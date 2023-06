Cricket du comté: Yorkshire contre Gloucestershire, Surrey contre Lancashire et plus – en direct

il y a 8 mois 08h25 HAE SECTION UN Chelmsford: Essex 119-2 contre Warwickshire Rose bowl: Hampshire 92-3 contre Middlesex Terrain du comté: Northants 104-4 contre Kent Taunton: Somerset 106-4 contre Nottinghamshire L’ovale: Surrey contre Lancashire 98-3 SECTION DEUX Jardins de Sophia: Glamorgan 85-4 contre Sussex Chemin de grâce: Leicestershire contre Durham 150-1 Nouvelle route: Worcestershire 105-2 contre Derbyshire Headingley: Yorkshire 139-3 contre Gloucestershire



il y a 31 min 08.02 HAE Un matin fringant à Headingley, Yorks 133-3, Finlay Bean ouvre la voie 65 pas sorti. L’heure du déjeuner marque le tour du terrain à suivre.



il y a 41 min 07h53 HAE Un peu de secours pour les fans de Somerset : TIR!! Beau, beau coup de James Rew! DIFFUSION EN DIRECT ➡️ https://t.co/aRtGCP7E47#SOMvNOTTS#WeAreSomerset pic.twitter.com/5Qepo5pEEN – Cricket du Somerset 🏏 (@SomersetCCC) 25 juin 2023



il y a 42 mois 07h52 HAE Hampshire perd un tiers, et c’est un grand, leur mât, James Vince. Josh de Caires, le garçon d’Atherton, le preneur de guichet. Hants 81-3. Essex fait du foin après avoir été 20-2; maintenant 112-2, un demi-siècle à Tom Westley. Un quatrième pour Brett Hutton, qui passe une matinée très fructueuse à Taunton, Somerset 103-4. Quatre avant le déjeuner : Brett Hutton. Photographie : Harry Trump/Getty Images



il y a 1h 07h37 HAE TdL avec quelques pensées Ashes : Ashes to Ashes, rust to bust: L’Angleterre doit trouver une voie pour remédier à un démarrage bâclé | Tim de Lisle En savoir plus Et Barney de sa longue course : Bazball : un culte de la masculinité meurtrie où l’on gagne même si l’on perd | Barney Ronay En savoir plus



il y a 1h 07h31 HAE Le terrain de Trent Bridge est amical la nature continue de faire de la prise de guichet un essai dans le test féminin. La fabuleuse Megan Maurice vous tiendra au courant : Women’s Ashes Test : Angleterre contre Australie, quatrième jour – en direct En savoir plus



il y a 1h 07.16 HAE Dans la deuxième division, Yorkshire courent le long – ah mais peut-être pas tellement maintenant – alors que Ben Charleswoth envoie une tarte complète que Dawid Malan tire dans les gloires de Bracey. C’est parti pour un 28 chargé de limites. Bean à la fin du non-attaquant renverse la tête en arrière dans l’exaspération / le désespoir. York 90-3. Roderick et Libby continuent d’apprécier la prodigalité du Derbyshire, Worcs 65-0. Durham trop de course, comme c’est leur désir, 100-0 off 17 overs. Parkinson C, apprenant à connaître ses futurs coéquipiers, depuis le terrain de bowling. Parkinson M, de retour avec Durham en prêt, est assis dans le vestiaire de l’opposition. Seul dans la division deux, Glamorgan’s les frappeurs ont du mal, 49-3 contre Sussex.Shipley 2-21.



il y a 1h 07.05 HAE Un guichet à l’Ovale – Bohannon lbw à Sean Abbot pour 10. Lans 35-2. Et Hutton a coché un autre des frappeurs de Somerset, George Bartlett, pour 13. Somerset 56-3.



il y a 2h 07.01 HAE « J’essaie juste de comprendre comment le Kookaburra peut être « plus utile aux quilleurs » bien qu’il offre apparemment moins de couture et de swing ? ! tape Brian Withington. «Cela semble certainement capturer certains des premiers guichets aujourd’hui. Toutes mes excuses si cela a déjà été disséqué BTL mais que nous n’y sommes pas encore arrivés. Euh, oui tu as tout à fait raison. J’écris des bêtises et j’ai corrigé ladite entrée. La balle est MOINS utile pour les quilleurs car elle ne bouge pas autant. Cela dit, aucun signe réel de domination au bâton pour le moment, à l’exception de Bazballing Durham et Worcestershire.

