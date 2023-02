Crewe 0 – 2 Leyton Or

Les buts dans chaque mi-temps d’Ed Turns et Theo Archibald ont assuré aux leaders Leyton Orient une victoire 2-0 à Crewe.

L’équipe de Richie Wellens a montré un avantage clinique alors qu’elle retrouvait sa forme, remportant des victoires consécutives après deux défaites consécutives pour se déplacer de sept points d’avance au sommet.

Le gardien Lawrence Vigouroux était attentif au danger précoce lorsqu’il a agrippé un centre d’Elliot Nevitt de Crewe à son poste alors que Dan Agyei attendait de terminer.

Les O’s ont mis un certain temps à exercer leur influence dans la surface, mais se sont rapprochés lorsque Charlie Kelman a pris le dessus sur le gardien Dave Richards, poussant Tom James à travers le ballon, tandis que Rod McDonald revenait à l’écart.

Quelques passes serrées à l’intérieur de la surface de réparation ont mis en place des virages à la 31e minute, le défenseur prêté de Brighton prenant la passe de Kelman et envoyant un tir bas du pied droit dans le coin.

Crewe a répondu avec un certain entrain et le blockbuster de Nevitt a été repoussé par Vigouroux avant qu’Agyei ne décoche un tir en face du but dans le temps d’arrêt de la première mi-temps.

Nevitt a continué à représenter une menace lorsqu’il a effleuré l’extérieur d’un poteau avec un entraînement de 20 verges peu de temps après le redémarrage.

Mais les espoirs à domicile ont été anéantis après qu’un échange de passes soigné ait vu Kelman offrir un espace pour retirer le ballon de la ligne de contournement et Archibald a traversé son marqueur pour frapper une finition basse et doubler l’avance d’Orient à la 58e minute.