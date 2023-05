Cricket du comté: Surrey contre Kent, Middlesex contre Somerset, et plus – en direct

« Il me semble me souvenir qu’on parlait de Jofra Archer ayant trop à faire trop tôt lorsqu’il a rejoint l’Angleterre il y a quelques années – pensez-vous que ces appels auraient pu être justes, et ses problèmes de forme physique persistants en sont-ils le résultat ?

Ils sont autour du terrain, et Northants ont survécu au premier de Keith Barker. C’était L’entraîneur-chef du Northamptonshire, John Sadler, hier soir:

«Nous manquons de confiance, vous le serez toujours si vous continuez à vous faire éliminer. Nous avons un point de frappeur cette année, ce qui n’est tout simplement pas acceptable.

«Cela a été une confrontation avec la réalité pour certains. Il y a eu beaucoup de discussions sur la façon dont nous allons jouer et ce que nous allons faire, mais il est temps pour eux de se lever.

« L’essentiel [post-day team talk] était-ce que si le jeu pouvait vous parler, qu’est-ce qu’il vous dirait ? Le jeu vous juge à la fin et que dirait-il maintenant ? Vous devez partir et réfléchir et revenir et montrer un peu de combat, de greffe et de résilience.

« Je fais toujours confiance à chacun de nos entraîneurs et je fais confiance à ce que nous faisons. Nous sommes tous sur la même page. Nous souffrons. Nous essayons et nous parlons de la façon dont nous pouvons changer les choses. Nous prenons nos responsabilités.

«Mais il y a des joueurs de cricket professionnels là-haut et nous ne pouvons pas continuer à nous faire éliminer pendant 50 ou 60 ou 70 comme nous l’avons fait au cours des trois ou quatre derniers matchs.

« Quand il pleut, il pleut à verse, quand vous avez toutes ces choses contre vous, elles viennent toutes à la fois. Il y a eu des licenciements aujourd’hui où nous sommes sortis; ils sont une bonne attaque de bowling.

« Mais cela devrait être une réalité pour certains que deux de leurs joueurs les plus importants ne jouent pas, la semaine dernière, Luke Fletcher n’a pas pu jouer dans la deuxième manche, alors que nous avons été éliminés pour 70 à domicile contre Hampshire Keith Barker. n’était pas là. C’est la réalité que nous devons être meilleurs et nous ne sommes pas aussi bons que ce que certains d’entre nous pensaient que nous étions.

«Nous ne voulons pas nous excuser, mais il nous manque notre capitaine et vice-capitaine (Luke Procter et Lewis McManus), qui sont tous deux des frappeurs seniors, et il nous manque notre lanceur Ben Sanderson et un joueur de test à Simon Kerrigan. Il y a 500 jeux impairs de cricket là-dedans. Lorsque vous êtes contre lui et que vous êtes dos au mur, vous voulez faire appel à cette expérience.

«Keogh et Whiteman ont montré du combat à la fin de la journée là-bas, mais nous ne pouvons pas nous battre pendant 20 overs. Il faut se battre toute la journée ou une séance. Nous devons revenir au mode de frappe au cricket à balle rouge.

« On a beaucoup parlé de Baz Ball et de la façon dont d’autres joueurs vont nous affronter. Un seul joueur nous a vraiment emmenés cette année – Kohler-Cadmore – mais James Vince a joué au test de cricket et est l’un des meilleurs joueurs du pays et il a joué au cricket à balle rouge de la vieille école. Il s’est battu et frappé et frappé et frappé et nous a écrasés. Les méthodes de la vieille école de cricket à balle rouge sont toujours très vivantes et importantes.

« Nous devons revenir à la stratégie de combat jusqu’au dernier ballon du quatrième jour que nous avons eu l’an dernier. Il semble avoir disparu pour nous.