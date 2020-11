Criez alors que Cuba enlève les manifestants défendant le rappeur

Le groupe connu sous le nom de mouvement San Isidro, qui organise périodiquement des événements artistiques et musicaux, a critiqué à plusieurs reprises le gouvernement communiste, exigeant la libération d’un musicien récemment condamné pour avoir insulté un policier.

Aucune arrestation n’a été signalée dans l’immédiat, mais Amnesty International et le chef de l’Organisation des États américains se sont déclarés préoccupés par l’opération dirigée contre le groupe. Près de 300 intellectuels et artistes cubains avaient publié cette semaine une déclaration exhortant le gouvernement à entrer en dialogue avec eux.

Les agents ont déclaré que la réunion violait les protocoles de sécurité COVID-19 et ont affirmé que l’une des personnes présentes était un résident du Mexique qui était récemment revenu des États-Unis et aurait dû être mis en quarantaine. Ils ont également dit qu’il avait donné une adresse différente à son arrivée à Cuba.

Le rappeur Maykel “Osorbo” Castillo a déclaré à l’Associated Press que les artistes et les militants avaient été emmenés dans un poste de police puis chez eux parce qu’il avait rejeté les inquiétudes concernant le COVID-19 pour la raison pour laquelle il avait perquisitionné le domicile.

Entre-temps, Amnesty International a condamné ce qu’elle a qualifié de harcèlement et d’intimidation des manifestants soutenant Solís, qui, selon l’organisation, aurait été détenu le 9 novembre et condamné deux jours plus tard pour “outrage … un crime contraire à la droit international des droits de l’homme “.