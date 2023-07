Cricket du comté: Surrey contre Nottinghamshire, Somerset contre Hampshire, et plus – en direct

il y a 12 mois 06.36 HAE Et Dan Laurent, juste après avoir été annoncé dans l’équipe de test inchangée, est pris pour un alors que l’express de Blackpool accélère. Essex 22-3.



il y a 22 mois 06h25 HAE Une première percée du Lancashire au bord de la mer alors que Sir Alastair est pris au piège par Keaton Jennings à la glissade, Essex 20-1.



il y a 27 min 06.21 HAE L’équipe masculine des Ashes pour Old Trafford Capitaine Ben Stokes (Durham) Moeen Ali (Warwickshire) James Anderson (Lancashire) Jonathan Bairstow (Yorkshire) Stuart Broad (Nottinghamshire) Harry Brook (Yorkshire) Zak Crawley (Kent) Ben Duckett (Nottinghamshire) Dan Lawrence (Essex) Ollie Robinson (Sussex) Joe Root (Yorkshire) Josh Tongue (Worcestershire) Chris Woakes (Warwickshire) Mark Wood (Durham)



il y a 29 min 06.19 HAE Encore un hic pour Tom Moores, son presque homonyme Tom Lawes ! La première fois, il a pris six attrapés en une manche et cinq guichets pour Lyndon James pour la première fois aussi. Faites ces six guichets pour James, alors que Dan Worrall perce la balle suivante. Surrey 355 à fond – fait et épousseté dans un éternuement. Homme à six fers : Lyndon James. Photographie : Gareth Copley/Getty Images

Mis à jour à 06h42 HAE

il y a 41 min 06.06 HAE Oh mon Dieu, les dieux de la météo ne regardent pas gentiment sur Sophia Gardens – départ retardé là-bas après une journée d’observation du ciel lundi. Pas encore de jeu à New Road non plus, mais nous avons de l’action à Blackpool !



il y a 44 mois 06.03 HAE On y va, autour du parc, avec Surreysd Jordan Clark l’homme le plus content sur l’herbe Voici ses pensées hier soir: « J’ai été un peu frustré tout au long de la saison par la façon dont j’ai joué et par la façon dont je me sens capable de jouer, donc je suis content de l’avoir éliminé et c’est juste bon d’obtenir un score , «Parfois, lorsque vous n’obtenez pas ce score, cela joue un peu sur votre conviction et votre confiance. Maintenant, je sens que je peux jouer avec un peu plus de liberté. « Avec un guichet comme celui-là, il y a une balle avec votre nom dessus et le but du jeu est d’essayer de marquer des points, donc il vaut mieux leur remettre la pression plutôt que d’attendre que la balle revienne et l’entaille .”



il y a 2h 05.01 HAE Rassemblement du lundi La première opportunité de Haseeb Hameed d’être capitaine dans le championnat de cricket s’est avérée délicate, Nottinghamshire gêné alors que Brett Hutton et Jake Ball ont quitté le terrain à l’Ovale en serrant diverses parties de leur corps. Les choses avaient bien commencé avec Rory Burns au deuxième bal de la journée, et encore avec Surrey 70 en quatre, mais une manche régulière de Ben Foakes et une grosse frappe de Jordan Clark – qui a réussi son premier siècle de l’année – ont laissé les champions en position de force. Casey Aldridge et James Rew ont gardé Somerset dans la chasse à Taunton, se réunissant après un échappé familier de premier ordre, cette fois aux mains de Hampshire‘s Kyle Abbott qui a attrapé quatre pour 20 et un run-out. Somerset a reposé certains joueurs clés avant le Blast Finals Day, mais Dom Bess est revenu sur un prêt à court terme du Yorkshire. James Rew de Somerset joue un coup alors qu’une mouette passe à Taunton. Photographie : Harry Trump/Getty Images Matt Parkinson, prêté à Durham avant de déménager dans le Kent, a pris trois guichets au Riverside pour ramener Gloucestershire, y compris un éventreur pour retirer la souche de James Bracey. Il y avait des demi-siècles de Chris Dent et Miles Hammond. Kent ont été licenciés pour 171 par Warwickshire, qui étaient déjà à portée de main par des souches. Les rougeurs de Kent avaient été sauvées par un cape et d’épée tardif de Grant Stewart. C’était une journée d’insouciance au bâton pour Sussex contre Derbyshire à Hove, Tom Clark a obtenu le meilleur score avec 96 et Ollie Carter en a dépassé 50 pour le troisième match consécutif. Entre-temps Northamptonshire a serpenté à 219 tout contre Middlesex. À New Road, Finlay Bean et Adam Lyth en ont mis 154 en cloque, Yorkshirele stand d’ouverture le plus élevé depuis six ans, avant que le temps n’intervienne. Worcestershire a laissé tomber trois prises.

Mis à jour à 06h42 HAE

il y a 2h 05.01 HAE Des partitions sur les portes SECTION UN Cantorbéry : Kent 171 contre Warwickshire 155-2 Blackpool : Lancashire v Essex 12-1 pluie École des marchands Taylors : Middlesex 23-0 contre Northamptonshire 219 Taunton : Somerset 196-5 contre Hampshire L’ovale Surrey 339-8 contre Notts SECTION DEUX Le Bord de la Rivière : Durham contre Gloucestershire 280-6 Jardins de Sophia : Glamorgan v Leicestershire pas de jeu aujourd’hui, pluie Bonjour : Sussex 376-7 contre Derbyshire Nouvelle route: Worcestershire v Yorkshire 154-0 pluie