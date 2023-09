Crime aléatoire ou coup du Kremlin ? « La mystérieuse fusillade de 2007 qui a transfixé DC n’est toujours pas résolue ».

Joyal, alors âgé de 53 ans, n’a rien remarqué d’anormal jusqu’à ce qu’un coup dur et soudain lui tombe sur le côté de la tête. Il a riposté à l’agresseur en frappant le plexus solaire. Ils tombèrent à terre. C’est alors que l’homme a dit à son partenaire de tirer. Joyal a reçu une balle de 9 millimètres dans l’intestin.

Le tireur s’est rapproché pour tirer un deuxième coup, dit Joyal, mais l’arme s’est bloquée. Pendant ce temps, le bruit avait réveillé le quartier. À l’intérieur de sa maison, les lumières se sont allumées et le chien s’est mis à aboyer. Les hommes ont pris la fuite, peut-être via le cimetière situé juste au-delà de la cour. L’épouse de Joyal a appelé le 911. Quelques minutes plus tard, il était en route pour l’hôpital.

Pendant une brève période ce printemps-là, la fusillade d’un critique de Poutine dans la paisible ville d’Adelphi a fait l’actualité autour du périphérique. Même à une époque où Washington était plus concentré sur Bagdad que sur Moscou, la coïncidence d’une fusillade suspecte si peu de temps après l’apparition à la télévision a suffi à faire remonter l’histoire dans les médias locaux. «La fusillade d’un spécialiste du renseignement suscite des spéculations», a rapporté le Washington Post.

Ajoutant à l’ambiance paranoïaque dans l’entourage de Joyal, un journaliste britannique également interviewé dans l’émission était décédé d’une crise cardiaque surprise à l’âge de 54 ans à son domicile de Londres juste avant la diffusion du segment.

Non pas que Joyal aurait pu être au courant de ces spéculations. Il a passé un mois à l’hôpital, inconscient et inconscient. «J’avais des tubes qui sortaient de moi dans toutes les directions», dit-il. Il subirait plusieurs interventions chirurgicales au cours des prochaines années pour réparer ses intestins. Lorsqu’il a été retiré des soins intensifs, on lui a attribué une chambre d’hôpital sous un nom d’emprunt et avec un gardien gardant la porte. Pour entrer, dit-il, les membres de la famille devaient donner le mot de passe unique de chaque jour.

Mais si l’ambiance de camouflage a excité les médias, elle n’a pas beaucoup convaincu les personnes chargées d’enquêter sur la fusillade : le service de police local du comté de Prince George.

Dans les premiers jours qui ont suivi la fusillade, explique William Chase, qui connaissait Joyal et était alors agent spécial du FBI en charge à Baltimore, les questions l’ont amené à envoyer une équipe pour rechercher des preuves chimiques et électroniques et à envoyer le garde à l’hôpital. Mais « il n’y avait pas assez de choses pour que nous puissions y aller et essayer de faire valoir notre compétence », a-t-il déclaré. L’affaire est restée entre les mains de la police locale.

Les détectives du comté, quant à eux, n’ont pas pu interroger Joyal pendant près d’un mois alors qu’il se battait pour sa vie à l’hôpital. Ils n’avaient pas grand-chose d’autre à dire : aucune trace d’une voiture en fuite, peu de preuves matérielles au-delà de l’unique douille d’obus dans la pelouse. Il n’a pas obtenu une bonne description des assaillants ; il n’y avait rien de mémorable dans l’accent qui disait « tirez-lui dessus ». La police en est venue à croire qu’il s’agissait d’un crime aléatoire qui avait mal tourné.

Pour Joyal, le manque de preuves est en soi une indication du contraire. Même si son quartier résidentiel calme était un endroit où une équipe de braqueurs voudrait attendre une cible, il y a le fait gênant que rien n’a été volé. Personne n’a essayé de s’emparer du portefeuille ou de son téléphone de Joyal. Son ordinateur était posé sur la banquette arrière de la voiture. Les clés de la Chrysler 300M elle-même étaient à portée de main.

Seize ans plus tard, les choses en sont à peu près là. Une série de morts mystérieuses d’ennemis du Kremlin renforce les soupçons selon lesquels Joyal aurait été pris pour cible, soit pour ses déclarations télévisées, soit pour d’autres travaux avec des opposants au régime. « Je pense que l’objectif était d’envoyer un message aux autres, que nous pouvons et ferons des choses comme celle-ci », déclare son ami Paul Goble, écrivain prolifique sur le monde post-soviétique et ancien fonctionnaire du Département d’État et de VOA. qui a engagé Joyal pour rédiger un bulletin d’information pour Radio Free Europe-Radio Liberty. D’autres continuent d’avoir des doutes – suggérant, par exemple, que les quatre jours entre l’émission « Dateline » et la fusillade constituent une fenêtre trop courte pour une opération de renseignement.

