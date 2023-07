Cricket permet désormais aux téléphones Android d’essayer gratuitement son service sans fil

Cricket Wireless étend son service d’essai aux téléphones Android, permettant aux clients potentiels d’essayer son service sans fil soutenu par AT&T.

Le fournisseur de services sans fil lance mardi son application TryCricket sur le Google Play Store, qui sera utilisée pour commander une carte SIM physique pour la configuration du service.

Ceci est différent de la façon dont l’application TryCricket fonctionne sur l’iPhone, dans laquelle un eSIM est téléchargé et accorde un accès rapide au réseau. Ceci est nécessaire sur La gamme iPhone 14 d’Apple, qui aux États-Unis n’a pas d’emplacement pour carte SIM physique. Cependant, une fois que la carte SIM arrive par la poste et est installée dans un téléphone, l’essai de Cricket dure 14 jours. Pendant ce temps, les clients peuvent parler et envoyer des SMS en utilisant un autre numéro de téléphone et utiliser 3 Go de données à haut débit.

L’offre d’essai gratuite de Cricket pour Android, qui donne accès au réseau d’AT&T, rejoint les options d’essai similaires proposées par T-Mobile et Verizon Wireless. T-Mobile et Verizon utilisent tous deux eSIM pour leurs essais sur iPhone et sur téléphones Android.