Mis à jour à 07.02 HAE

il y a 2h 06h47 HAE Danser autour des terrains de Division One : Les quilleurs du Warwickshire appréciant la balle Kookaburra – Alastair Cook et Feroze Khushi tous les deux à bon marché, Essex 24-2. Dan Lawrence, déménageant à Surrey à la fin de l’été, neuf pas sorti. Au Rose Bowl, TRJ a réduit Fletcha Middleton pour quatre, Hampshire 30-1. Premiers guichets pour Kent aussi – Wes Agar et Arshdeep Singh en prenant un chacun, Northants 32-2. Deux guichets pour Brett Hutton à Taunton, où Notts a Somerset 39-2; et Lancs, inséré par Surrey, a perdu Wells pour trois. Keaton Jennings, de retour de sa blessure aux ischio-jambiers, a frappé trois fours dans ses 16 pas sortis. Cela aussi, à Taunton. J’espère que cela apportera du réconfort à la famille de Barnaby Webber. Des maillots signés des deux clubs ont été présentés à la famille de Barnaby Webber avant de jouer à Taunton aujourd’hui en signe de condoléances et d’unité. Nos pensées vont aux victimes et à tous ceux qui ont été touchés par les événements tragiques de la semaine dernière à Nottingham. #SOMNOT pic.twitter.com/uJObocGgZF – CCC du Nottinghamshire (@TrentBridge) 25 juin 2023



il y a 2h 06.24 HAE Traîner dans le Yorkshire, les nuages ​​d’orage ne sont pas censés arriver avant le déjeuner. Shan Masood lbw Taylor pour un canard à trois balles. 33-2.



il y a 2h 06.22 HAE Un guichet à Headingley – Lyth essaie de partir seul et est emporté au deuxième glissement pour 14. Un camée court et doux.



il y a 2h 06.15 HAE Un premier e-mail, bonjour Will Unwin !

« Dans une semaine où il a été confirmé que Matt Parkinson et Danny Lamb quitteront Lancs cet été, je suis intrigué par la raison pour laquelle le club est devenu assez pauvre en A) en aidant les diplômés de l’académie à atteindre leur potentiel. Et B) les conserver. Au cours des dernières saisons, nous avons vu Hameed et Davies partir, et maintenant les deux derniers. Nous étions également sur le point de perdre Mahmood cet hiver, ce qui semble être un gros problème. Nous avons cependant un autre hôtel sur le terrain… Pourquoi pensez-vous que c’est la situation à Lancs? Nous n’obtenons jamais que des raisonnements très vagues de la part du club. Je ne peux pas prétendre avoir une connaissance particulière des coulisses. Dans le cas de Danny Lamb, je pense qu’il voulait le cricket en équipe première. Avec Parky, comme Hameed, il semble y avoir eu une sorte de rupture de communication entre les deux parties. Mieux, dans de tels cas, pour une pause nette et un nouveau départ – mais cela ne reflète pas trop bien le club.



il y a 3h 05h57 HAE Boule Kookaburra Oui, c’est l’un des deux tours cet été qui mettra en vedette la balle Kookaburra – comme recommandé dans le rapport Strauss. On dit qu’ils cousent et se balancent moins et qu’ils sont généralement moins utiles aux quilleurs. Je suis sûr qu’ils sont très reconnaissants. Nouveauté brillante : la balle Kookaburra Photographie : Michael Dodge/AAP

Mis à jour à 06h58 HAE

il y a 3h 05.52 HAE Autant garder un œil sur ce tour. Les favoris de Runaway, Surrey, affrontent le Lancashire – qui a annoncé le départ de Matt Parkinson pour le Kent à la fin de la saison. Pendant ce temps, le frère Callum déménage à Durham, dans le cadre du feu de poubelle à Grace Road qui a également impliqué la mise en congé de jardinage de Paul Nixon et les départs de Colin Ackermann et Chris Wright. Le directeur général du Leicestershire, Sean Jarvis, cité sur cricinfo, a déclaré qu’il y avait eu «un gâchis derrière… chaque porte que j’ai ouverte» depuis son arrivée en 2020. « Beaucoup d’informations ont été portées à mon attention au cours des deux derniers mois et en tant que directeur général de ce club, j’enquêterai sur les commentaires, les allégations, toutes ces sortes de choses qui se sont produites. « C’est ce que nous essayons de régler. Tous ces différents feux qui semblent brûler, nous commençons maintenant à les éradiquer et nous commençons à mettre en place les infrastructures adéquates au sein de ce club. Je sais que les députés étaient très contrariés et très mécontents de ce qui s’est passé. Je comprends que c’est du sport, mais nous nous efforçons de développer ce club.



il y a 3h 05h35 HAE Agencements SECTION UN Chelmsford: Essex contre Warwickshire Rose bowl: Hampshire contre Middlesex Terrain du comté: Northants contre Kent Taunton: Somerset contre Nottinghamshire L’ovale: Surrey contre Lancashire SECTION DEUX Jardins de Sophia: Glamorgan contre Sussex Chemin de grâce: Leicestershire contre Durham Nouvelle route: Worcestersire contre Derbyshire Headingley: Yorkshire contre Gloucestershire