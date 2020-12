COLUMBUS, Ohio: Artur a marqué à la 59e minute et le Columbus Crew s’est qualifié pour le match pour le titre de la Coupe MLS avec une victoire 1-0 sur la New England Revolution dimanche en finale de la Conférence Est.

Le Crew, troisième, affrontera le vainqueur de la finale de la Conférence Ouest opposant le champion en titre Seattle Sounders et le Minnesota United lundi soir.

Columbus a battu le parvenu Nashville dimanche dernier avec deux buts dans le temps supplémentaire pour se qualifier pour la finale de la conférence alors que l’équipe luttait pour être coronavirus cas.

Un nombre limité de supporters ont assisté au stade MAPFRE pour célébrer la victoire.

Revolution, huitième tête de série, a été la surprise des séries éliminatoires, dépassant Montréal dans un match de barrage avant que la meilleure tête de série de l’Union de Philadelphie et la 4e Orlando City ne soient éliminées.

Columbus a eu quelques bonnes opportunités au départ, y compris la cinquième tentative de Darlington Nagbe sauvée par le gardien Matt Turner. Turner a réalisé cinq arrêts rien qu’en première mi-temps.

L’équipage a finalement percé avec le but habilement placé d’Artur juste à l’intérieur du poteau. C’était le troisième but de la saison du milieu de terrain brésilien.

Gustavo Bou a eu une chance pour la révolution du temps d’arrêt, mais sa tentative a été sauvée par le gardien de but de l’équipage Andrew Tarbell.

Columbus a eu un autre test de joueur positif mercredi. Au total, huit joueurs avaient été testés positifs depuis le 22 novembre et ont été isolés. Une poignée de joueurs n’étaient pas disponibles dimanche.

Columbus, l’une des équipes originales de la ligue, a remporté le titre en 2008, puis a accueilli la Coupe MLS en 2015, mais a perdu contre les Timbers de Portland, alors dirigés par l’actuel entraîneur de l’équipage Caleb Porter.

La Nouvelle-Angleterre a participé six fois à la finale de la Coupe MLS, mais n’a jamais remporté le titre. Bruce Arena est l’entraîneur-chef le plus vainqueur de la Coupe MLS avec cinq titres, deux fois avec DC United au cours des deux premières saisons et trois fois avec le LS Galaxy. Il a terminé sa deuxième saison avec la Nouvelle-Angleterre.

___

Plus de football AP: https://apnews.com/Soccer et https://twitter.com/AP_Sports