Crime et logement dans l’esprit des résidents de Kelowna lors d’un forum électoral – Kelowna Capital News

Les résidents de Kelowna ont fait la queue le soir du 28 septembre, attendant patiemment un face-à-face avec les candidats au conseil municipal.

Le forum communautaire des candidats au conseil municipal au Rutland Education Center accueillait déjà 100 personnes dix minutes après l’ouverture de ses portes. Le forum a rassemblé une file de citoyens engagés qui se sont enroulés autour du bâtiment.

En attendant de poser des questions aux futurs membres potentiels du conseil sur les préoccupations locales, ils ont parlé à Capital News de ce qu’ils pensent être les plus gros problèmes auxquels Kelowna est confrontée.

Un groupe de femmes a déclaré à Capital News qu’elles étaient plus préoccupées par la criminalité, le logement abordable, l’itinérance, les soins de santé et la drogue.

La question du logement abordable et de la criminalité ont été des sujets brûlants abordés avec les candidats tout au long de la soirée, en particulier avec la foule des plus de 60 ans.

La population des 40 à 60 ans semblait concentrée sur le besoin d’incitations pour retenir les jeunes, les personnes instruites, le logement abordable, la criminalité et la sécurité, et l’urbanisme.

Certains participants de moins de 40 ans prévoyaient d’aborder des questions telles que le changement climatique, le logement abordable, l’itinérance, l’urbanisme et la préservation des espaces verts, et l’inclusion LGBTQ+.

Les personnes présentes étaient divisées sur le sujet controversé des gratte-ciel, certaines personnes souhaitant construire en hauteur tandis que d’autres souhaitaient maintenir la hauteur des bâtiments plafonnée.

Dans l’ensemble, ceux avec qui Capital News s’est entretenu ont été impressionnés par les réponses que leur ont données les candidats, une femme ayant déclaré “ce sera encore plus difficile de prendre une décision maintenant!”

Les élections générales locales de 2022 auront lieu le 15 octobre. Plus d’informations sur les prochaines élections sont disponibles sur kelowna.ca.

