diminué de 17 % par rapport à l’année dernière et que les fusillades non mortelles avaient diminué de 30 % au cours de la même période.

Greenberg a déclaré qu’il examinerait tous les postes de direction, y compris le poste de chef.

« Je n’ai promis d’emploi à personne, dit-il.

Greenberg a diffusé des publicités qualifiant Dieruf d'”extrême” sur le droit à l’avortement dans la ville à tendance libérale. Dieruf a déclaré que les maires devraient se concentrer sur les problèmes locaux et laisser les batailles contre l’avortement aux législateurs des États et fédéraux.

Greenberg a également déclaré qu’en tant que maire, il ne permettrait pas aux agents de Louisville d’arrêter des médecins pour avoir pratiqué des avortements, au mépris de l’interdiction quasi totale de l’État sur l’avortement. Dieruf, qui a déclaré qu’il était favorable aux exceptions à la loi de l’État pour le viol et l’inceste, a déclaré que les maires ne devraient pas dire à la police qui arrêter.

“Si quelqu’un dit qu’il ne va pas appliquer les lois et dit à sa police de se retirer, c’est très effrayant”, a déclaré Dieruf.

Dylan Lovan, l’Associated Press