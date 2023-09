Cricket du comté : Surrey contre Northamptonshire, Essex contre Hampshire et plus – en direct

Ils retirent lentement les couvertures à New Road. Je vais écrire rapidement quelque chose pour demain tout en gardant un œil sur les choses à The Oval, Lord’s et Chelmsford. Continuez également à discuter en dessous de la ligne.

Un premier guichet, et c’est Sir Alastai r – est-ce possible, pourrait-il être son avant-dernier match – joué pour un canard à trois balles. Essex 6-1.

Pas de jeu nulle part en fait, sauf dans les deux grands matchs de Division 1, à The Oval et Chelmsford.

Des retards, des retards …. à New Road, Old Trafford, County Ground et Grace Road.

Les lanternes étaient allumées traverser le pont vers New Road, ce qui n’était pas un bon signe. Effectivement, les couvertures sont en place et le vent hurle sur le sol.

il y a 2 heures 04h24 HAE Préambule

Bonjour! Les cloches ont sonné de manière humide sur New Road ce matin, les toits mouillés, les collines enfilant leurs cardigans en toile d’araignée à travers la brume. Bienvenue à la mi-septembre et à l’avant-dernière manche du championnat du comté de cette année, avec toutes les équipes sur le terrain sauf Glamorgan et Gloucestershire.

Je suis à New Road aujourd’hui pour observer ce qui semble être les deux clubs promus en Division 1 la saison prochaine. Deuxième Le Worcestershire les espoirs semblent plus ensoleillés grâce à Sussex être décroché avec une déduction automatique de 12 points après avoir écopé de quatre pénalités fixes au cours de la saison. Jack Carlson (infraction à la pénalité de niveau deux) et Tom Haines (infraction à la pénalité de niveau un) ont tous deux été abandonnés par Sussex pour le match d’aujourd’hui contre Derbyshire, tandis que Cheteshwar Pujara reçoit une suspension automatique d’un match en tant que capitaine sur le terrain. Ari Karvelas a également été démis de ses fonctions, dans l’attente d’une enquête. Une triste fin pour une saison encourageante à Hove, et qui les laisse à la cinquième place, à 30 points du Worcestershire.

Durham n’a besoin que de cinq points à New Road pour décrocher le titre de Division Deux, tandis que Leicestershirenouveaux magnifiques champions de la coupe d’un jour, peuvent maintenir la pression Comté de Worcester s’ils peuvent se retourner Yorkshire à Grace Road.

Dans la première division, Surrey peuvent remporter le titre ce tour s’ils retournent les habitants de la cave Comté de Northampton et Essex perdre contre Hampshire; alors que Nordiques le sort sera scellé si l’un ou l’autre Moyen-sex ou Kent– divisé par seulement deux points en huitième et neuvième – victoire. Relégation, promotion, chance pour le titre, que demander de plus ? Le jeu commence à 10h30. N’oubliez pas votre anorak.