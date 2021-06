« Crime haineux »: un Canadien qui a écrasé une famille musulmane dans une camionnette, tuant 4 personnes, accusé de meurtre

Nathaniel Veltman, 20 ans, a été arrêté dimanche après avoir prétendument sauté le trottoir et frappé la famille, avant de partir à grande vitesse.

« Il est prouvé qu’il s’agissait d’un acte planifié, prémédité, motivé par la haine, » Le surintendant-détective Paul Waight de la police de Londres a déclaré lundi aux journalistes. « On pense que ces victimes ont été ciblées parce qu’elles étaient musulmanes.«

RUPTURE: La police de London ON pense qu’un conducteur de 20 ans a intentionnellement percuté son camion dans une famille la nuit dernière, tuant quatre membres de la famille et blessant leur jeune fils. La police allègue que la famille a été ciblée « en raison de sa foi islamique ».https://t.co/tKy5VvXfFL – Jeff Semple (@JeffSempleGN) 7 juin 2021

Les autorités n’ont pas encore divulgué les noms des victimes, citant les souhaits de la famille, mais ont fourni leur âge. Une femme de 74 ans est décédée sur les lieux, tandis qu’un homme de 46 ans, une femme de 44 ans et une fille de 15 ans ont été déclarés morts à l’hôpital. Un garçon de 9 ans a survécu et est actuellement à l’hôpital avec « grave mais pas mortel » blessures.

Veltman n’a pas de casier judiciaire et n’était pas connu pour être membre d’un groupe haineux, a déclaré la police. Il a été arrêté sans incident dans le stationnement d’un centre commercial et inculpé de quatre chefs de meurtre au premier degré et d’un chef de tentative de meurtre. Il doit revenir devant le tribunal jeudi.

« Nous pleurons la famille, dont trois générations sont aujourd’hui décédées,« , a déclaré le maire de Londres Ed Holder aux journalistes. « Il s’agissait d’un acte de meurtre de masse, perpétré contre les musulmans, contre les Londoniens, et enraciné dans une haine indicible.» Holder l’a décrit comme le pire meurtre de masse que sa ville ait jamais vu.

Située dans le sud de l’Ontario, environ à mi-chemin entre Toronto et la ville américaine de Détroit, London compte environ 400 000 habitants et une importante communauté musulmane. L’arabe est la deuxième langue la plus parlée après l’anglais, selon Holder.

L’incident de dimanche était la pire attaque contre des musulmans canadiens depuis la fusillade de janvier 2017 qui a fait six morts dans une mosquée de Québec.

RUPTURE: Le Conseil national des musulmans canadiens (NCCM) est plus que horrifié et demande justice après l’horrible attaque à la voiture motivée par la haine contre une famille musulmane à London, en Ontario, qui se promenait dimanche soir. pic.twitter.com/o1wXqjpnRb – NCCM (@nccm) 7 juin 2021

« Il s’agit d’une attaque terroriste en sol canadien et doit être traitée comme telle,», a déclaré Mustafa Farooq, chef du Conseil national des musulmans canadiens.

Le premier ministre Justin Trudeau a déclaré lundi qu’il était « horrifié» par les nouvelles de Londres et a envoyé son soutien à ceux « terrorisé par l’acte de haine d’hier.«

« À la communauté musulmane de Londres et aux musulmans de tout le pays, sachez que nous sommes à vos côtés. L’islamophobie n’a sa place dans aucune de nos communautés. Cette haine est insidieuse et méprisable – et elle doit cesser,», a ajouté le Premier ministre.

À la communauté musulmane de Londres et aux musulmans de tout le pays, sachez que nous sommes à vos côtés. L’islamophobie n’a sa place dans aucune de nos communautés. Cette haine est insidieuse et méprisable – et elle doit cesser. – Justin Trudeau (@JustinTrudeau) 7 juin 2021

Le ministre fédéral de la Famille, des Enfants et du Développement social, Ahmed Hussen, a également envoyé un message de condoléances et de solidarité aux musulmans du Canada.

« L’islamophobie a des conséquences » il tweeté en français. Entendre des nouvelles de «Une autre famille musulmane attaquée» a été douloureux en tant que père, en tant que musulman et en tant que Canadien, a-t-il ajouté. « Il n’y a pas de place pour la haine dans notre pays. »

Vous pensez que vos amis seraient intéressés ? Partagez cette histoire !