Crime à Vancouver : une femme incendiée

Une enquête est en cours dans le Downtown Eastside de Vancouver après qu’une femme aurait été incendiée plus tôt cette semaine alors qu’elle était assise sur le trottoir.

La police de Vancouver a déclaré que l’incident s’était produit lundi vers 1 h 30. Une femme dans la cinquantaine était assise près des rues Dunlevy et Powell lorsqu’un inconnu aurait « versé une substance inflammable sur sa tête et y aurait mis le feu ».

Elle a couru vers une entreprise voisine pour demander de l’aide et a été transportée à l’hôpital avec de graves brûlures.

“Il s’agissait d’une attaque choquante qui visait un membre vulnérable de notre communauté”, a déclaré le const. Tania Visintin. “Nous avons besoin de témoins et de toute personne ayant des informations pour appeler la police et aider à résoudre ce crime.”

La police a décrit le suspect dans cet incident comme un homme blanc dans la trentaine. Il a pris la fuite avant l’arrivée des enquêteurs.

Un deuxième incident fait également l’objet d’une enquête, a indiqué la police. Le même jour, un homme a appelé la police et a signalé que son abri fait maison avait été incendié alors qu’il dormait près de Columbia Street et de West 5th Avenue. Il a dit à la police qu’il avait éteint le feu lui-même et s’était échappé sans blessure.

La police a confirmé à CTV News Vancouver que les deux victimes étaient sans abri.

“Les enquêteurs ne croient pas que les deux incidents soient liés”, a déclaré Visintin. “Cependant, il est encore très tôt dans l’enquête, donc nous n’excluons rien.”

La police a déclaré qu’elle ne croyait pas que les incidents étaient liés car les descriptions des suspects étaient différentes.

Toute personne ayant des informations est priée d’appeler la police au 604-717-2541.



Avec des fichiers de Regan Hasegawa de CTV News Vancouver