Le cricket se joindra au boycott des médias sociaux du football ce week-end, a annoncé le England and Wales Cricket Board.

La période de quatre jours de silence en ligne, initialement annoncée par une coalition des plus grands organes directeurs et organisations du football anglais, se déroulera de 15 heures le vendredi 30 avril à 23 h 59 le lundi 3 mai et vise à lutter contre les abus et la discrimination. .

Dans un communiqué conjoint, la BCE et l’Association des joueurs de cricket professionnels ont déclaré qu’ils se tiendraient « côte à côte avec le football », avec la participation des 18 comtés de première classe et des huit équipes régionales féminines.

Tom Harrison, directeur général de la BCE, a déclaré: «En tant que sport, nous sommes unis dans notre engagement à lutter contre le racisme et nous ne tolérerons pas le type d’abus discriminatoire qui est devenu si répandu sur les plateformes de médias sociaux.

« Nous sommes fiers de faire entendre notre voix à tous ceux qui, dans le monde du sport, envoient le message que davantage peut et doit être fait pour éradiquer la haine en ligne. »

Rob Lynch, PDG de PCA, a ajouté: « Les entreprises de médias sociaux doivent faire plus. Nos membres sont souvent victimes d’abus en ligne horribles avec peu ou pas de punition pour les auteurs et cela doit changer.

«Un silence unifié de la part des joueurs et du jeu en général est une position puissante pour montrer que nos membres ne permettront pas aux entreprises de médias sociaux, qui ont tant apporté au jeu, de continuer à ignorer et à ne pas donner la priorité à la nécessité d’une législation appropriée dans protéger les gens contre les comportements discriminatoires en ligne. «

Cette décision fait suite aux boycotts des médias sociaux par Swansea, Birmingham et les Rangers ces dernières semaines, le capitaine de Liverpool, Jordan Henderson, déclarant qu’il serait prêt à suivre le grand Arsenal Thierry Henry en se déconnectant complètement pour protester contre le comportement raciste.

La Lawn Tennis Association a annoncé qu’elle s’unirait également à la communauté du football en participant au boycott des réseaux sociaux.

Mais la Rugby Football Union a confirmé qu’elle ne rejoignait pas le boycott, ni la tournée européenne de golf.

