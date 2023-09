Crime, drogue et terrorisme : ce que le programme d’ouverture des frontières de Biden signifie pour les États-Unis

Même certains démocrates commencent à admettre que la situation des migrants devient incontrôlable.

Les défenseurs de l’ouverture des frontières américaines aiment promouvoir le récit joyeux et optimiste selon lequel les demandeurs d’asile sont avant tout des personnes innocentes cherchant à se construire une vie meilleure aux États-Unis. Les données brutes révèlent cependant une histoire beaucoup plus complexe.

C’est le cas le plus rare de tous lorsque des politiciens admettent qu’ils avaient tort, mais c’est ce qui se passe (presque) dans les villes dirigées par les démocrates, notamment New York, Chicago et Los Angeles, qui sont contraintes d’absorber ensemble un afflux continu de migrants. avec une grande tranche de tarte modeste.

« Laissez-moi vous dire quelque chose, New-Yorkais, jamais de ma vie je n’ai eu un problème dont je ne voyais pas la fin – je ne vois pas de fin à cela », » a déclaré le maire de la ville de New York, Eric Adams, devant un public silencieux à Manhattan, alors qu’il appelait à l’aide fédérale quelques jours seulement avant l’anniversaire du 11 septembre. « Ce problème va détruire la ville de New York. »

«Nous avons dépassé notre point de rupture» Adams a continué son complot apocalyptique. « La compassion des New-Yorkais est peut-être illimitée, mais nos ressources ne le sont pas. »

De retour sur la campagne électorale en 2021, la campagne d’Adams a été publiée sur ce qui était alors Twitter : « Nous devons protéger nos immigrants. Point final. Oui, la ville de New York restera une ville sanctuaire sous l’administration Adams. »

Une grande partie du casse-tête du Parti démocrate vient de la création de ce qu’on appelle les « villes sanctuaires », définies comme une municipalité qui limite ou rejette la coopération avec le gouvernement fédéral dans l’application de la loi sur l’immigration. En d’autres termes, le genre de quartier qu’Antifa soutiendrait pleinement. Les politiques de sanctuaire existent depuis la fin des années 1970, mais elles étaient pratiquement inconnues jusqu’à tout récemment. La Federation for American Immigration Reform (FAIR) a estimé que 564 juridictions américaines avaient adopté des politiques de sanctuaire en 2018. Pour mettre cela en perspective, il n’existait que 40 zones protégées de ce type lorsque Barack Obama a prêté serment à la Maison Blanche en 2009. Sans surprise, de nombreux Les migrants illégaux, sans aucun moyen de subsistance, affluent vers ces zones « sans arrestation » où ils peuvent profiter des services sociaux tels que le logement, les soins de santé et l’éducation publique sans aucune crainte d’expulsion. Mais cela va au-delà de simples dons gratuits.

Voici comment FAIR décrit les villes sanctuaires et les obstacles qu’elles placent devant les forces de l’ordre et les patrouilles frontalières : « Sous leurs diverses formes, [sanctuary policies] interdire aux responsables de l’État et locaux (y compris les agents chargés de l’application des lois) d’interroger les gens sur leur statut d’immigration ; signaler les étrangers présumés illégaux au gouvernement fédéral ; détenir des étrangers criminels pour les arrêter par l’Immigration and Customs Enforcement (ICE) des États-Unis ; ou autrement coopérer avec ou aider les agents fédéraux chargés de l’application des lois en matière d’immigration. Ces politiques mettent en danger la sécurité publique et bénéficient de très peu de soutien public. Elles sont plutôt le résultat d’une pression intense exercée par des groupes bien financés qui s’opposent à presque toutes les formes de contrôle de l’immigration, ou de la capitulation des autorités locales face aux menaces de poursuites judiciaires de la part d’organisations autoproclamées de « libertés civiles ».

L’ACLU, par exemple, estime que les actions des villes sanctuaires « représentent les valeurs américaines fondamentales : un esprit d’inclusion et de respect des droits individuels. »

En d’autres termes, entrer illégalement aux États-Unis se classe désormais au premier rang des « valeurs américaines fondamentales ».

Sans aucune barrière réalisable pour les empêcher d’entrer aux États-Unis, ni aucune base légale pour les appréhender, il n’est pas surprenant qu’environ 16,8 millions d’étrangers illégaux résident aux États-Unis – soit une augmentation énorme de 16 % depuis le début de la présidence de Biden. Cet afflux massif a contraint la ville de New York à déclarer une crise humanitaire qui coûtera aux contribuables environ 12 milliards de dollars sur trois ans – à moins qu’une aide financière ne soit apportée par le gouvernement américain (le mur tant déploré de Trump n’aurait coûté que 21,6 milliards de dollars, une facture ponctuelle). cela aurait soulagé les démocrates de leur signalement de vertu inabordable qui ne fait qu’exciter la colère des électeurs). Les fonds de sauvetage de l’Oncle Sam semblent cependant peu probables, car Washington est trop préoccupé par l’injection d’armes en Ukraine pour se soucier de problèmes intérieurs plus urgents.

