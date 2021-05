Cricket Australia fait un don à la crise du coronavirus en Inde et «attristé par la souffrance» des Indiens | Nouvelles de cricket

Cheteshwar Pujara est félicité par l’Australien Matthew Wade en janvier 2021

Cricket Australia et le syndicat des joueurs du pays ont soutenu une collecte de fonds avec l’organisation caritative UNICEF pour répondre à la crise des coronavirus en Inde.

L’instance dirigeante du cricket australien fait un don initial de 50 000 dollars australiens (27 920 £), correspondant à un don fait par le vice-capitaine australien Pat Cummins la semaine dernière.

« Les Australiens et les Indiens partagent un lien spécial et, pour beaucoup, notre amour mutuel pour le cricket est au cœur de cette amitié », a déclaré le PDG par intérim de Cricket Australia, Nick Hockley, dans un communiqué lundi.

« Il a été pénible et triste d’apprendre la souffrance de tant de nos sœurs et frères indiens pendant la deuxième vague de la pandémie de coronavirus et nos cœurs vont à toutes les personnes touchées. »

L’Inde COVID-19 Crisis Appeal de l’UNICEF Australie achète et installe des équipements d’oxygène dans les hôpitaux pour traiter les patients gravement malades, fournit des équipements de test et « soutient l’accélération du déploiement de la vaccination COVID-19 », a déclaré l’organisation caritative.

Une augmentation massive des cas de COVID-19 a exercé une pression énorme sur le système de santé indien, avec une pénurie de lits d’hôpitaux et de fournitures d’oxygène, et les morgues et les crématoriums inondés.

L’Inde a signalé dimanche 392 488 nouveaux cas de COVID-19, portant le nombre total de cas à 19,56 millions. Les décès ont bondi d’un record de 3689, portant le bilan global à 215 542.

Au milieu de la crise, le tournoi de cricket de la Premier League indienne s’est poursuivi malgré de vives critiques sur les réseaux sociaux. Le conseil de cricket indien a déclaré que l’IPL se poursuivrait comme prévu avec la finale à Ahmedabad le 30 mai.

Chris Lynn demande à Cricket Australia de ramener les joueurs IPL à la maison

Chris Lynn a demandé à Cricket Australia d’organiser un avion charter pour ramener les joueurs à la maison à la fin de la saison IPL.

Cricket Australia a contacté les joueurs d’IPL australiens pour s’enquérir de leur santé et de leurs projets de voyage, Lynn répondant en faisant la demande.

« J’ai répondu que comme Cricket Australia gagnait 10 pour cent de chaque contrat IPL, y avait-il une chance que nous puissions dépenser cet argent cette année sur un vol charter une fois le tournoi terminé? » Lynn, qui joue pour les Indiens de Mumbai côté IPL, a déclaré.

«Je sais qu’il y a des gens dans une situation pire que nous. Mais nous sortons d’une bulle vraiment serrée et nous nous faisons vacciner la semaine prochaine, alors j’espère que le gouvernement nous permettra de rentrer chez nous avec une charte privée.

« Nous ne demandons pas de raccourcis et nous nous sommes inscrits en connaissant les risques. Mais ce serait formidable de rentrer à la maison dès la fin de l’événement. »