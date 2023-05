"Cricket, Masterchef": Le PM répertorie les obligations indiennes et australiennes à l’événement de Sydney

S’adressant à la communauté indienne lors d’un événement massif à Sydney, en Australie, le Premier ministre Narendra Modi a déclaré aujourd’hui que le lien entre l’Inde et l’Australie va au-delà du cricket, qui nous a historiquement liés. Sous un tonnerre d’applaudissements, le Premier ministre a cité l’émission télévisée de cuisine « Masterchef », le yoga, le tennis, les films et la communauté indienne culturellement diversifiée comme exemples du renforcement des liens entre les deux pays. L’Inde est en passe de devenir une nation développée dans 25 ans, a-t-il dit, et a également annoncé que l’Inde ouvrira bientôt un nouveau consulat à Brisbane.

« Le cricket est quelque chose qui nous a maintenus connectés pendant des siècles… et maintenant le tennis et les films forment d’autres ponts de connexion. Il fut un temps où les 3C définissaient les relations entre l’Inde et l’Australie, ces trois-là étaient Commonwealth, Cricket et Curry. Après ça , c’était des 3D.. Démocratie, diaspora et Dosti.Quand c’est devenu 3Es, tout tourne autour de l’Energie, de l’Economie et de l’Education. Mais la vérité est que la profondeur réelle de la relation entre l’Inde et l’Australie transcende ces C, D, E », a-t-il déclaré, ajoutant que les fondements les plus solides et les plus importants de cette relation sont la confiance mutuelle et le respect mutuel, qui ne se limitent pas aux relations diplomatiques. , mais à cause de tous les Indiens vivant en Australie.

Rappelant sa visite en 2014 peu après son premier mandat en tant que Premier ministre, il a déclaré qu’il avait alors promis aux gens qu’ils n’auraient pas à attendre 28 ans pour la visite d’un Premier ministre indien. « Me voici de nouveau avec vous », dit-il.

Le Premier ministre Modi a également cité les principaux organismes économiques mondiaux pour affirmer que l’économie indienne est en croissance constante. « Le FMI considère l’Inde comme le point lumineux de l’économie mondiale. Selon la Banque mondiale, s’il y a un pays qui résiste aux vents contraires mondiaux, c’est l’Inde. L’Inde a réalisé des exportations record même dans les périodes les plus difficiles. Le système bancaire est en difficulté dans de nombreux pays, mais la solidité du système bancaire indien est saluée partout », a-t-il déclaré.

S’adressant à l’auditoire enthousiaste, il a souligné plusieurs étapes franchies par l’Inde.

L’Inde est la grande économie à la croissance la plus rapide au monde, a-t-il déclaré, ajoutant que le pays a déployé la campagne de vaccination la plus rapide pendant Covid. L’Inde est « numéro un » en termes de nombre de consommateurs de données sur les smartphones, d’adoption des technologies financières et de production de lait, a-t-il déclaré.

Le Premier ministre Modi a en outre souligné que l’Inde est « numéro deux » en termes de nombre d’utilisateurs d’Internet, de fabrication de téléphones portables, de production de riz, de blé, de canne à sucre et de production de fruits et légumes. L’Inde possède le troisième écosystème de startups au monde et le troisième marché mondial de l’automobile et de l’aviation civile, a-t-il déclaré.