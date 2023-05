Cricket du comté: Yorkshire contre Glamorgan, Essex contre Surrey et plus – en direct

Headingley : Yorkshire 106 et 99-1 contre Glamorgan 245 et 352-4déc pluie Yorkshire besoin de 393 pour gagner

Les Lans sont 284-6 une avance de 249, Bell et de Grandhomme à bon marché, mais Hartley et Croft ont mis 58 pour le septième guichet.

En première division, le match prometteur entre Surrey et Essex semble se diriger vers le nul, à moins que Surrey ne puisse rapidement mélanger plus de frappeurs d’Essex. Je ne vois pas l’Essex vouloir mettre cette équipe de Surrey dans une course-poursuite. Tirez-moi sur cette prédiction plus tard. Essex 106-2, une avance de 180.

Et à New Road Ollie Robinson fait ce qu’Ollie Robinson fait de mieux, grignotant des pâtes du comté. Worcs maintenant 64-3, 45 derrière Sussex. OU 3-32 pour ajouter à ses premières manches 7-59.

Ici à Headingley , le soleil brille et Michael Neser joue son deuxième jeu de la journée. Nous ne savons pas pourquoi il n’a pas pris le nouveau ballon, mais il a été aperçu en train de faire des secousses physiques sur le terrain, alors peut-être un ennui du matin. Glamorgan a six joueurs de champ proches qui encombrent Finlay Bean, mais jusqu’à présent, aucun problème réel pour les Yorkies, 47 pour 0.

il y a 4h 05h00 HAE Rassemblement du samedi

Marnus Labuschagne au sommet de sa forme n’est pas une nouveauté pour ravir Ben Stokes et Brendon McCullum, mais c’était une riche récompense pour ceux qui ont échangé la couverture d’un mur à l’autre de l’hermine et des couronnes pour plonger leurs fesses sur des sièges baquets bleus à Leeds.

Sam Northeast, qui a fait 66, avait la vue parfaite à 22 mètres pendant une grande partie de la journée, et a appelé les manches de Labuschagne de 170 pas pour Glamorgan contre Yorkshire « presque ridicule parfois ». Et c’était. Un départ lent – il a été abandonné le 11 – est devenu une manche d’invention et de précision, alors qu’il agitait ses poignets, dansait et s’attardait, balayait et balayait en sens inverse, trouvant infailliblement les lacunes dans les champs de plus en plus désespérés du Yorkshire. Dom Bess a pris un tonking particulier, ses 10 overs allant pour 76, avec une balle abattue pour six haut dans les gradins sous le pavillon.

Même Labuschagne était prêt à admettre que les choses commençaient à chanter: « J’ai un peu fini », a-t-il déclaré, avec son bonnet de laine baissé, après le jeu. « Il n’a pas semblé que cela s’est réuni jusqu’à cette manche. J’ai frappé quelques bons disques droits, quelques bons disques de couverture et un bon film à travers le midwicket. C’est probablement le maximum que je me sois senti équilibré au niveau du pli, j’avais l’impression que ma position de tête était dans un endroit agréable, mon chemin de chauve-souris descendait bien.

« Pour moi, il s’agit de jouer match par match et d’essayer de créer cet élan qui mène au championnat du monde de test et aux Ashes. »

Glamorgan a déclaré juste avant le thé, alors que Billy Root atteignait 50 ans, donnant au Yorkshire un haut 492 à chasser. La pluie a évité toute rougeur prématurée, tandis que Labuschagne, le batteur mondial n ° 1 du test, avec des scores consécutifs de 64, 65 et 170, a confirmé qu’il recevrait probablement un appel du soir de Steve Smith de Sussex, le n ° 3 mondial, pour un débriefing.

Le cricket s’est avéré un rassembleur pour les fans du Yorkshire qui souffraient depuis longtemps et qui avaient abandonné leurs téléviseurs. « J’ai mes drapeaux et ma bande est allumée et je vais regarder ce soir », a déclaré Jennifer Massheder. « Mais le cricket vient en premier, nous aurions été à la Bradford League sinon ici. »

« S’il pleuvait toute la journée, je préférerais me planter des épingles dans les yeux plutôt que de regarder le couronnement », a déclaré sa bonne amie Shelia Waterworth alors qu’ils se préparaient à passer la journée ensemble.

À Taunton, Tom Kohler-Cadmore a atteint son cent avec un six dynamique de sa première balle de la journée, et a complété un 130 fluide pour Somerset; tandis que James Rew, dont la saison a démarré ronronnant, a atteint 89. Il y avait cinq guichets pour Jack White alors que Somerset, enivrant de points, a construit une avance de 157 en première manche. NorthamptonshireLa riposte de a été entravée par une blessure à la main coûteuse pour Hassan Azad, qui l’a forcé à se retirer blessé.

La météo a donné Nottinghamshire un coup de main amical à Trent Bridge, mais a ruiné les rêves de Lancashirede Josh Bohannon et George Balderson. Après avoir marqué librement le matin, la pluie les a chassés au vu de leurs siècles. Après une pause de quatre heures et demie, ils sont revenus et ont tous deux été rapidement sortis dans les années 90, avant que les parapluies ne soient à nouveau levés. L’Anglais Olly Stone, dont la carrière a été entravée par des blessures, n’a pas pu terminer sa 15e place et a quitté le terrain.

La pluie a emporté les matchs à New Road et Southampton, où Ed Barnard du Warwickshire était bloqué le 91, et il n’y avait de temps que pour 28 balles à Chelmsford – plus de frustration pour Essex qui ont perdu 458 overs à cause de la pluie cette saison. Derbyshire a eu le temps de ramasser un point de bonus au bâton et de déclarer avant que la pluie ne tombe, épongeant les efforts entravés par la panne temporaire du buvard du jardinier.