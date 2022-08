Crime à Vancouver: mise à jour sur l’affaire du meurtre de Cardero

L’homme qui a tué Harpreet Singh Dhaliwal dans un meurtre éhonté de type exécution à l’extérieur d’un restaurant animé de Vancouver l’année dernière a planifié le meurtre pendant des semaines à l’avance, s’installant dans un Airbnb pour “traquer” la victime “dans le but de le tuer “, selon des documents judiciaires.

François Joseph Gauthier a plaidé coupable de meurtre au deuxième degré en juin de cette année et a été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle avant 20 ans. La décision de condamnation du juge a été publiée en ligne mercredi, faisant la lumière sur le meurtre.



‘TIRÉ PAR DERRIÈRE’

Le 17 avril 2021, Dhaliwal s’approchait du restaurant de Cardero avec ses frères et une autre personne lorsqu’il a été abattu.

“Il a reçu de nombreuses balles dans le dos, dont deux à l’arrière de la tête, et il a été déclaré mort moins de deux heures plus tard. Son corps avait dix blessures, ce qui correspond à une pénétration de balle ; neuf balles ont été trouvées dans son corps”, a déclaré le juge. Heather Holmes a déclaré au tribunal.

“Lorsque M. Dhaliwal a été abattu, son frère et l’autre homme avec eux ont poursuivi et attrapé M. Gauthier, et l’ont poignardé à plusieurs reprises avant de courir vers l’emplacement de M. Dhaliwal. M. Gauthier a été grièvement blessé mais a pu marcher jusqu’à une cour près des rues Broughton et West Pender, où il s’est effondré et a été retrouvé peu de temps après.”

Le juge a déclaré que Gauthier avait été grièvement blessé et hospitalisé pendant six jours. Elle a également noté qu’aucune accusation n’avait été portée.

Dans la foulée, la police a décrit le meurtre comme ciblé et l’a ensuite lié au conflit des gangs du Lower Mainland, qui a fait 15 morts au cours des cinq premiers mois de cette année.

Holmes en a fait mention dans sa décision, affirmant que le tribunal avait été peu informé de Dhaliwal pendant le processus de détermination de la peine, sa famille refusant de faire des déclarations sur les répercussions de la victime.

“On pensait qu’il était impliqué dans le style de vie des gangs criminels, plus précisément avec le gang des Brothers Keepers”, a-t-elle écrit. “Cette association, si c’était le cas, était malheureuse à l’extrême.”

PLANIFIER LE MEURTRE

La planification minutieuse du meurtre a été considérée par le juge comme un facteur aggravant. Une fouille de l’Airbnb a trouvé un “petit arsenal” d’armes, quatre plaques d’immatriculation différentes de la Colombie-Britannique, quatre téléphones portables, sept cartes SIM, deux dispositifs de suivi GPS et un “masque facial en silicone sophistiqué”, a déclaré le tribunal. Lorsque Gauthier a été retrouvé après le meurtre, il avait un téléphone portable et un tracker supplémentaires.

“L’intention de M. Gauthier de retrouver et de tuer M. Dhaliwal a également été révélée par l’examen de deux des téléphones portables”, a écrit Holmes, ajoutant que des informations sur Cardero faisaient partie des preuves découvertes lors de cette perquisition.

Gauthier aussi, dit le juge, a changé de chemise et de chapeau après avoir quitté son Airbnb et avant de tirer sur Dhaliwal,

“Il convient qu’il l’a fait afin de modifier son apparence pour dissimuler son identité.”

Il portait un masque facial et des gants lorsqu’il a abattu Dhaliwal et a utilisé un silencieux sur son pistolet semi-automatique de calibre 22.

AUTRES FACTEURS DANS LA SENTENCE

Le juge a également noté le casier judiciaire de Gauthier au Canada et aux États-Unis comme un facteur aggravant, affirmant que l’homme de 53 ans avait “passé une partie très importante de sa vie d’adulte en prison”.

Le caractère public de la fusillade était un autre facteur.

“Les crimes commis avec des armes à feu sont très préoccupants dans la communauté, et celui-ci a eu lieu dans un lieu public qui pourrait être occupé par des personnes de tous âges, profitant de la vie comme ils l’attendent et ont le droit de le faire”, a écrit Holmes.

“Les gens qui dînent chez Cardero’s, ou les passants occasionnels là-bas ou sur la digue animée à proximité, auront été effrayés à des degrés divers, certains avec des effets durables.”

Cependant, l’inscription précoce d’un plaidoyer de culpabilité par Gauthier était quelque chose que Holmes considérait comme atténuant car cela avait pour effet d’épargner aux nombreux témoins, y compris des enfants, de revivre l’événement traumatisant en témoignant.

FRÈRE TUÉ

En juillet 2022, le frère de Dhaliwal, Meninder, était l’un des deux hommes tués lors d’une fusillade en plein jour à l’extérieur d’un hôtel à Whistler dans un quartier populaire auprès des touristes et des familles.

Après le meurtre de Harpreet, le nom et la photo de Meninder ont été inclus dans un avertissement de sécurité publique de la police qui comprenait 10 autres gangsters bien connus.

“La police pense que toute personne avec ou à proximité de ces individus peut se mettre en danger”, a déclaré l’Unité spéciale de répression des forces combinées de la province dans son communiqué.

“CFSEU-BC émet un avertissement public et les identifie afin que la famille, les amis, les associés et le public prennent des mesures pour accroître leur propre sécurité personnelle.”

Le troisième frère Dhaliwal, Barinder, figurait également sur cette liste.