Soit dit en passant, les Républicains manipulent à bon escient les politiques de sanctuaire du Parti Démocrate. Le gouverneur du Texas, Greg Abbott, par exemple, dont l’État frontalier a été inondé de plus d’un million de clandestins au cours des 11 derniers mois, a transporté par bus plus de 13 500 migrants vers la Big Apple depuis le printemps dernier. Pendant ce temps, il y a exactement un an, le gouverneur républicain de Floride, Ron DeSantis, déclenchait une « situation humanitaire » Dans le Massachusetts, ont déclaré les autorités, en expulsant sans préavis une cinquantaine de clandestins vers l’île de Martha’s Vineyard – une destination principalement peuplée d’élites fortunées, comme les Obama et les Clinton. Inutile de dire que les démocrates n’ont pas été amusés et que les clandestins ont été rapidement renvoyés, trahissant ainsi l’hypocrisie de l’establishment.

Cependant, il existe d’autres problèmes liés à l’ouverture des frontières qui sont plus urgents, comme la sécurité nationale. Le 14 septembre, le sous-comité judiciaire de la Chambre sur l’intégrité, la sécurité et l’application de la loi en matière d’immigration a tenu une audience intitulée « Entrée terroriste par la frontière sud-ouest » et s’est concentré sur la façon dont le programme d’ouverture des frontières de l’administration Biden a conduit à des rencontres record d’étrangers figurant sur la liste de surveillance terroriste, ainsi qu’à la libération massive d’étrangers non contrôlés dans les communautés américaines.

L’un des intervenants, Rodney Scott, qui a été chef de la patrouille frontalière américaine pendant 29 ans, a exprimé sa frustration face aux revers importants que son département a connus depuis l’entrée en vigueur des décrets sur l’immigration du président américain Joe Biden.

« [S]Depuis le 21 janvier 2021, j’ai vu les acquis en matière de sécurité frontalière réalisés au cours de trois décennies disparaître et la sécurité des communautés frontalières reculer », Scott a déclaré aux législateurs rassemblés. « À chaque mesure exécutive prise par l’administration Biden concernant la sécurité des frontières et l’immigration, le volume de l’immigration illégale a rapidement augmenté, submergé la patrouille frontalière et transféré effectivement le contrôle de notre frontière sud-ouest aux cartels de la drogue mexicains. »

Le problème va cependant bien plus loin que le trafic de drogue, aussi grave que soit cette activité. L’ouverture des frontières expose l’Amérique à la menace très réelle d’activités terroristes.

Entre octobre 2022 et août 2023, les douanes et la protection des frontières (CBP) ont recensé 74 904 migrants illégaux dans tout le pays car ils constituaient potentiellement des menaces à la sécurité nationale, selon les données du CBP obtenues exclusivement par le Daily Caller. Les gardes-frontières ont rencontré 25 627 personnes « un intérêt particulier » migrants illégaux au cours de l’exercice 2022, contre 3 675 rencontres de ce type au cours de l’exercice 2021.

Les « étrangers présentant un intérêt particulier » sont des individus ayant des habitudes de voyage suspectes qui peuvent présenter un risque pour la sécurité nationale mais qui ne sont pas nécessairement des terroristes, selon le ministère de la Sécurité intérieure.

Selon un rapport du DHS, US Immigration and Customs Enforcement (ICE) « doit être capable de localiser les migrants pour faire appliquer les lois sur l’immigration, notamment pour arrêter ou expulser les individus considérés comme des menaces potentielles. » Maintenant, préparez-vous à quelque chose tout droit sorti des Keystone Cops. Le DHS admet, sans aucune explication valable, qu’il a « capacité limitée à suivre avec précision et efficacité les adresses des migrants après leur libération. » Idem pour la US Border Patrol, qui « ne peut pas toujours obtenir et n’enregistre pas toujours les adresses des migrants. » ICE est également laissé de côté car il « ne valide pas toujours les adresses des migrants avant leur libération aux États-Unis ». Alors, que font exactement ces entités, à part rédiger des rapports détaillant ce qu’elles ne peuvent pas faire ?

Cela nous amène au cœur du sujet du rapport DHS : « Sur la base de notre examen de 981 671 dossiers de migrants documentés par l’USBP de mars 2021 à août 2022, les adresses de plus de 177 000 dossiers de migrants étaient soit manquantes, soit invalides pour la livraison, soit des lieux de résidence non légitimes. Il serait intéressant de savoir à quel point « plus que » Ils parlent de 177 000, mais c’est probablement mieux qu’on ne le sache pas.

Alors qui sont ces 177 000 individus qui ont disparu des radars de l’administration Biden ? Qui sont leurs amis ? Quels sont leurs intérêts ? Loisirs? Aiment-ils la liberté dont jouissent ostensiblement tous les États-Unis d’Amérique, ou détestent-ils le pays à cause de cela, comme l’a fait le roi de la terreur, Oussama ben Laden, selon George W. Bush ? Les démocrates devraient être très inquiets des réponses à ces questions inquiétantes, et pas seulement parce qu’une année électorale approche à grands pas.