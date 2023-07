"Crime contre l’humanité": Manipur promet une action rapide sur une vidéo d’horreur

Le gouvernement de Manipur a lancé une enquête sur une vidéo horrible de deux femmes défilant nues sur une route par un groupe d’hommes. Condamnant l’incident, le ministre en chef Biren Singh l’a qualifié de « crime contre l’humanité » et a promis que l’État ferait tout son possible pour attraper les coupables.

« J’ai ordonné une enquête dans cette affaire et je surveille personnellement l’enquête. C’est un crime odieux contre l’humanité et le gouvernement de l’État fera tout son possible pour attraper les coupables », a déclaré M. Singh à NDTV.

L’incident s’est produit le 4 mai dans le district de Kangpokpi, à environ 35 km de la capitale de l’État, Imphal, selon un communiqué du Forum des chefs tribaux autochtones (ITLF).

La vidéo largement partagée sur les réseaux sociaux a suscité une condamnation massive et des appels à l’action.



Les deux femmes ont été violées collectivement dans un champ, selon une organisation tribale.

La police a enregistré un cas d’enlèvement, de viol collectif et de meurtre et a déclaré que les coupables seraient arrêtés au plus tôt.

« En ce qui concerne la vidéo de 2 femmes défilées nues par des mécréants armés inconnus le 4 mai 2023, un cas d’enlèvement, de viol collectif et de meurtre a été enregistré contre des mécréants armés inconnus. L’enquête a commencé et la police d’État fait tout son possible pour arrêter les coupables au plus tôt », a déclaré le surintendant de police (SP) K Meghachandra Singh.

Le ministre de l’Union, Smriti Irani, a également condamné l’incident et a demandé au ministre en chef du Manipur de n’épargner aucun effort pour traduire les « auteurs en justice ».

« L’horrible vidéo d’agression sexuelle de deux femmes émanant de Manipur est condamnable et carrément inhumaine. A parlé au ministre en chef N Biren Singh ji, qui m’a informé qu’une enquête est actuellement en cours et a assuré qu’aucun effort ne sera épargné pour traduire les auteurs en justice », lit-on dans le tweet du ministre de l’Union.

Un jour avant cette horreur devant la caméra, des affrontements ont éclaté entre les Meitei, majoritaires dans la vallée, et les Kuki, majoritairement dans les collines, à Manipur, à propos de la demande des Meiteis pour le statut de tribus répertoriées (ST).

L’État est témoin de violences ethniques depuis le 3 mai, lorsqu’une « marche de solidarité tribale » a été organisée dans les districts des collines pour protester contre la demande de la communauté Meitei pour le statut de tribu répertoriée (ST).

La violence à Manipur a été précédée par des tensions liées à l’expulsion des villageois de Kuki des terres forestières de la réserve, ce qui a conduit à une série de petites agitations.

La tribu Kuki a exigé la démission du ministre en chef. Plus de 120 personnes sont mortes dans les violences ethniques et des milliers ont été déplacées à l’intérieur du pays et vivent maintenant dans des camps de secours.