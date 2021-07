Crime Branch va enquêter sur le compte bancaire commun de Shilpa Shetty-Raj Kundra dont les revenus valent des millions de dollars de l’application HotShots

Cela fait maintenant une semaine que le mari de Shilpa Shetty, Raj Kundra, a été arrêté dans l’affaire des films pornographiques et il y a eu plusieurs rebondissements et révélations surprenantes dans cette affaire. Zee News a appris le dernier développement de l’affaire.

La branche de la criminalité de Mumbai enquêtera désormais sur le compte conjoint de Shilpa Shetty et Raj Kundra dans lequel des transactions d’une valeur de plusieurs millions de dollars ont eu lieu. La branche Crime soupçonne que les revenus de l’application HotShots et de l’application Bolly Fame ont été envoyés sur ce compte. Cependant, il ne s’agissait pas de transactions directes et l’argent était envoyé indirectement via différents comptes.

Selon des sources de la Crime Branch, cela s’appelle le modus operandi du placement, de la superposition et de l’intégration dans le langage technique. Le 23 juillet, lorsque l’équipe de la Crime Branch a perquisitionné la maison de Shilpa Shetty, elle a également été interrogée à cet égard.

Selon l’ANI, Shilpa a déclaré à la police que « l’érotisme est différent du porno » et que Raj n’était pas impliqué dans la production de contenu porno. Elle aurait également déclaré qu’elle n’était pas au courant du contenu de l’application HotShots. Maintenant, dans une récente interview, parlant en faveur de Shilpa, Gehana maintient que l’application n’avait pas de films porno.

En dehors de cela, Raj Kundra a un autre compte dans la même banque nationale du Pendjab qui n’est qu’à son nom. Mais aucune transaction n’a eu lieu sur ce compte depuis 2016, même le solde minimum n’a pas été maintenu sur ce compte.

Le mari de Shilpa Shetty, Raj Kundra, a été arrêté tard le 19 juillet avec 11 autres personnes sur des accusations liées à la création présumée de films pornographiques et a été placé en garde à vue jusqu’au 23 juillet. Lors d’une autre enquête sur cautionnement, la garde à vue de Kundra a été prolongée jusqu’au 27 juillet. .

Après avoir été interrogé par la police de Mumbai, selon l’agence de presse ANI, la Direction de l’exécution (ED) est susceptible de porter plainte contre Raj Kundra en vertu des lois sur le blanchiment d’argent et la loi sur la gestion des changes (FEMA) d’ici la fin de ce mois à tout moment après le 26 juillet. .

Actuellement, le cas de Raj Kundra implique la création présumée de films pornographiques et leur publication via certaines applications. Dans son enquête, l’ED découvrira des détails sur les affirmations de la police de Mumbai concernant l’implication de Kundra dans les transactions financières de l’application et son contenu sur la base d’entrées sur plusieurs chats WhatsApp.