«Criciúma est la cible d’un assaut majeur», écrit-il. «Avec les autorités militaires et les forces de sécurité, nous continuons de surveiller et de suivre les faits. Reste à la maison. SOYEZ TRÈS PRUDENT! »

Clésio Salvaro, le maire de Criciúma, a déclaré dans un message sur Twitter juste avant 2 heures du matin, heure locale, que la ville, qui se trouve sur la côte atlantique, était attaquée et a ordonné aux habitants de rester chez eux.

Plusieurs hommes armés ont assiégé une ville du sud-est du Brésil tôt mardi, attaquant et volant des succursales bancaires, selon le maire et des informations locales.

Cristian Dimitri, un commandant de la police militaire à Criciúma, a déclaré aux médias locaux que les assaillants étaient «plusieurs hommes avec des fusils et des armes longues» et les a décrits comme «un gang du crime organisé, spécialisé dans le vol de banque».

La police militaire a été appelée et cherchait des renforts pour affronter le groupe, selon des informations locales.

Sur Twitter, d’autres ont rapporté que les assaillants avaient des bazookas et des bombes et incendiaient des bâtiments, dans ce qu’ils décrivaient comme une scène ressemblant à un film d’horreur.

Les habitants des réseaux sociaux ont rapporté avoir entendu des coups de feu bruyants, selon Globo.com, le plus grand média du Brésil. Des séquences vidéo en ligne ont montré des personnes attraper ce qui semblait être de l’argent dans la rue .

Il a déclaré que deux personnes, dont un policier, avaient été abattues.

«Nous recevons des informations de résidents qui nous envoient des photos et des vidéos», at-il dit Engeplus, un média local.

Les efforts pour contacter la police n’ont pas été immédiatement couronnés de succès.

Criciúma, avec une population de plus de 133 000 habitants, est située dans l’État de Santa Catarina et est considérée comme le centre de l’industrie brésilienne de la céramique et des carreaux de sol.

Les vols de banque au Brésil, qui compte parmi les pires taux de criminalité et d’homicides au monde, ne sont guère rares. Ces dernières années, des gangs ont tenté de creuser leur chemin à des millions à travers les tunnels, ont explosé dynamite pour voler les succursales bancaires et avoir des distributeurs automatiques de billets explosés dans les tentatives d’extraire de l’argent.

Yan Zhuang a contribué au reportage.