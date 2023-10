Cricket aux Jeux olympiques de Los Angeles 2028 : comment le sport s’est comporté aux Jeux du Commonwealth et aux Jeux asiatiques

Le cricket devrait être inclus aux Jeux Olympiques lors de l’édition 2028 à Los Angeles, la décision devant être ratifiée et annoncée lors de la 141e Session du CIO à Mumbai.

L’un des sports les plus populaires au monde, le cricket atteint de nouveaux territoires. Né en Angleterre et élevé en Inde, le cricket se répand également au-delà du Commonwealth.

En fait, le cricket a été joué pour la première fois lors d’un événement multisports majeur lors des Jeux du Commonwealth de 1998 à Kuala Lumpur, en Malaisie. L’Afrique du Sud a remporté la médaille d’or en battant l’Australie par 4 guichets en finale tandis que la Nouvelle-Zélande a remporté la médaille de bronze.

Le who’s who du monde du cricket a honoré le tournoi, avec Sachin Tendulkar, VVS Laxman, Harbhajan Singh et Anil Kumble, entre autres, représentant l’Inde. Une équipe australienne de stars y a participé, dont Steve Waugh, Mark Waugh, Tom Moody, Ricky Ponting et Adam Gilchrist. L’Afrique du Sud comptait Shaun Pollock, Herschelle Gibbs, Jacques Kallis, Makhaya Ntini et Mark Boucher.

Stephen Fleming et Daniel Vettori de Nouvelle-Zélande et Shoaib Akhtar du Pakistan ainsi que Mahela Jayawardene du Sri Lanka étaient également en action. Les autres participants étaient des équipes du Zimbabwe, d’Antigua-et-Barbuda, de la Barbade, de la Jamaïque des Antilles, de l’Irlande du Nord, du Kenya, de la Malaisie, du Canada, du Bangladesh et de l’Écosse.

Le cricket est revenu lors de l’édition 2022 à Birmingham avec les équipes féminines. L’Angleterre, l’Australie, l’Inde, la Nouvelle-Zélande, l’Afrique du Sud, le Pakistan, la Barbade et le Sri Lanka y ont participé. L’Australie de Meg Lanning a décroché la médaille d’or en battant l’Inde de Harmanpreet Kaur en finale. Sophie Devine a mené la Nouvelle-Zélande à la médaille de bronze face à l’Angleterre de Heather Knight.

Le cricket a été joué pour la première fois aux Jeux asiatiques en 2010, organisés à Guangzhou, en Chine. Le Bangladesh a remporté l’or chez les hommes, battant l’Afghanistan tandis que le Pakistan a décroché le bronze. Dans la compétition féminine, le Pakistan a décroché l’or, battant le Bangladesh, et le Japon a obtenu le bronze.

Lors de l’édition 2014, à Incheon en Corée du Sud, le Sri Lanka a remporté l’or masculin en battant l’Afghanistan en finale et le Bangladesh a terminé avec le bronze. Le Pakistan a de nouveau remporté la médaille d’or féminine, battant à nouveau le Bangladesh en finale tandis que le Sri Lanka a remporté la médaille de bronze.

Plus récemment, lors des 19e Jeux asiatiques à Hangzhou, l’Inde a remporté l’or dans les compétitions masculines et féminines. L’Afghanistan et le Sri Lanka ont décroché l’argent dans les épreuves masculines et féminines, tandis que le Bangladesh a décroché le bronze dans les deux cas.