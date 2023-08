Crime Stoppers offre une récompense pour les conseils sur les vols de condos à Kelowna

La GRC de Kelowna et Échec au crime cherchent à identifier ces deux suspects en lien avec des vols survenus dans un complexe d’appartements en copropriété de l’avenue Bernard. (Echec au crime/Facebook) La GRC de Kelowna et Échec au crime cherchent à identifier ces deux suspects en lien avec des vols survenus dans un complexe d’appartements en copropriété de l’avenue Bernard. (Echec au crime/Facebook) La GRC de Kelowna et Échec au crime cherchent à identifier ces deux suspects en lien avec des vols survenus dans un complexe d’appartements en copropriété de l’avenue Bernard. (Echec au crime/Facebook)

La GRC de Kelowna et Crime Stoppers Central Okanagan demandent l’aide du public pour identifier deux suspects qui s’introduisent par effraction à plusieurs reprises dans un complexe d’appartements sur l’avenue Bernard.

Crime Stoppers a partagé des images des deux suspects sur les réseaux sociaux. Les deux hommes se seraient introduits par effraction dans le bâtiment du pâté de maisons 1100 de Bernard au moins trois fois.

Le dernier incident s’est produit le 8 août à 5 h 20. Les suspects sont entrés par effraction dans trois casiers de stockage et ont emporté environ 10 000 $ en outils de construction, selon le poste.

Quiconque reconnaît ces hommes ou possède des renseignements concernant le crime est prié d’appeler la GRC de Kelowna ou de se présenter de manière anonyme auprès d’Échec au crime. L’information pourrait conduire à une récompense allant jusqu’à 2 000 $.

