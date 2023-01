Crime de Mirzapur à Delhi : les 10 meilleures performances OTT de Rasika Dugal

Pathaan est l’ambitieux univers d’espionnage d’Aditya Chopra avec Shah Rukh Khan, Deepika Padukone et John Abraham. Siddharth Anand, qui a réalisé le film, a expliqué à quel point il était difficile de tourner Shah Rukh Khan. Alors que la date de sortie du film approche, le réalisateur a déclaré que le tournage de SRK était une responsabilité.

Yash Raj Films a publié une vidéo dans laquelle Siddharth s’est ouvert sur le film, réalisant Shah Rukh Khan, et plus encore. Il a dit que c’était comme une responsabilité de diriger SRK avec les attentes et l’excitation qu’il porte de son retour après une longue pause. Le réalisateur pense également que la superstar a créé d’immenses attentes et de l’excitation auprès de son public.

Siddharth Anand mentionne que la pause de SRK a ajouté un énorme buzz au film. Alors que le film se rapproche de la date de sortie, Anand a réalisé à quel point cette base de fans est importante. Le cinéaste est convaincu que l’acteur sera incroyable et les fans promis seront heureux et fiers.

Pour en savoir plus sur le jumelage de Shah Rukh Khan et Deepika Padukone, Sid a déclaré qu’il était difficile de les différencier de leurs films précédents. Citant le fait qu’ils ont déjà collaboré à de nombreux films et qu’ils ont réussi. Il a ajouté que l’équipe avait travaillé de manière complexe pour présenter le duo d’une nouvelle manière.

Le cinéaste dit que le couple de SRK et DP à Pathaan aura l’air frais et que le public l’adorera. Le duo s’est associé dans de nombreux films de Bollywood et sans aucun doute, ils ont l’air incroyable. Leur premier film ensemble était Om Shanti Om qui en a enregistré 15. C’était aussi le premier film de Bollywood de Deepika, après quoi elle a continué à apparaître avec SRK dans Happy New Year et Chennai Express. Le prochain film du duo après Pathaan est Jawan d’Atlee.

Pathaan est réalisé par Siddharth Anand et financé par Aditya Chopra sous les bannières de Yash Raj Films. Le film d’action sortira en salles le 25 janvier 2023.