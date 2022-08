« Crier pour le changement » : Repentigny, Qué. les résidents demandent des mesures contre le profilage racial lors d’un sit-in

Un an après que la police de Repentigny a abattu le cousin d’Andy Stark, Jean René Junior Olivier, les résidents noirs de la banlieue de Montréal sont sous le choc.

“C’est comme ça que je l’ai perdu”, a déclaré Stark. “Ce n’est pas tous les jours que l’on perd un cousin, un membre de la famille, par la police. Ce n’est pas facile.”

Les gens se sont rassemblés pour un sit-in à l’hôtel de ville de Repentigny afin de commémorer Olivier, lundi soir, pour une deuxième fois. Il est décédé le 1er août 2021, après que sa mère, Marie-Mireille Bence, a appelé la police à son domicile pour obtenir de l’aide alors qu’il traversait une crise de santé mentale.

L’événement a coïncidé avec le jour de l’émancipation, qui célèbre l’abolition officielle de l’esclavage par l’Empire britannique en 1834.

Bence dit qu’elle ne se pardonnera jamais d’avoir appelé la police.

“Loin de l’aider, ils ont commis le pire”, a déclaré Bence à une foule. “Ils l’ont assassiné sous mes yeux.”

“Je me sens encore vide [without my son].”

“Assez parlé”

Arlette Yashima, une organisatrice du sit-in, dit qu’elle a eu sa juste part d’expériences de profilage racial alors qu’elle vivait à Repentigny au cours des deux dernières années.

Elle dit que lorsqu’elle croise une voiture de police, elle sait qu’elle “sera probablement arrêtée”.

“Nous crions au changement. Nous avons peur pour notre propre sécurité”, a-t-elle déclaré. “J’ai besoin de me sentir suffisamment en sécurité pour savoir que si j’ai des enfants, mes enfants seront en sécurité… Je ne veux pas avoir l’impression de devoir déménager.”

Andy Stark dit espérer que sa famille obtiendra des réponses sur la mort de son cousin maintenant que le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI) a terminé son enquête. Le bureau du procureur de la Couronne décidera s’il y aura des accusations criminelles contre les agents qui ont tué Olivier. (Radio-Canada)

La police de Repentigny a documenté des tensions avec les résidents noirs.

Depuis 2017, au moins neuf plaintes déposées à la Commission des droits de la personne impliquaient le corps policier de Repentigny.

Alain Babineau, directeur de la Coalition rouge — un lobby visant à éliminer le profilage racial au Canada — appelle « le gouvernement québécois à prendre en charge la police ».

Il dit que des citoyens ont envoyé une lettre au ministre de la Sécurité publique en 2019, réclamant la mise sous tutelle de la police de Repentigny.

“Il y a assez de discussions. Il y a assez de recherches. Il y a assez de discussions. Nous voulons des actions”, a-t-il déclaré.

En septembre 2021, la police de Repentigny a publié un plan d’action, fondé sur des objectifs de diversité, d’équité et d’inclusion, à mettre en œuvre au cours des cinq prochaines années.

Le rapport de 13 pages mentionne le profilage racial à quatre reprises et décrit à deux reprises la pratique comme des “allégations” portées contre la force.

“Il n’y a aucune reconnaissance dans ce rapport que le profilage racial existe même”, a déclaré Babineau. “Ils veulent prendre de l’avance pour traiter les allégations de profilage racial.”

Pour Stark, peu de choses changeront dans la banlieue à moins que la police “apprenne vraiment à connaître la communauté”.

Mais il ne retiendra pas son souffle.

“Une fois que je le verrai, je le croirai. Mais pour l’instant, je ne crois rien.”

