Creuser dans les grottes de lave hawaïennes révèle de nouvelles formes de vie mystérieuses

Une sonde dans le tube de lave séculaire situé à Hawaï a mis au jour un nouvel écosystème microbien diversifié. Une nouvelle étude publiée dans Frontiers in Microbiology met en évidence des colonies complexes de microbes dans ces bouches de lave hawaïennes qui auraient plus de 500 ans. Ces tapis microbiens, trouvés dans un environnement hautement toxique, froid et habitable, n’appartiennent à aucun genre ou espèce connue.

Les évents géothermiques et les tubes de lave à Hawaï sont le résultat des processus volcaniques qui ont créé les îles d’Hawaï que nous voyons aujourd’hui. Ces structures en forme de tunnel sont extrêmement froides, sombres et favorisent également les gaz toxiques. Bien que de telles conditions ne conviennent pas à la croissance bactérienne, les chercheurs ont découvert des hordes de vie microbienne, dont la quasi-totalité est encore inconnue de l’humanité.

Pour mener l’étude, les chercheurs ont collecté 70 échantillons des grottes et les ont séquencés pour un seul gène d’ARN. Au cours de leur analyse, les chercheurs ont également découvert une espèce microbienne appelée Chloroflexi, également connue sous le nom d’espèce «hub» dans la fraternité de la microbiologie. On pense que ces espèces sont étroitement liées à d’autres espèces et jouent un rôle clé dans l’écosystème de leurs communautés.

“Cette étude indique la possibilité que des lignées de bactéries plus anciennes, comme le phylum Chloroflexi, puissent avoir des tâches ou des rôles écologiques importants”, a déclaré le Dr Rebecca D Prescott, premier auteur de l’étude, dans un communiqué. Chloroflexi, une espèce dont on ne sait pas grand-chose, était présente à presque tous les endroits dans les tubes de lave.

La recherche se concentre sur la façon dont ces microbes se sont entraidés, dans un écosystème très complexe, pour survivre dans de tels environnements habitables. « Cela nous amène à la question suivante : les environnements extrêmes contribuent-ils à créer des communautés microbiennes plus interactives, avec des micro-organismes plus dépendants les uns des autres ? Et si oui, qu’y a-t-il dans les environnements extrêmes qui contribuent à créer cela ? » étaient quelques-unes des questions posées par Prescott après la recherche.

Avec l’étude, les chercheurs cherchent à comprendre la possibilité de la vie sur Mars dans son passé ancien et le mode de survie des microbes dans les grottes de lave sur Mars. En les qualifiant de «matière noire microbienne», les espèces trouvées dans les tubes de lave à Hawaï pourraient être à la base de la compréhension de l’existence de la vie sur d’autres planètes habitables, en plus de Mars.

