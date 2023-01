Crier à la télévision, profondément touché et assoupi – comment les lecteurs de Sun ont réagi à l’interview télévisée du prince Harry

VOUS RIEZ, vous pleurez. . . vous voudrez probablement éteindre la télé.

La conversation révélatrice du prince Harry avec le journaliste d’ITV Tom Bradby a fait parler la nation.

Le prince Harry fait parler la nation après son interview ITV pour promouvoir ses nouveaux mémoires 1 crédit

Au cours de la conversation pour promouvoir ses mémoires Spare, Harry a esquivé les affirmations selon lesquelles il a qualifié la famille royale de raciste, a raconté comment il voulait se réconcilier avec sa famille et sa douleur à la mort de sa mère, la princesse Diana.

Une sélection de lecteurs de Sun a regardé et révèle ici ce qu’ils en pensaient.

Alors que certains criaient à la télévision, d’autres ont été profondément touchés par ses aveux sur la santé mentale – et l’un d’eux était d’accord avec son point de vue sur la race.

“Les dénégations étaient tellement hypocrites”

La RETRAITÉE Janet Charlton regarda Harry se moquer de la suggestion qu’il avait été “cinglant” de la reine consort Camilla dans son livre.

Janet, 65 ans, a déclaré: «Il a fait cela plusieurs fois, niant avoir critiqué les gens juste avant de se lancer dans une histoire négative à propos de cette personne.

Janet et Stewart avaient peu de sympathie pour Harry et pensaient que ses commentaires sur Camilla étaient hypocrites Crédit : PNH

« Vous ne pouvez pas dire que vous n’êtes pas méchant, alors faites exactement cela.

“Bien que j’aie une grande empathie pour la perte de sa mère, j’aimerais le voir admettre qu’il est plus responsable d’une partie de sa consommation de drogue et de ce qui apparaît comme de l’hypocrisie à l’égard de Camilla.”

Son mari, constructeur de 67 ans, Stewart, qui vit avec Janet à Milton Keynes, Bucks, a peu de sympathie.

Il dit: “Comment pouvez-vous dire que vous ne voulez pas blesser le roi et le prince de Galles lorsque vous révélez des détails privés sur ce qu’ils vous ont fait et ne vous ont pas fait?”

“Je respecte son point de vue sur l’anxiété”

La révélation de HARRY selon laquelle la reine lui avait donné la permission de porter une barbe à son mariage car c’était un “bouclier” pour son anxiété a sonné avec Claire Brooks.

Le travailleur du centre de santé de Leeds, âgé de 43 ans, a déclaré: «Entendre un membre de la famille royale parler ouvertement de ces problèmes m’a fait le respecter.

Claire, sa fille Summer et son amie Freya avaient des opinions différentes sur l’interview Crédit : Richard Walker

“Je souffre d’anxiété et je comprends ce que ressentait Harry. Ça m’a touché.

Summer, la fille de dix ans de Claire, était moins captivée.

Elle a déclaré: «Je me sentais désolée pour lui parce que sa mère lui manquait. Mais un peu plus tard, je me suis ennuyé parce que ça a duré trop longtemps.

Harry a insisté sur le fait qu’il était “heureux” et “en paix” – mais l’amie de Claire, Freya Webber, 20 ans, qui regardait avec elle, ne l’avait pas.

Elle a déclaré: “Si vous êtes heureux et en paix, vous ne révélez pas les détails des conversations privées au grand public qui, vous le savez, bouleverseront votre famille.”

“Tout le monde ne peut pas fuir comme lui”

L’employée du NHS, Molly Abdulla, s’est sentie «en colère et frustrée» avec Harry, qui, selon elle, voulait que les téléspectateurs aient pitié de lui.

Elle a déclaré: «Je suis une infirmière dévouée comme il était un soldat dévoué. On s’y met. »

Molly et Josh étaient irrités par ce que Harry avait à dire, en particulier son attitude envers la drogue Crédit : Huw Evans Picture Agency

Molly, 30 ans, de Barry, dans le sud du Pays de Galles, était également contrariée par son attitude envers la drogue.

Elle a déclaré: «Il est allé jusqu’à dire que sa consommation de drogue lui avait permis de mieux comprendre les problèmes sociaux.

“Il devrait travailler quelques quarts de travail dans n’importe quel A&E et il pourrait obtenir la même compréhension.”

Elle estime qu’Harry serait incapable de s’identifier aux travailleurs ordinaires.

Molly, qui a regardé avec son partenaire de 30 ans, Josh Waters, a déclaré: “Tout le monde ne peut pas fuir ses problèmes comme Harry l’a fait. Il a l’argent.

“Il risque de dire à une génération de gens : ‘Gémissez et ne prenez jamais de comptes’.”

“Il comprend les problèmes raciaux”

La conseillère STAGIAIRE Jenita Kaonda n’a que des choses positives à dire sur Harry – et approuve ses commentaires sur la race.

Le prince a nié avoir qualifié la famille royale de raciste lors de son entretien de 2021 avec Oprah Winfrey.

Jenita pensait que Harry avait remis les pendules à l’heure en ce qui concerne les problèmes raciaux Crédit : John McLellan

Et la mère d’un enfant Jenita, 29 ans, de Basildon, Essex, était d’accord avec son argument.

Elle a déclaré: «Harry montrait une grande compréhension des problèmes raciaux et essayait d’expliquer des commentaires nuancés.

« Il a remis les pendules à l’heure. En tant que femme noire, je comprends comment les gens peuvent mal interpréter les commentaires sur la race.

Elle a également salué Harry pour son soutien à Lady Susan Hussey – la dame d’honneur de Camilla qui a interrogé le patron de l’association caritative Ngozi Fulani d’où elle venait “vraiment”.

Jenita a déclaré: “Je pense que c’était une façon pour Harry de montrer comment il trouvait un élément positif dans la situation et respectait Susan pour avoir admis sa faute.”

“Imaginez si Charles disait ça”

POUR Juan et Michelle Lopez, l’interview a changé leur opinion sur Harry – pour le pire.

Spanish Juan, 34 ans, employé d’un studio d’enregistrement, a accusé Harry d’être à la recherche d’un peu d’argent.

L’opinion de Juan et Michelle sur Harry a changé pour le pire Crédit : Olivia West

Il a déclaré: “Je pensais que je respecterais le prince Harry, mais au lieu de cela, l’entretien m’a laissé croire qu’il voulait simplement embarrasser sa famille et gagner de l’argent.

“Quand il a parlé d’être sacrifié à la presse pour que Camilla obtienne une bonne publicité, j’ai senti qu’il était allé trop loin.

“Si le roi Charles parlait de Meghan comme ça, Harry serait indigné.”

Son épouse Michelle, 37 ans, originaire des Philippines, a ajouté : “Je pense qu’il s’auto-sabote et qu’il ne peut pas garder ses histoires claires.”

Le couple, parents d’enfants métis, pense que le point de vue de Harry sur la race ne s’applique pas à toutes les familles.

Juan a déclaré: “Harry donne l’impression qu’il est la personne à qui nous devons demander l’approbation pour tout ce qui concerne les races mixtes.”