Cricket à Mandap ? La vidéo du marié “frappant” une fleur comme une balle pendant le mariage devient virale

Les Indiens et leur obsession du cricket sont indescriptibles ! Du cricket de ravin aux matches internationaux, tout ce qui concerne le jeu est considéré comme “plus qu’un simple jeu”. Avec des gens jouant au cricket pendant leurs pauses déjeuner au bureau ou des habitants d’une localité organisant des matchs nocturnes en période de fête, l’engouement pour ce jeu est d’un autre niveau ! Mais un palefrenier Desi a franchi toutes les limites en jouant un “coup” de son Shaadi Mandap qui était, en effet, la preuve de son amour pour le cricket.

La page Twitter, Out Of Context Cricket, a partagé une vidéo non créditée d’un marié indien brisant une fleur comme une balle au milieu de ses rituels de mariage. C’est une pratique courante de faire pleuvoir des fleurs sous forme de bénédictions sur le couple pendant Pheras, mais cet homme est allé au-delà en en faisant un véritable moment de cricket. Il a utilisé une boîte (comme sa batte) pour frapper la fleur qui lui était «livrée» sur le «terrain» du mariage. Le clip montrait également une version au ralenti de sa photo. Pendant ce temps, le commentaire en arrière-plan en a fait un moment de rêve devenu réalité pour tous les fans de cricket.

Les internautes et les amateurs de cricket ont commencé à célébrer l’exemple de mariage inhabituel montré dans une vidéo virale qui a amassé plus de 50 000 vues sur le site de micro-blogging. “Regardez le sourire après avoir fait ça”, a plaisanté un utilisateur et un autre a fait remarquer, “Dhoni être comme – ye mai kr lunga aap shaadi ki rasm pr dhyaan do (je vais le faire, vous vous concentrez sur le rituel)”. Le troisième utilisateur a commenté à juste titre : “Le cricket est une émotion”. « Les hommes seront des hommes », s’exclame le quatrième.

Regardez le sourire après qu’il ait fait ça – ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣು (@SerlockBlackadd) 6 février 2023

Dhoni être comme – ye mai kr lunga aap shaadi ki rasm pr dhyaan do— parthhhh (@ Sportify07) 6 février 2023

Le cricket est une émotion. Shadi ke time hi kyon n— MUSAFIR✨ (@ Musafir762) 6 février 2023

Certains lui ont même demandé s’il était un joueur de cricket et ont même zoomé sur la vidéo pour spéculer sur la présence d’un joueur indien dans la foule.

