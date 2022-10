Cricket Scotland nomme deux nouveaux membres du conseil d’administration à la suite d’un rapport accablant sur le racisme | Nouvelles du cricket

Cricket Scotland a nommé deux nouveaux membres du conseil d’administration alors qu’il tente de redresser sa réputation après qu’un rapport accablant l’a trouvé institutionnellement raciste.

L’organisme sportif a été plongé dans des mesures spéciales plus tôt cette année lorsqu’il a échoué à 29 des 31 indicateurs de racisme institutionnel et n’a dépassé que partiellement les deux autres – avec l’ensemble de son conseil d’administration démissionnant et deux anciens joueurs racontant leur calvaire alors qu’ils étaient en Ecosse équipe.

Mais, vendredi, Cricket Scotland a annoncé que l’experte en gouvernance Anne-Marie Garner et le spécialiste de l’inclusion Ajit Trivedi rejoindraient le conseil d’administration alors que l’organisme tentait de sauver sa réputation.

Anjan Luthra, le nouveau président de Cricket Scotland, a décrit leurs nominations comme “extrêmement importantes”, mais a déclaré que ce n’était “que le début d’un processus à plus long terme”.

“Leurs nominations représentent une avancée majeure en termes de création d’un conseil compétent et véritablement diversifié qui forgera un nouvel avenir pour notre sport”, a-t-il déclaré.

Cricket Scotland a été mis en mesures spéciales en juillet





Cricket Scotland a fait l’objet de mesures spéciales en juillet après le rapport accablant du cabinet de conseil Plan4Sport, qui a révélé 448 indicateurs de racisme institutionnel.

Louise Tideswell, directrice générale de Plan4Sport, a déclaré qu’il était clair que “les pratiques de gouvernance et de leadership de Cricket Scotland ont été institutionnellement racistes”.

Le mois dernier, l’agence nationale des sports Sportscotland a déclaré que Cricket Scotland avait fait des progrès depuis le rapport, mais qu’un “véritable changement culturel” dans le jeu était nécessaire.

M. Luthra a déclaré que “l’examen du racisme dans notre sport était clair et que nous devons commencer à nous attaquer correctement aux problèmes auxquels nous sommes confrontés”.

Et M. Trivedi a déclaré: “Il ne peut y avoir de place pour le racisme dans le cricket écossais. Les prochains mois seront essentiels pour reconstruire le sport et je suis convaincu que si nous nous unissons tous, nous changerons le jeu pour le mieux.”

Mme Garner a déclaré qu’elle croyait que “le cricket peut devenir le sport le plus accueillant et le plus diversifié d’Écosse” et a ajouté: “Cela a été une période difficile pour le sport, mais nous avons une énorme opportunité de remédier à cela et nous devons maintenant suivre et aborder les problèmes auxquels nous sommes confrontés, y compris le racisme.”

En juillet, à la veille de la publication du rapport accablant, l’ensemble du conseil d’administration de Cricket Scotland a démissionné et a présenté des excuses à ceux qui avaient été victimes de racisme et de discrimination dans le sport.

Qasim Sheikh et Majid Haq ont demandé que des mesures soient prises et que des recommandations soient mises en œuvre dans le cricket écossais après qu'un examen a révélé que son organe directeur avait échoué à presque tous les tests de racisme institutionnel.





Qasim Sheikh a déclaré qu’il avait d’abord souffert de racisme dans le sport à l’âge de 15 ans, et que le racisme semblait “être passé sous silence”.

“Jouer pour l’équipe nationale était tout ce dont je rêvais, cependant, je n’ai pas l’impression d’avoir été traité de la même manière”, a-t-il déclaré, ajoutant qu’il était surnommé “vous tous” à cause de sa race.

Et son homologue, Majid Haq, a parlé de la discrimination qu’il a subie au cricket écossais, et a déclaré qu’en raison de sa race, il devait “jouer deux fois mieux qu’un joueur blanc pour avoir une chance” et que son traitement ne l’a pas seulement bouleversé, mais aussi son amis et famille.

Aamer Anwar, l’avocat du couple, a décrit le rapport Plan4Sport comme le “verdict le plus dévastateur à rendre à toute institution sportive au Royaume-Uni”.

Les deux anciens joueurs ont rencontré le directeur général de Cricket Scotland, Gordon Arthur, plus tôt ce mois-ci pour exprimer leur inquiétude quant au fait que les progrès dans la réforme de l’instance dirigeante avaient été trop lents.

Mais M. Haq a déclaré ressentir un “optimisme rare” quant à l’avenir de son sport après la nomination d’Anjan Luthra au poste de président du conseil d’administration.

“Il est jeune, très ambitieux et a déjà beaucoup fait dans sa vie. Il vient d’une bonne famille, a une bonne moralité, est extrêmement compétitif et voudra le meilleur”, a-t-il déclaré.

“Il visera le sommet et c’est ce dont nous avons besoin dans le cricket écossais car il y a beaucoup de potentiel là-bas.”