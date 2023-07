Cricket du comté: Middlesex contre Surrey, Essex contre Kent et plus – en direct

Jennings et Bohannon brancher à Edgbaston, Bohannon un peu plus rapidement, Lancashire 35-1.

Une matinée sans guichet pour les quilleurs du Leicestershire jusqu’à présent. Worcestershire, qui va perdre Pat Brown à Derbyshire à la fin de la saison – gagné par plus d’opportunités de balle rouge -, ainsi que Josh Tongue et Dillon Pennington à Notts, sont 36-0.

Notre équipe communautaire organisera le cricket All Stars et Dynamos sur les terrains de jeu derrière le pavillon jusqu’à 17 heures. ⏰ https://t.co/gD2KAzM4ca

« Rob a été un membre extrêmement populaire du vestiaire et s’est toujours donné à 100% pour la Rose Rouge. Nous le remercions pour ses services et lui souhaitons tout le meilleur avec son nouveau chapitre chez New Road.

« Nous avons pris la décision que Rob ne figurera pas dans nos plans de première équipe pour le reste de cette saison – car nous nous concentrons sur les joueurs qui seront au club la saison prochaine et au-delà. Des discussions sont en cours entre le Lancashire et le Worcestershire quant à ce que le reste de la saison de Rob implique.

« En fin de compte, Rob a décidé qu’il pensait qu’il aurait plus d’opportunités dans tous les formats pour faire progresser sa carrière à Worcestershire et bien que nous soyons déçus de le perdre, nous respectons sa décision.

Comme l’a noté BTL, des événements très étranges au Lancashire avec Rob Jones, qui a fait un excellent siècle à Blackpool, bien que dans une cause (juste) perdante, apparemment puni pour avoir déménagé dans le Worcestershire pour plus de temps de jeu en étant retiré de la première équipe pour le reste de la saison.

Tout un changement dans la course Div One, de ce qui semblait début de saison comme un smash n grab de Surrey. Essex sur une lancée, quatre de suite, et Warwickshire bien dans la course avec un match en moins.

il y a 2h 05h20 HAE Préambule

Bonjour et bienvenue ! C’est le avant-dernier tour avant la pause du mois d’août, avec beaucoup de choses encore en suspens dans la course au titre de 2023. Le ciel s’interroge sur Manchester ce matin et sur une grande partie du pays, mais je pense que nous aurons assez de choses à faire. Le verdict du Met office :

«La pluie résiduelle se dégagera du centre et de l’est de l’Angleterre pour laisser une journée de soleil et d’averses. Les averses seront les plus fréquentes et les plus lourdes dans les régions du centre et de l’est.

Beaucoup à espérer avec l’Essex, fraîchement sorti de la victoire contre le Lancashire, affrontant Grotty-round-the gills-Kent; un affrontement dans tout Londres au Lord’s; Northants divertit le Somerset qui marque le plus; et deux gros affrontements de bêtes – Notts et Hants à Trent Bridge et Warwicks et Lancs à Edgbaston.

Dans la deuxième division : Durham se prépare à dévorer le Derbyshire au County Ground ; Le Leicestershire déménage à l’école d’Oakham et le Yorkshire divertit le Sussex à Headingley. Le festival de Cheltenham commence demain, avec Glamorgan les visiteurs.