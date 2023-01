Crewe 1 – 0 Tranmere

La superbe frappe de Charlie Colkett a assuré à Crewe une victoire 1-0 sur Tranmere pour mettre fin à une série de trois défaites pour les Cheminots.

Les rovers étaient en tête jusqu’à la frappe de Colkett à la 34e minute, avec Kieron Morris contrecarré par Arthur Okonkwo qui a renversé le puissant entraînement de 20 mètres du milieu de terrain. Elliott Nevitt a poussé large au premier poteau après que Kane Hemmings ait retiré le ballon de la ligne de démarcation.

La réponse de Crewe a vu Regan Griffiths déclencher un effort dévié qui a volé juste au-dessus.

Mais Hemmings s’est rapproché avec un premier effort qui a fait une boucle via une déviation à la fin d’une course déferlante d’Ethan Bristow.

Pourtant, contre le cours du jeu, Crewe a pris les devants de manière spectaculaire avec Colkett ramassant le ballon au large de la surface et l’envoyant sur Ross Doohan dans le coin le plus éloigné pour son premier but pour l’équipe du Cheshire.

Après le redémarrage, le coup de poing capricieux de Doohan a permis à Griffiths de lancer une volée ambitieuse sur le toit du filet. À l’autre bout, Crewe tenait bon lorsqu’ils ont réussi à dégager la tête du poteau éloigné de Tom Davies alors qu’il traversait la surface de réparation.

Après avoir dominé la première mi-temps, les Rovers ont eu du mal à s’imposer et le remplaçant Joel Mumbongo a gâché une occasion dorée en frappant une tête à bout portant sur le centre de Josh Dacres-Cogley.

Joel Tabiner et Bassala Sambou ont gâché de bonnes chances de sceller la victoire de Crewe, mais les Cheminots ont tenu bon pour ce qui était le premier succès de Lee Bell depuis qu’il a été confirmé en tant que manager permanent du club.