En fin de compte, la police n’a jamais conclu à l’implication d’une magouille internationale. Mais ils n’ont trouvé aucun autre coupable non plus. Une porte-parole a déclaré cette semaine que l’affaire restait ouverte et qu’il n’y avait eu aucune arrestation. Cela a été largement oublié. La seule fois où le mystère de 2007 fait la une de l’actualité, c’est lorsqu’il y a de nouvelles allégations d’intrigues du Kremlin ayant conduit à la découverte de cadavres sur le sol occidental.

C’est ainsi que je me suis retrouvé à déjeuner avec Joyal par un vendredi après-midi ensoleillé. Au cours de l’année écoulée, j’avais écrit quelques chroniques sur la mort de Dan Rapoport, ancien homme d’affaires moscovite et ancien propriétaire de la résidence Kalorama de Jared Kushner et Ivanka Trump. Après avoir quitté la Russie, Rapoport était devenu un critique virulent du Kremlin à Washington avant de s’installer à nouveau à Kiev. Sa chute mortelle d’un immeuble du quartier West End de Washington l’été dernier a suscité un grand intérêt à l’étranger, mais a suscité peu d’attention au niveau local.

Tout comme la fusillade de Joyal, la chute de Rapoport a rapidement été qualifiée de crime par les alliés, qui en ont imputé la responsabilité à Moscou. Comme dans le cas de la fusillade de Joyal, il y avait des sceptiques qui, dans cette affaire, affirmaient que la victime était un poisson trop petit pour mériter un coup franc. Et surtout, comme pour la fusillade de Joyal, les sceptiques comprenaient la police locale, qui a déclaré qu’elle n’avait aucune raison de penser que la chute était autre chose qu’un suicide.

En appelant les amis de Rapoport, j’ai trouvé des avis mitigés sur la conclusion de la police de Washington DC. Mais un refrain fréquent était le sentiment que les forces de l’ordre locales, habituées à enquêter sur les meurtres liés à la drogue ou les vols à main armée, ne semblaient pas enthousiasmées à l’idée d’envisager quelque chose de plus compliqué et d’international – même si elles avaient les compétences et l’expérience nécessaires pour reconnaître le sale boulot des agents du renseignement. .

Un de ces amis m’a fait une suggestion : il y a un gars qui s’est fait tirer dessus devant sa maison il y a des années, et beaucoup de gens à l’époque pensaient qu’il s’agissait de plus qu’un simple crime de rue. Pourquoi ne vois-tu pas ce qu’il pense ?

En l’occurrence, Joyal pense que les détails semblent terriblement louches.

« Regardez où cela a été signalé pour la première fois », dit-il. La mort de Rapoport a fait la une des journaux pour la première fois sur un site de potins russe – le genre de média que les services de renseignement utilisent fréquemment pour divulguer des informations – avant même que beaucoup de gens à Washington ne sachent ce qui s’était passé dans les rues 24e et M. « Ce qui me fait penser qu’une enquête plus rigoureuse est nécessaire, ce sont certains des fils d’information qui entourent cette affaire, le fait que les médias russes l’ont rapporté avant nos médias locaux. »

D’ailleurs, Joyal pense la même chose à propos de la mort en 2015 de Mikhail Lesin, l’ancien cerveau de la propagande de Poutine, décédé dans une chambre d’hôtel du cercle Dupont de ce qui était initialement considéré comme une crise cardiaque. Le médecin légiste de DC a déterminé plus tard que la cause était un traumatisme contondant – mais ce rapport a été rapidement modifié pour indiquer que le décès était accidentel, peut-être le résultat d’une chute du lit alors qu’il était ivre. « C’est pour le moins très, très suspect », dit-il.

Autour de beignets de crabe, ce natif du Rhode Island, aujourd’hui âgé de 70 ans, dresse le portrait d’un Washington où les habitants sont beaucoup plus vulnérables à la violence internationale que ne le pensent de nombreux habitants. Un ancien ministre iranien a tiré sur sa porte d’entrée à Bethesda dans les années 1980. L’ancien ministre chilien des Affaires étrangères a explosé dans une voiture piégée sur Massachusetts Avenue pendant la dictature d’Augusto Pinochet. Et ce ne sont là que les meurtres réussis qui ont été rendus publics.

Les meurtres d’exilés avec du thé au polonium ou des parapluies à pointe empoisonnée peuvent être associés à des capitales européennes comme Londres (ou Berlin, où le Russe reconnu coupable de l’assassinat d’un exilé tchétchène dans un parc local ferait partie de pourparlers d’échange de prisonniers visant à libérer les prisonniers le journal Wall Street journaliste Evan Gershkovich). Mais il n’y a aucune raison pour que les actes sales commis par des agents secrets restent de l’autre côté de l’océan.

