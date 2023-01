Crewe 0 – 0 Wimbledon

Crewe et l’AFC Wimbledon ont offert un net manque de qualité devant le but alors que leur affrontement à Gresty Road s’est terminé par une impasse sans but.

Le but de l’attaquant local Bassala Sambou en seconde période, qui a heurté un poteau, a été le plus proche de chaque côté d’un premier match.

La seule fois où le gardien de but troublé des Dons, Arthur Okonkwo, a été un tir au tournant de Josh Davison au début du match, qui a été facilement détenu par le jeune prêteur d’Arsenal.

Crewe a mis plus d’une demi-heure pour poster un effort au but avec Lachlan Brook laissant voler de 25 mètres, seulement pour que l’effort du prêté de Brentford s’écarte bien.

Juste avant la mi-temps, l’équipe locale a été contrecarrée par une défense courageuse de Jack Currie, qui s’est jeté sur le chemin d’un effort de Dan Agyei, déchaîné après que l’attaquant se soit dégagé à l’intérieur de la surface.

Mais Sambou a peut-être profité davantage de l’opportunité que Rio Adebisi lui a offerte peu après le redémarrage avec le ballon livré au premier poteau, seulement pour que l’attaquant glisse son tir sur les boiseries avec le but béant.

Tariq Uwakwe a lancé une routine de jeu arrêté au-dessus de la barre des Dons et Brook a tiré directement sur Nikola Tzanev.

Dans les arrêts de jeu, Sambou était sur la fin d’un centre fouetté par Agyei mais il est passé sous sa tête qui a survolé la barre.