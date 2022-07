Crime et châtiment sans fin : refuser à plusieurs tueurs la possibilité d’une libération conditionnelle nie également les principes de notre système de justice

La vie derrière les barreaux sans espoir de libération a été comparée à être enterré vivant – une torture continue qui rend la mort elle-même invitante.

Mais les fervents partisans de jeter la clé de la porte de la cellule ne sont pas émus par de tels arguments. Ils considèrent la douleur et l’angoisse sans fin comme étant précisément le sort que mérite un tueur multiple.

En pataugeant dans cette mêlée particulière, la Cour suprême du Canada a annulé à l’unanimité une disposition qui rendait pratiquement impossible pour plusieurs tueurs comme Alexandre Bissonnette, qui a assassiné six personnes dans une mosquée de Québec en 2017, de sortir vivant de prison. L’arrêt Bissonnette est un cas d’école de la raison pour laquelle nous avons besoin de juristes détachés et apolitiques pour protéger nos droits constitutionnels.

Comme on pouvait s’y attendre, la décision du tribunal a mis les défenseurs des droits des victimes et les commentateurs des médias à l’offensive. Leurs principaux points de discussion : les juges sont immunisés contre la douleur des membres de la famille dont un être cher est assassiné. Les tribunaux n’ont pas le droit d’usurper la volonté des dirigeants politiques. Les taux d’homicides grimperont inévitablement à la suite de la décision. Les tueurs peuvent ne voir aucune raison de ne pas prendre plusieurs vies, puisque leur admissibilité à la libération conditionnelle sera la même.

Tous ces arguments sont infondés – ce que l’ancien gouvernement conservateur, qui a rédigé la Loi sur la protection des Canadiens en mettant fin aux peines à rabais pour meurtres multiples, au nom cynique, devait sûrement le savoir.

Premièrement, l’histoire a montré une progression constante de l’interdiction des sanctions extrêmes conçues par l’État. La décapitation et l’éventration ont finalement cédé la place à des formes d’exécution plus «humaines»: pendaison, peloton d’exécution et électrocution. Puis, en 1976, le Canada s’est joint à un nombre croissant de pays éclairés en mettant fin à la peine de mort. En guise de compromis politique, l’emprisonnement à perpétuité automatique a été imposé aux meurtriers condamnés, avec des périodes d’éligibilité à la libération conditionnelle allant de 10 à 25 ans.

Mandater la réclusion à perpétuité sans libération conditionnelle pendant au moins 25 ans – la peine pour meurtre au premier degré – ne peut guère être considéré comme indulgent envers le crime. En fait, cela reste l’une des peines les plus sévères du monde occidental. Aussi difficile que cela puisse être accepté par les défenseurs des droits des victimes, notre système carcéral moderne est fondé sur la réhabilitation des délinquants et leur réintégration dans la société en tant que citoyens respectueux des lois.

Selon un mythe persistant, la libération conditionnelle marque la fin d’une peine à perpétuité. En réalité, une condamnation à perpétuité signifie précisément cela. Même les prisonniers libérés sur parole sont soumis à une surveillance et à une réincarcération potentielle pour le reste de leur vie. La comparution devant la commission des libérations conditionnelles ne constitue pas non plus une libération immédiate. Un candidat doit d’abord convaincre le conseil qu’il a changé sa vie et qu’il ne présente plus de risque indu pour la société.

Les autorités de libération conditionnelle sont notoirement prudentes. Malgré cela, les propres recherches du gouvernement ont révélé que les personnes purgeant une peine d’emprisonnement à perpétuité pour meurtre sont plus susceptibles de réussir dans la communauté que celles qui sont libérées sur parole pour d’autres crimes. Les libérés conditionnels à perpétuité ne commettent presque jamais un autre crime violent. En fait, seulement 3,5 % de tous les condamnés à perpétuité seront renvoyés en prison dans les cinq ans pour avoir commis une infraction.

Les détracteurs de la libération conditionnelle affirment que les meurtriers multiples potentiels sont dissuadés de savoir qu’ils n’auraient aucune chance d’obtenir une libération conditionnelle. Cependant, les statistiques ne révèlent aucune corrélation entre une peine inférieure pour homicide et le nombre de comités d’homicides au Canada. En fait, notre taux d’homicides a atteint son point culminant en 1975 — l’année avant de la peine de mort a été abolie et le nouveau régime de condamnation pour meurtre a été promulgué.

L’emprisonnement illimité a également un coût financier important. La surveillance d’un libéré conditionnel dans la collectivité coûte 74 % de moins que le prix de 120 000 $ pour héberger et surveiller un détenu en prison chaque année.

Il n’y avait aucun doute que le projet de loi sur l’inadmissibilité à la libération conditionnelle ne survivrait pas à un examen constitutionnel. Dans la foulée de la décision de la Cour suprême, certains dirigeants politiques ont proposé d’invoquer la clause nonobstant, une exemption constitutionnelle peu utilisée pour s’assurer que cette loi inconstitutionnelle reste dans les livres. C’est profondément troublant. En plus de faire étalage des droits constitutionnels visant à nous protéger de la torture et d’autres formes de châtiments cruels et inhabituels, cela ouvrirait la voie aux futurs législateurs pour invoquer la même exemption pour contourner d’autres droits précieux, notamment ceux qui protègent l’avortement et l’égalité du mariage.

S’il est fort probable que la plupart des meurtriers multiples resteront derrière les barreaux toute leur vie, quelle que soit la possibilité de demander une libération conditionnelle, quelques-uns pourraient éventuellement démontrer qu’ils sont dignes de réintégrer la société. Refuser aux détenus le droit à l’espoir, c’est aussi nier un principe fondateur de notre système carcéral : que chacun porte en lui la capacité de changer.