« Qui sait ce que font les Chinois avec ces commissariats de police », dit Joyal, faisant référence aux allégations (réfutées par Pékin) selon lesquelles la Chine aurait mis en place 100 commissariats de police à l’étranger pour surveiller les dissidents dans le monde entier – dont plusieurs aux États-Unis, où des accusations ont été déposées contre deux agents présumés à New York en avril. Cette semaine, le Canada a expulsé un diplomate indien sur fond d’allégations (réfutées par New Delhi) selon lesquelles il aurait encouragé l’assassinat d’un activiste sikh basé en Colombie-Britannique. En juin, le New York Times signalé que le Kremlin avait cherché à cibler un responsable russe basé en Floride devenu agent de la CIA à Miami en 2020.

Le Fois Le rapport a qualifié ce prétendu complot visant à tuer quelqu’un sur le sol américain d’escalade sans précédent – ​​une description qui semble laisser de côté le cas de Joyal, ainsi que ceux de Lesin et Rapoport. Mais lorsque j’ai rencontré Joyal, il était moins intéressé à contester sa théorie selon laquelle Moscou était derrière ces incidents (que les Russes ont eux aussi niés) qu’à discuter de la manière dont l’Amérique devrait enquêter sur des allégations similaires.

Dans notre système, lorsqu’une personne tombe d’une fenêtre ou se fait tirer dessus dans son allée, l’affaire est traitée par la police locale. Souvent, c’est là que l’incident se situera. Bien que certains contextes – terrorisme, crime organisé – puissent déclencher une implication fédérale, le simple meurtre n’est pas principalement un problème du FBI. Le résultat, dit Joyal, est que les affaires impliquant une agence de renseignement étrangère sont susceptibles d’être traitées par des détectives sans expertise particulière dans les méthodes et les motivations des assassinats parrainés par l’État.

Pire encore, les tensions historiques entre la police locale et le gouvernement fédéral font que les détectives ne sont peut-être pas particulièrement désireux d’appeler à l’aide. (Un des amis de Rapoport m’a dit l’année dernière qu’il soupçonnait la peur de la police municipale d’avoir « affaire à des Russes fous », une motivation pour exclure un acte criminel dans l’affaire Lesin.)

Ce que Joyal dit qu’il aimerait voir, c’est une ressource du FBI qui pourrait être envoyée sur des cas locaux où un gouvernement étranger pourrait être impliqué. Une telle unité serait composée de personnes possédant une connaissance approfondie des assassinats, à la fois en termes de méthodologie et en termes de manière dont ils s’intègrent dans des « mesures actives » connexes qui pourraient aller de la désinformation aux opérations en cours dans le monde. Et cela inclurait également des experts légistes. «Il y a des choses particulières dont le médecin légiste peut ne pas être conscient», dit-il. « Cela pourrait être l’utilisation de certains aérosols. Il peut s’agir d’injections de poison sous les paupières ou entre les orteils.

Joyal affirme également que le travail de traque des allégations serait facilité s’il existait une loi fédérale spécifique visant ce type particulier d’assassinat. « Il est très important pour nous de faire comprendre au monde que nous n’allons pas tolérer cela et que nous allons y consacrer des ressources pour aller au fond des choses », dit-il.

Goble, un vieil ami de Joyal à Radio Free Europe, se dit tout à fait favorable à l’idée, mais il a des doutes sur la facilité avec laquelle les différents acteurs voudraient travailler ensemble – d’autant plus que, parfois, Washington peut inconsciemment ne pas vouloir la vérité.

« Vous commencez à dire qu’un gouvernement étranger doté d’armes nucléaires a décidé d’envoyer un message de la pire manière possible sur le territoire de votre pays – ce n’est pas quelque chose que les responsables de la plupart des gouvernements souhaitent voir se produire », dit-il. « Cela crée un problème, et les gens n’aiment pas les problèmes. Si vous parvenez à trouver une explication alternative à ce problème, vous serez enclin à l’accepter.

Ironiquement, il existe un type de cas où ce type de ressource serait particulièrement utile : les incidents où il y a vraiment n’est-ce pas un sinistre projet international impliqué.

À l’heure actuelle, lorsque la police locale décide de laisser tomber une affaire de méfaits présumés des services de renseignements étrangers, personne n’est vraiment satisfait. Les types suspects supposeront toujours que les flics de leur ville natale n’avaient pas les moyens de découvrir la perfidie des agents secrets.

Entre autres choses, le flou profite au pays accusé de parrainer la violence. Outre l’élimination d’un critique, l’une des raisons de mener une attaque est d’envoyer un message aux futurs transfuges : personne ne peut vous protéger, pas même les Américains, pas même dans leur propre capitale. Une affaire classée de manière peu convaincante envoie le même message – même si le gouvernement étranger n’y est pour rien. En revanche, une équipe qui pourrait crédibiliser la conclusion selon laquelle il s’agissait réellement d’un crime aléatoire serait rassurante.

« Vous ne voulez pas alimenter la théorie du complot de gens qui cherchent toujours à attiser le feu du principe : « Vous ne pouvez pas faire confiance aux États-Unis » », dit Joyal.