« Crime contre l’humanité » – La Corée du Nord à propos du projet japonais de Fukushima

Pyongyang a exhorté Tokyo à arrêter immédiatement les rejets d’eaux usées dans l’océan.

La Corée du Nord a appelé le Japon à arrêter immédiatement le rejet des eaux usées radioactives de la centrale nucléaire détruite de Fukushima dans l’océan Pacifique, selon un communiqué partagé jeudi par l’agence de presse KCNA.

Le geste japonais « menace gravement la vie, la sécurité et l’avenir de l’humanité » a déclaré le ministère des Affaires étrangères de Pyongyang.

La Corée du Nord a en outre accusé le Japon d’avoir commis un « crime impardonnable contre l’humanité » et a exigé qu’il soit tenu responsable.

Cette déclaration intervient après que le Japon a annoncé jeudi qu’il avait commencé à rejeter dans l’océan Pacifique des eaux radioactives traitées provenant du site de la catastrophe nucléaire de Fukushima Daiichi en 2011. Le Premier ministre japonais Fumio Kishida avait annoncé précédemment que les plans prévoyaient le rejet d’environ 1,3 million de tonnes d’eaux usées.

Tokyo a souligné que cette décision avait été approuvée par l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA). L’organisme de surveillance nucléaire de l’ONU a donné son feu vert au projet japonais le mois dernier, déclarant que des tests indépendants sur place avaient montré que la concentration de tritium dans l’eau était bien inférieure à la limite opérationnelle et que l’impact de cette décision sur les populations et l’environnement serait moindre. « négligeable. »

L’exploitant de la centrale de Fukushima, Tokyo Electric Power (TEPCO), a également publié jeudi les résultats de tests affirmant que l’eau contenait jusqu’à 63 becquerels (une unité de radioactivité) de tritium par litre – bien en dessous de la limite de 10 000 becquerels par litre pour l’eau potable de l’OMS.

Néanmoins, certains voisins du Japon ne sont pas convaincus de la sécurité des rejets d’eaux usées. La Chine a répondu à cette décision en imposant une interdiction générale sur tous les produits de la mer japonais, Pékin insistant sur le fait que Tokyo n’avait pas prouvé que l’eau rejetée serait sûre.

Plus tôt cette semaine, le ministère chinois des Affaires étrangères a publié une déclaration qualifiant le plan « extrêmement égoïste et irresponsable » et a exhorté le Japon à ne pas provoquer « un préjudice secondaire causé aux populations locales et même aux peuples du monde, en raison de ses propres intérêts égoïstes. »

Jeudi, les régions administratives spéciales chinoises de Hong Kong et de Macao ont également annoncé des interdictions d’importation de fruits de mer japonais en provenance de 10 préfectures. La Corée du Sud, qui avait déjà mis en place des restrictions, a déclaré qu’elle ne les lèverait pas, même si elle se porte garante de la sécurité du plan japonais.

Les militants de Greenpeace ont également accusé Tokyo de « Pollution délibérée de l’océan Pacifique » et a insisté sur le fait que stocker l’eau aurait été une meilleure solution.