Cricket Scotland nomme Anjan Luthra comme nouveau président après un examen qui a révélé que l’organisation était «institutionnellement raciste» | Nouvelles du cricket

Anjan Luthra a été nommé nouveau président de Cricket Scotland pour une période de deux ans alors que l’organisation cherche à se reconstruire après avoir été jugée institutionnellement raciste par un examen indépendant.

Luthra, qui dirige une société de médias basée à Londres, a joué au cricket pour les jeunes en Écosse.

L’ancien conseil d’administration de Cricket Scotland a démissionné peu de temps avant la publication des conclusions de l’examen sur le racisme présumé, de nouveaux membres indépendants du conseil d’administration devant maintenant être nommés en temps voulu.

Luthra a déclaré: “Jouer au cricket international pour l’Écosse des moins de 15, 17 et 19 ans a été le moment le plus fier de ma vie. C’est un honneur de rejoindre Cricket Scotland en tant que président et j’ai hâte de travailler avec toutes les parties prenantes pour transformer l’organisation.

“Le cricket a été une partie importante de ma vie et je suis ravi d’apporter mon expérience dans les affaires, la technologie et le sport pour élever le cricket écossais au niveau national et international.

“La [review] mis en évidence de graves lacunes institutionnelles et je m’engage à mettre en œuvre les recommandations et les conclusions du rapport alors que nous reconstruisons l’organisation, en commençant par la nomination de membres indépendants du conseil d’administration.

“Des défis et opportunités majeurs nous attendent et je suis ravi de ce que l’avenir réserve à Cricket Scotland.”

Gordon Arthur, PDG par intérim de Cricket Scotland, a ajouté : “Je félicite Anjan d’avoir été nommé nouveau président de Cricket Scotland.

“La nomination d’Anjan est une étape majeure dans l’évolution du cricket écossais. Il est accompli, dynamique et entreprenant avec des plans ambitieux pour développer le jeu de cricket.

“Il possède une vaste expérience dans le monde des affaires et apporte la combinaison parfaite de compétences, de passion, d’expérience et d’ambition.”