Cricket Scotland va enquêter sur 22 allégations de racisme après un examen indépendant choquant | Nouvelles du cricket

Cricket Scotland poursuivra des enquêtes officielles sur 22 allégations de comportement raciste découlant d’un examen indépendant choquant publié plus tôt cette année.

Un rapport sur le racisme dans le cricket écossais intitulé “Changing the Boundaries” a été publié en juillet, en partie à l’instigation des affirmations d’anciens internationaux Majid Haq et Qasim Sheikh, conduisant à des enquêtes sur 68 références individuelles.

Depuis sa publication, ce nombre est passé à 77 au total, dont 43 se sont révélés être des problèmes distincts liés à la race. Près de la moitié d’entre eux ont maintenant été envoyés pour enquête, 17 autres nécessitant des informations supplémentaires et quatre autres étant sur le point d’être réglés ou suspendus en raison de procédures judiciaires.

Le cabinet d’avocats du sport Harper MacLeod LLP a dirigé le processus d’examen, avec l’aide de l’association caritative Sporting Equals et des militants Running Out Racism.

Bien qu’il n’y ait pas de calendrier clair pour les enquêtes, un communiqué de Cricket Scotland a déclaré que l’organisme était “engagé à veiller à ce qu’elles soient menées de manière approfondie et sensible et, le cas échéant, aussi rapidement que possible”. Un nouveau comité « Conduite dans le sport » est également mis en place pour traiter les questions disciplinaires.

Le directeur général par intérim de Cricket Scotland, Gordon Arthur, qui a été nommé après la démission massive du conseil d’administration précédent juste avant la publication de Changing the Boundaries, a déclaré: “Le rapport était clair dans ses conclusions et nous allons de l’avant en apportant les changements nécessaires. pour faire du cricket écossais un exemple à suivre.

“Cependant, nous reconnaissons qu’une enquête plus détaillée sur un certain nombre de problèmes passés est un élément essentiel du processus de rétablissement de la confiance et de réparation des erreurs du passé. Ce n’est que lorsque les renvois auront fait l’objet d’une enquête approfondie que nous pourrons décider de l’action pourraient être prises dans des circonstances individuelles, pour mettre un terme à ceux qui sont impliqués.

“Il est important que ce travail soit effectué avec sensibilité et diligence et je tiens à exprimer mes sincères remerciements à ceux qui ont soulevé des plaintes.”