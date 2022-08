Crier au loup? Débat sur la présence de loups dans le Nord-Est

ALBANY, NY (AP) – Les loups chassent-ils et hurlent-ils à nouveau dans les bois du nord-est, plus d’un siècle après avoir été expulsés de la région?

Les partisans qui pensent ainsi disent qu’une récente analyse ADN montre qu’un chien costaud abattu par un chasseur de coyotes dans le nord de l’État de New York l’hiver dernier était en fait un loup. Ils croient qu’il y a d’autres loups à New York et en Nouvelle-Angleterre, disant qu’ils pourraient traverser le fleuve Saint-Laurent gelé en se dirigeant vers le sud depuis le Canada. Et ils veulent que le gouvernement les protège.

“Il doit y avoir d’autres loups ici”, a déclaré John Glowa, président de la Maine Wolf Coalition. « Nous n’avons aucun doute que les loups de l’Est descendent et traversent le Saint-Laurent. Et ils sont tués. Et on les appelle les coyotes.

Tout le monde n’est pas convaincu.

Les résultats des tests sont la dernière entrée dans un désaccord de longue date dans le Nord-Est sur la présence d’un animal sauvage charismatique poursuivi par une réputation de grand méchant méchant dans les histoires pour enfants et de braconnier de bétail pour les agriculteurs. C’est une question étonnamment compliquée, en partie parce que les coyotes de l’Est partagent généralement du matériel génétique avec les loups.

« La question est : qu’est-ce qu’un loup ? Et ce n’est pas aussi simple qu’il n’y paraît », a déclaré Daniel Rosenblatt, biologiste de la faune du Département de la conservation de l’environnement de New York.

Les critiques affirment que les responsables de la faune sont lents à reconnaître les loups parmi eux, car ils devraient s’adapter à la présence d’une espèce protégée par le gouvernement fédéral.

Les responsables de la faune de l’État disent qu’il n’y a aucune preuve que des loups sauvages se soient rétablis dans la région, bien que certains admettent la possibilité de loups solitaires dispersés. Ils n’apparaissent pas sur les caméras de piste, disent-ils. Le directeur de la division de la faune du Maine, Nate Webb, a déclaré que si les loups étaient de retour en nombre dans son état, ils s’attaqueraient à l’orignal.

“J’ai travaillé sur les loups pendant plus d’une décennie et j’ai assisté personnellement à des centaines de loups tués. Et c’est assez, assez facile de dire quand un orignal a été tué par des loups », a déclaré Webb. “Et cela ne se produit tout simplement pas ici dans le Maine.”

Les loups ont effectivement été abattus, piégés et empoisonnés hors du nord-est au début du 20e siècle, laissant un vide à combler pour les coyotes. Plus petits que les loups avec des museaux et des oreilles plus pointus, les coyotes de l’Est sont maintenant communs dans la région.

Mais il n’est pas inhabituel que les habitants du Nord-Est rapportent que les canines semblent trop grosses et volumineuses pour être des coyotes, qui pèsent généralement environ 40 livres (18 kilogrammes).

Dans les montagnes Adirondack de New York, le défenseur des loups Joseph Butera a déclaré que ses amis et voisins avaient vu des animaux plus gros que des bergers allemands et qu’il voyait constamment de grandes pistes canines dans les bois.

“Et une fois dans une lune bleue, vous entendrez un hurlement dont vous savez qu’il ne s’agit pas d’un coyote”, a déclaré Butera, président de la Northeast Ecological Recovery Society.

Les observations de loups peuvent être rejetées comme des personnes identifiant à tort des coyotes, des animaux domestiques ou des hybrides loup-chien.

Mais une étude universitaire de 2011 utilisant des isotopes de carbone pour distinguer les loups sauvages des loups captifs a suggéré qu’au moins trois loups sauvages vivaient dans le Vermont et à New York au cours de la décennie précédente.

Glowa, citant des analyses ADN et d’autres preuves, a déclaré qu’au moins une demi-douzaine de loups ont été tués à New York, Massachusetts, Vermont et Maine de 1993 à 2007. Il pense que ces cas représentent probablement une fraction des loups du Nord-Est.

Les partisans notent que les loups peuvent parcourir des centaines de kilomètres et que les populations de loups ont déjà rebondi autour des Grands Lacs et plus à l’ouest.

Certains chercheurs canins disent qu’il n’est pas clair s’il existe des populations soutenues dans le nord-est, mais il semble probable que des loups errent dans la région.

«En toute honnêteté, je ne sais pas comment il ne peut pas y en avoir, juste sur la base de la biologie qui fait que les canines dispersent des distances incroyables. Par pur fait, pourquoi n’y en aurait-il pas ? À moins qu’ils ne soient toujours chassés », a déclaré Bridgett vonHoldt, professeur d’écologie et de biologie évolutive à l’Université de Princeton.

Dans le cas de l’animal récent de New York, Glowa a déclaré avoir été informé de photos publiées en ligne par un chasseur avec sa mise à mort cet hiver à l’ouest d’Albany, à environ 150 miles (240 kilomètres) au sud de la frontière canadienne. Le chasseur a accepté de fournir un échantillon de tissu de l’animal de 85 livres (39 kilogrammes) aux avocats. Une analyse en laboratoire a montré une ascendance prédominante de loup, avec une très petite quantité de matériel génétique de coyote.

Cependant, les responsables de l’environnement de New York affirment qu’une analyse ADN distincte qu’ils ont commandée a déterminé que l’animal était le plus étroitement identifié comme un coyote de l’Est. La conclusion était basée en partie sur des marqueurs d’ADN maternel, bien que l’analyse ait trouvé de nombreuses preuves de matériel génétique de loup.

VonHoldt, chef du North American Canine Ancestry Project, a déclaré que les deux tests reposaient sur une quantité limitée de données génétiques. À son avis, il n’était pas possible de conclure que l’animal était un coyote ou un loup sans plus de données.

Le laboratoire de Princeton effectue des tests supplémentaires sur des échantillons de l’animal.

Le problème auquel tout analyste génétique doit faire face est la ligne floue entre les loups et les coyotes de l’Est. Les chercheurs pensent que les coyotes se dirigeant vers l’est au-dessus des Grands Lacs se sont élevés avec des loups. Le résultat est que les coyotes de l’est sont un peu plus musclés que ceux de l’ouest. Certaines personnes utilisent même le terme “coywolves”.

« Où tracez-vous la ligne entre les deux ? » a demandé Patrick Tate, biologiste de la faune du New Hampshire Fish and Game Department. « De combien d’ADN de loup pouvez-vous avoir besoin avant que ce soit un loup sauvage ? De combien d’ADN de coyote avez-vous besoin avant que ce soit un coyote ? »

Rosenblatt a déclaré que New York testait non seulement à nouveau cet animal, mais essayait également de collecter plus de données génétiques sur les coyotes afin qu’ils aient une meilleure idée de la composition des canidés en général dans les bois.

“Nous savons que cette question ne va pas disparaître”, a-t-il déclaré.

Michael Hill, l’Associated Press